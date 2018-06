Was Bankkunden auf die Palme treibt

Ein Bankkunde hatte eine Eigentumswohnung mittels zweier Hypotheken finanziert. Als er die Wohnung verkaufte, wollte er die Kredite vorzeitig ablösen. Die Bank hat dann das Recht, dass der Kunde die entgangenen Zinsen aus dem Kreditvertrag dennoch zahlen muss – Vorfälligkeitsentschädigung nennen das Fachleute. Dem Verkäufer gelang es jedoch, dass der Wohnungskäufer seinen Kredit beim selben Kreditinstitut abschloss. Die Bank wollte von der Vorfälligkeitsentschädigung von 60'000 Franken aber dennoch nur 5000 Franken erlassen. Der Bankenombudsmann schritt ein, und nach einigem Hin und Her einigten sich beide Seiten darauf, dass die Bank dem Kunden am Ende 15'000 Franken erlässt.

Solche Streitigkeiten um zu hohe Vorfälligkeitsentschädigungen sowie um Bankgebühren zählen zu den häufigsten Fällen, mit denen sich der Bankenombudsmann Marco Franchetti befassen muss. Insgesamt gingen im vergangenen Jahr 1993 neue Fälle bei ihm ein, im Vorjahr waren es 2105, wie die am Donnerstag vorgestellte Jahresbilanz zeigt. «Die Zahlen sind relativ stabil», sagt Franchetti. Seit fünf Jahren hat er den Posten des Streitschlichters inne, der vor 25 Jahren geschaffen wurde. Für eine gütliche Einigung brauche es nicht nur guten Willen aufseiten der Bank, sondern auch aufseiten der Kunden, mahnt er.

Streit um 85 Rappen Gebühren

Und berichtet von einigen skurrilen Fällen: «Einmal beschwerte sich ein Bankkunde bei uns, weil ihm die Bank 85 Rappen Gebühren belastet hatte», erzählt Franchetti. «Von der Bank wollte er dann 1.50 Franken zurückerstattet haben, weil er auch die Kosten für die Briefmarke des Beschwerdebriefs berechnete.»

Ein anderer Kunde lag mit seiner Bank im Clinch, weil die Bank aus seinem Depot Schuldbriefe seiner Firma einem Gericht ausgehändigt hatte. Der Kunde glaubte, die Bank habe damit das Bankgeheimnis verletzt, und wandte sich gleich zweimal an den Bankenombudsmann. Um seinen Fall zu stützen, verwies der Kunde dabei auf ein Urteil des Bundesgerichts, das angeblich zu seinen Gunsten ausfiel. Doch er reichte als Beleg nur das Deckblatt des Urteils ein. Die Recherchen des Bankenombudsmanns brachten dann ans Licht, dass das Bundesgericht vielmehr der Bank recht gegeben hatte und das Gericht den Kunden gar als Querulanten bezeichnete. «Das sind aber Einzelfälle», betont Franchetti.

Gebührenerhöhung frisst Erspartes auf

Ein Dauerbrenner seiner Arbeit bleibt der Streit um Gebühren. Wegen der Negativzinsen verdienen Banken kaum mehr Geld mit den Einlagen ihrer Kunden. Daher ziehen sie die Gebührenschraube an. «Dabei ist häufig umstritten, ob Gebühren vertragskonform eingeführt respektive angepasst wurden», erklärt der Bankenombudsmann.

Beispiel: Eine im Ausland wohnende Kundin liess ihre Korrespondenz bei der Bank lagern. Sie holte die Post auch nicht ab. Daher bekam sie nicht mit, dass die Bank neue Gebühren eingeführt hatte, die dazu führten, dass im Laufe der Zeit das Sparguthaben der Kundin von knapp 10'000 Franken aufgezehrt worden war. Die Streitfrage war nun, ob die Kundin von der Gebührenerhöhung hätte wissen müssen. Nach Intervention des Bankenombudsmanns erliess die Bank einen grossen Teil der Gebühren wieder.

Wer haftet bei Missbrauch beim E-Banking?

Auch Missbrauch durch das E-Banking landet als Fall auf dem Tisch des Bankenombudsmanns. So fiel ein Bankkunde auf den Anruf eines Betrügers herein, der behauptete, ein Ingenieur des Internetproviders des Kunden zu sein. Eine Cyberattacke könne dazu führen, dass auch das E-Banking des Kunden in Gefahr sei, behauptete der Anrufer. Um das zu prüfen, sollte der Kunde dem Anrufer seine Bankverbindungen geben, was der Kunde dann auch tat.

Mittels eines fingierten Testlaufs ergaunerte der Betrüger dann die Zugangscodes für das E-Banking und löste so eine Überweisung zugunsten eines Kontos in England aus. Der Kunde reklamierte die Zahlung sofort bei seiner Bank, doch die konnte das Geld nicht mehr zurückholen. Am Ende akzeptierte der Kunde nach Intervention des Ombudsmanns, dass die Bank ihm lediglich die Hälfte des Betrags erstattet.

Kritik an hohen Gerichtskosten

Auch wenn der Vermittler viele Streitfälle entschärfen kann – einige landen vor Gericht. Und hier müssen klagende Kunden einen Kostenvorschuss leisten, was viele Kunden abschreckt, ihr Recht vor Gericht einzuklagen. Beim neuen Anlegerschutzgesetz Fidleg hatte daher der Bundesrat vorgeschlagen, Privatkunden bei Streitigkeiten bei Finanzgeschäften Prozesskostenerleichterungen zu gewähren. Doch das Parlament folgte dem nicht.

«Das Problem der prohibitiv hohen Kosten von Zivilprozessen bleibt damit vorerst ungelöst», moniert Franchetti. Nun hofft er auf die anstehende Revision der Zivilprozessordnung, bei der das Thema wieder aufgegriffen werden soll.