Was Lawinensprengungen kosten

Am Dienstag riss eine Lawine oberhalb von Haute-Nendaz im Wallis mehrere Skifahrer mit, eine 20-jährige Schwedin starb. Die Gruppe war abseits der markierten Pisten unterwegs und ging damit ein grosses Risiko ein. Wer auf den Pisten bleibt, hat laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung wenig zu befürchten. Denn die Skigebiete haben in den letzten Tagen grosse Anstrengungen unternommen, um die Pisten zu sichern. Sie sprengten gefährdete Hänge gezielt. Doch wie viel kostet das eigentlich, ein ganzes Skigebiet nach solch starken Schneefällen lawinensicher zu machen?

Im Skigebiet Titlis in der Zentralschweiz herrschte Anfang Woche Ausnahmezustand. Übers Wochenende fielen über zwei Meter Neuschnee. Während die Pisten am Montag geschlossen blieben, schwärmten die Patrouilleure des Skigebiets aus, um geladene Hänge zu sprengen. Solche Sprengungen gebe es an rund 20 bis 30 Tagen pro Saison, sagt Marketingleiter Peter Reinle. Aber so extrem wie Anfang Woche sei die Situation nur selten. Insgesamt dürften die Sicherungsmassnahmen am Dienstag etwa 6000 Franken gekostet haben, schätzt Reinle – inklusive Sprengsätzen und Helikoptereinsatzes. Die Bergbahnen in Laax schätzen die Kosten pro intensiven Sprengtag auf 8000 Franken.

Auch in Andermatt waren die Lawinenspezialisten im Dauereinsatz. «Wir hatten am Dienstag 220 Sprengungen, um die Skiverbindung von Andermatt nach Sedrun zu ermöglichen», sagt Stefan Kern von Andermatt Swiss Alps AG. Die Pistenfahrzeuge seien 27 Stunden am Stück unterwegs gewesen. Die Lawinensicherung koste das Gebiet Andermatt-Sedrun pro Saison rund 90’000 Franken. Die Mittel würden mehrheitlich für Sprengungen eingesetzt, sagt Kern.

Die Kosten aller Sprengungen

Verglichen mit anderen Betriebskosten, die in einem Skigebiet jeden Tag anfallen, ist dieser Betrag eher gering. Allein das Präparieren und Sichern der Pisten kostet laut Reinle vom Skigebiet Titlis im Schnitt 20’000 Franken pro Tag. Für die künstliche Beschneiung gibt das Skigebiet Titlis etwa 1,5 Millionen Franken pro Winter aus. Hier fallen vor allem Energie- und Wasserkosten ins Gewicht.

Allerdings: In grossen Gebieten wie etwa Davos-Klosters können sich die Kosten für die Lawinensicherung summieren. Laut dem Pisten- und Rettungschef Vali Meier müssen dort in schneereichen Wintern wie letztes oder dieses Jahr etwa jeden sechsten Tag gefährdete Hänge gesprengt werden. Pro Tag koste das rund 15’000 Franken – pro Saison also etwa 450’000 Franken.

Lawine wird via Smartphone gesprengt: Ein Werbevideo der Firma Wyssen zeigt eine ferngesteuerte Lawinensprengung.

Für die Firma Wyssen Avalanche Control sind strenge Winter ein Segen. Das Berner Oberländer Unternehmen installiert automatische Lawinensprengsysteme, unter anderem für die Bergbahnen in Andermatt-Sedrun, Saas-Fee oder Zermatt.

Mit diesen Anlagen können Lawinen vorbeugend ferngesteuert ausgelöst werden anstatt manuell oder per Helikopter. Die Systeme kommen auch beim Schutz von Verkehrsachsen zum Einsatz, zum Beispiel zur Sicherung von Strassen und Bahnlinien rund um St. Moritz, im Goms oder in Zermatt.

Was eine einzelne Sprengung kostet

Das Geschäft des Unternehmens brummt: «Wir haben derzeit viele Anfragen. Nach so schneereichen Wintern können wir im Sommer mehr Anlagen bauen als sonst», sagt Geschäftsführer Samuel Wyssen.

Im Schnitt kostet die Installation eines Sprengsystems laut Wyssen 150'000 Franken. Danach berappe sich jeder «Schuss» – also jede ausgelöste Sprengung – auf 180 bis 250 Franken. Das ist zwar teurer als eine Auslösung per Helikopter, die etwa 100 Franken kostet. «Aber im Gegensatz zum Helikopter sind unsere Anlagen immer einsatzbereit, auch in der Nacht oder bei schlechtem Wetter.» (Redaktion Tamedia)