Was bei der UBS schiefläuft

Legt ein Hochspringer die Latte auf die Erde, ist es leicht, das Hindernis zu meistern. So ähnlich haben Investoren die Senkung der Ziele der UBS gewertet. Und sich in Scharen von der Aktie getrennt. Denn das Mindestziel von einer Rendite von 12 Prozent liegt sogar unter dem erreichten Wert des vergangenen Jahres. Ambition sieht anders aus.

Die Börsenreaktion zeigt: Die Märkte verlieren mit der Grossbank und ihrem Langzeitchef Sergio Ermotti die Geduld. Denn die Zielsenkung ist nicht die erste. Und die letzte Korrektur liegt kaum mehr als ein Jahr zurück. Fast jedes Jahr stellt das Bankmanagement zudem einen neuen Hoffnungsträger ins Schaufenster, der endlich das erhoffte Gewinnwachstum bringen soll. Einmal war es das US-Geschäft, von dem am Dienstag niemand mehr sprach. Dann das Geschäft mit den Superreichen der Welt – die dafür geformte Geschäftseinheit wird nun auch schon wieder aufgelöst. Jetzt soll die Verschlankung und Regionalisierung der Vermögensverwaltung die Wende bringen.

Die verschiedenen Wachstumsinitiativen haben es bisher nicht vermocht, diesen Stillstand zu überwinden.

Dennoch dümpeln bei der UBS seit Jahren die Einnahmen um Werte von 28 bis 30 Milliarden. Die verschiedenen Wachstumsinitiativen haben es bisher nicht vermocht, diesen Stillstand zu überwinden.

Als Bank ist die UBS stark vom Marktumfeld abhängig, vor allem von den Zinsen. Doch das Permafrostklima bei den Zinsen wird sich in Europa und der Schweiz in absehbarer Zeit nicht ändern. Damit steht die Frage im Raum, ob die UBS ihr Geschäftsmodell und ihre Strukturen nicht stärker an diese Gegebenheiten anpassen muss.

Als Ermotti 2011 das Ruder übernahm, passte er entschlossen das Geschäftsmodell der UBS an die neuen regulatorischen Gegebenheiten an. Und stieg aus grossen Teilen des Investmentbankings aus. Einige Jahre später vollzog die Credit Suisse und nun sogar auch die Deutsche Bank diese Wende.

Nun scheint eine neue Anpassung geboten: In puncto Kostensenken zeigt sich die Credit Suisse entschlossener. Je länger der Einnahmenstillstand bei der UBS andauert, umso lauter stellt sich die Frage, ob nicht auch der Schweizer Marktführer stärker die Kosten und damit auch die Entlöhnung senken muss.