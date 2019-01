Weltbank-Präsident tritt überraschend zurück

Der Präsident der Weltbank, Jim Yong Kim, hat seinen Rücktritt angekündigt. Kim werde seinen Posten zum 1. Februar niederlegen, teilte die Weltbank am Montag mit. Es sei ihm eine «grosse Ehre» gewesen, der Institution mehr als sechs Jahre lang vorzusitzen, zitierte die Weltbank den scheidenden Präsidenten. Kim hatte erst am 1. Juli 2017 seine zweite Amtszeit angetreten, die bis 2022 Mitte dauern sollte. Gründe für den Schritt wurden zunächst nicht genannt.

Kim will künftig für eine Firma arbeiten, die sich um Investitionen in Entwicklungsländer kümmert - welche genau, blieb aber unklar. Nach Kims Rücktritt soll zunächst die Geschäftsführerin der Weltbank, Kristalina Georgieva, übergangsweise auch den Präsidentenposten übernehmen.

Harche Kritik der Mitarbeiter

Der seit 2012 amtierende Präsident Kim war nie unumstritten. 2016 hatte die Mitarbeitervereinigung der Weltbank in einem offenen Brief harsche Kritik an ihm geübt. In der internationalen Finanzorganisation herrsche eine «Führungskrise», welche die Weltbank auf längere Sicht irrelevant machen könnte, hiess es darin.

Kim ist studierter Arzt und war früher Rektor der US-Elitehochschule Dartmouth College. Er ist der erste Weltbank-Präsident, der nicht aus Politik oder Finanzwelt rekrutiert wurde. (nlu/afp)