Wie Julius Bär mit der Formel E Millionen einfährt

Die Vorbereitungen für das erste Zürcher Formel-E-Rennen laufen seit Monaten auf Hochtouren. In wenigen Wochen wird das Seebecken zur Rennstrecke umgebaut, und Tausende Rennsportbegeisterte werden nach Zürich reisen, wo am 10. Juni das erste Schweizer Rundstreckenrennen seit Jahrzehnten stattfindet. Das Interesse in der Schweiz ist gross, die Tribünentickets waren in kürzester Zeit ausverkauft – nur noch wenige VIP-Plätze sind verfügbar. Zu den Stehplätzen gibt es aber freien Zugang. Die 2014 gegründete Formel E mit ihren elektrischen Rennwagen und den engen Stadtkursen hat sich von der Nischenserie zu einem viel beachteten Rennsportevent entwickelt – und wird so langsam auch zu einem guten Geschäft.

Video: So verläuft die Rennstrecke in Zürich

Visualisierung der Rennstrecke im Enge-Quartier. Video: Tamedia

Die neue Rennklasse fasziniert nicht nur das Publikum, sie zieht auch immer mehr grosse Autofirmen und potente Sponsoren an – aus der Schweiz zuletzt etwa den Industriekonzern ABB. Die Firma soll sich ihr mehrjähriges Engagement einen dreistelligen Millionenbetrag kosten lassen. Die Werksteams kommen von Audi, Citroën und Jaguar. Nissan soll bald Renault ersetzen. Der Erfolg führt auch dazu, dass die gesamte Serie an Wert gewinnt. Formel-E-Gründer Alejandro Agag will nun alle Anteile an der Rennserie zurückkaufen. Dafür bietet der Spanier einen stolzen Betrag. Für die ausstehenden Anteile möchte er einen so hohen Preis zahlen, dass die gesamte Serie 600 Millionen Euro Wert wäre.

Bewertung verachtfacht?

Vom Angebot Agags könnte die Bank Julius Bär profitieren. Sie war einer der ersten bedeutenden Geldgeber der Formel E. Als das Institut einstieg, ging es der Serie noch nicht so gut, und der Geldbedarf war gross. Der einstige Bär-Chef Boris Collardi gilt als Fan des Sports und erkannte darin ein grosses Potenzial für die Kundenbindung. Die Bank bestätigt, noch immer Anteile an der Rennserie zu halten. «Julius Bär ist nach wie vor einer der grösseren Investoren der Formel E», so eine Sprecherin des Instituts. Ob das Geldhaus die Anteile abstossen will und ob der Preis angemessen ist, kommentiert sie aber nicht.

In den ersten drei Jahren ihres Bestehens sammelte die Serie laut dem US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» rund 70 Millionen Dollar von Investoren ein. Laut dem britischen «Express» hält Bär etwas mehr als 4 Prozent davon – sprich rund 3 Millionen Dollar. Die Bewertung der Formel E würde sich mit dem Angebot Agags ungefähr verachtfachen. Damit kämen die Anteile der Bank auf einen Wert von weit über 20 Millionen Dollar.

Prominente Mitinhaber

Weitere wichtige Aktionäre der Formel E sind der US-Medienriese und Netzbetreiber Liberty Global sowie der US-Medienkonzern Discovery Communications. Zu den Mitinhabern gehört auch der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg.

Sie haben offenbar eine gute Nase bewiesen. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte Formel-E-Gründer Agag, die Rennserie habe im letzten Jahr noch einen Verlust von gegen 34 Millionen Dollar gemacht. Hätte die Rennserie aber nicht massiv ins Marketing investiert, wäre sie damals schon in die schwarzen Zahlen gekommen, so der spanische Formel-E-Gründer. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)