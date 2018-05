Wieso die Kreditkarte beim Buchen von Flügen überflüssig werden soll

Es ist eine riesige Summe. Laut dem Branchenverband Iata entstehen den Airlines 8 Milliarden Euro Ausgaben, weil die Reisenden ihre Flüge mit der Kreditkarte bezahlen. Dieser Betrag fällt für die Gebühren von Banken und Kreditkartenfirmen an, welche die Fluggesellschaften bezahlen müssen. Nun will die Iata zusammen mit der Deutschen Bank ein Bezahlsystem lancieren, das für die Airlines wesentlich günstiger sein soll. Gemeinsam haben sie ein Pilotprojekt angekündigt. «Mit diesem Pilotprojekt wollen die Bank und die Iata die Kosten für die Buchung von Flugtickets senken und sicherer machen», heisst es in der Mitteilung der grössten Bank Deutschlands. Ob dadurch die Preise für die Passagiere sinken werden, ist zu bezweifeln, die Einsparungen dürften wohl vor allem bei den Fluggesellschaften hängen bleiben.

Die Einnahmen würden dann der Kreditkartenindustrie fehlen. Die Deutsche Bank, die Initiantin des neuen Systems, gefährdet damit sogar einen Teil ihres eigenen Geschäfts. Denn auch sie verdient mit, wenn ein Kunde ein Flugticket mit der Kreditkarte bezahlt. Zwar würde sie auch am neuen System etwas verdienen, aber wohl deutlich weniger als bisher. Sie verzichtet auf die Einnahmen, um an wertvolle Kundendaten zu kommen. Mit ihnen kann sie künftig bessere Angebote für ihre Kunden ausarbeiten und dadurch die Kunden stärker an die Bank binden.

Swiss begrüsst die Pläne

Das neue System funktioniert einfach: Wenn der Kunde einen Flug bucht, wird die Deutsche Bank auf sein Konto zugreifen, dort abchecken, ob das Geld vorhanden ist, und den Betrag der Airline überweisen. Bei welcher Bank der Kunde sein Konto hat, spielt keine Rolle. Die Fluggesellschaft erhält ihr Geld sofort. Sie muss nicht warten, bis es ihr die Kreditkartenfirma weiterleitet. Möglich wird das Pilotprojekt für das neue Bezahlsystem durch eine neue EU-Norm zum Zahlungsverkehr. Sie wird ab dem nächstem Jahr umgesetzt. Dann wird es möglich sein, dass auch Drittfirmen auf ein Bankkonto eines Kunden zugreifen und Überweisungen auslösen. Für die Schweizer Banken ändert sich aber vorerst nichts, hierzulande ist kein vergleichbares Gesetz vorgesehen.

Die Airline Swiss verfolgt die Pläne aber dennoch aufmerksam. Die Swiss als Teil der Lufthansa-Gruppe unterstütze grundsätzlich alle Initiativen im Zahlungsverkehr, die den Wettbewerb vorantreiben würden, so eine Sprecherin. «Wir sind überzeugt, dass der Wettbewerb eine treibende Kraft für sinkende Kosten ist und gleichzeitig das Kundenerlebnis fördert.» Die Lufthansa-Gruppe stehe mit der Iata bereits in einem ersten Austausch. «Die Ziele dieser Initiative decken sich mit denen der Lufthansa Group für Zahlungsverkehr», so die Sprecherin.

Für die Deutsche Bank soll die Airline-Branche nur der Anfang sein, sie will das Geschäft auf andere Wirtschaftszweige ausweiten, schreibt die «Süddeutsche Zeitung». «Im Prinzip ist für uns jede Industrie interessant, in der beim Bezahlen Gebühren anfallen», so Shahrokh Moinian, der bei der Deutschen Bank für das Projekt zuständig ist.

Streit um Zuschlag

In der Schweiz sorgte der Kreditkartenzuschlag lange für Ärger. Kunden, die mit der Kreditkarte bezahlen wollten, mussten einen Aufpreis bezahlen. Besonders in der Reisebranche und bei den Elektronikhändlern hielt er sich hartnäckig. Seit einiger Zeit üben die Kreditkartenherausgeber Druck auf die Händler aus. Sie haben in den vergangenen Jahren die Gebühren deutlich gesenkt, die Händler abführen müssen, wenn ein Kunde mit einer Kreditkarte bezahlt. Der Handel spart sich so Kosten von 50 bis 60 Millionen Franken jährlich. Im Gegenzug sind die Händler verpflichtet, alle Zahlungsmittel in der Schweiz gleichzubehandeln; sie sollten auf den Aufpreis verzichten.

Doch noch gibt es einige Händler, die auf dem Zuschlag für Kreditkarten beharren. Dazu gehört auch die Swiss. Bei der Airline kostet das Bezahlen mit Kreditkarte 1,4 Prozent des Ticketpreises oder maximal 30 Franken. Immerhin hat die Airline in den letzten Jahren andere Bezahlverfahren eingeführt, die für den Konsumenten günstiger sind.

Eines davon wäre auch die Bezahl-App Twint, hinter der mehrere Schweizer Banken stehen. Dieses Bezahlsystem soll für die Händler, wie das neue Pilotprojekt der Deutschen Bank, ebenfalls günstiger als die Kreditkarte sein. Doch in der Reisebranche scheint das Bezahlsystem noch nicht weit verbreitet zu sein. «Die Zahl der E-Commerce-Anbieter nimmt laufend zu, und es sind Gespräche auch mit weiteren Anbietern aus der Reisebranche im Gange», so ein Sprecher von Twint. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)