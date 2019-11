«Wir werden in vegetarische Produkte investieren»

Herr Wyss, wann wird der Convenience-Bereich erstmals mehr umsetzen als das traditionelle Fleischgeschäft der Bell-Gruppe?

Das Ziel ist langfristig, dass wir mit Convenience gleich viel Umsatz machen wie mit Fleisch. Da fehlen uns knapp 2 Milliarden Franken

Wie wollen Sie das erreichen?

Wir haben Neubauten, die wir jetzt realisieren, Marchtrenk, Bad Wünneberg. Diese leisten einen wesentlichen Beitrag für das organische Wachstum. Dann wollen wir noch das eine oder andere akquirieren, um dieses Ziel zu erreichen. Auch um die Grösse zu haben, die es auf dem europäischen Markt braucht.

In welche Richtung schauen Sie da?

Gewisse Warengruppen wie etwa Säfte würden passen. Als Abrundung.

Wieso ist Convenience Food so interessant?

Es entspricht den heutigen Trends. Wir wollen in der Mitte des Tellers sein, egal, wo die Reise hingeht.

Welche Trends sind das?

Vegetarisch ist ein Trend, der anhält. Es ist das Bewusstsein der Leute, anders zu essen. Vegan ist eine Zeiterscheinung, die wieder verschwinden wird. Wir haben eine Strategie im Bereich der vegetarischen Produkte, und wir werden auch dort in verschiedene Standorte investieren. Zum Beispiel der pflanzenbasierte Green Mountain Burger. Das wollen wir multiplizieren, weil die Nachfrage da ist.

Spüren Sie, dass sich der Geschmack der Kunden schneller ändert?

Sie sehen die Dynamik: Allein bei Hilcona haben wir vergangenes Jahr 210 Produktneuerungen auf den Markt gebracht.

Das kostet aber.

Das kostet sehr viel.

Wie verändert sich das Essverhalten im Fleischbereich?

Der Out-of-Home-Konsum nimmt zu. Am Wochenende wird dann gross gekocht, das Essen wird zelebriert.

Wie beeinflusst das Bell?

Das Sortiment hat sich stark verändert. Frischfleisch hat weniger Platz. Dafür haben wir neue Produkte etwa im Bereich Slow Cooked und gehen jetzt in Richtung Menükomponenten. Die ersten Fertigmenüs waren Halbkonserven, sechs Wochen haltbar. Heute ist alles sehr frisch. Es bleibt Fleisch, einfach in einer anderen Form.

Zeigt sich das in den Zahlen?

Der Convenience-Bereich wächst schnell. Gegenwärtig besonders in Österreich und Deutschland, darauf konzentrieren wir uns. Wir wollen vor allem dort investieren, wo der Markt wächst.

Und die Profitabilität?

Die Marge im Convenience-Markt ist definitiv besser als im Fleischbereich. Auch weil noch keine Sättigung da ist.

Die Konkurrenz schläft wohl nicht.

Nein, aber es gibt kein Unternehmen, das im Convenience-Geschäft so aufgestellt ist wie wir. Eines, das von den ultrafrischen Produkten bis zum haltbaren Convenience alles anbietet.

Das Werk in Marchtrenk ist Teil der Strategie, auf Deutschland und Österreich zu fokussieren?

Genau. Eine Investition von insgesamt etwa 140 Millionen Franken Im Endausbau eine Fläche von 24'000 Quadratmetern. Nutzen werden wir kurzfristig drei Viertel davon, der Rest ist strategische Reserve. Wir haben die erste Halle in Betrieb genommen, und es ist gut angelaufen. Jetzt ist die zweite Halle dran. Die dritte Halle folgt voraussichtlich im Herbst 2020. Dort produzieren wir unter einem Dach die Sortimente von Hilcona, Eisberg und einen Teil für Bell. Das ist das erste solche Kompetenzzentrum. Es gibt nichts Vergleichbares in Europa in dieser Grössenordnung.

Wie muss man sich eine so hochmoderne Produktion vorstellen?

Es hat viel Platz und weniger Leute, da vieles automatisiert ist.

Dadurch werden auch Kosten gespart.

Genau. Gerade ausserhalb der Schweiz, wo die Ertragslage eine andere ist, müssen sie voll automatisiert sein, damit eine solche Investition rentiert. Der hohe Automationsgrad ist aber auch gegeben durch die grossen Volumen, die wir dort verarbeiten. Hierzulande könnten wir das gar nicht realisieren, weil die Menge fehlt.

Was Sie in der Produktion einsparen, müssen Sie für die Entwicklung drauflegen?

Ja sicher, einen Teil davon investieren wir in die Entwicklung.

Sie kämpfen im Ausland weiterhin mit hohem Kostendruck?

Ja, da herrscht ein enormer Wettbewerb. Im Fleischbereich gibt es fünf grosse Rohstoffanbieter, über zweihundert Produzenten wie wir und fünf Kunden. Eigentlich müssten es auch in der Mitte nur fünf sein, damit die Balance stimmt. Die Problematik ist, dass die Weitergabe der Rohstoffkosten an die Kunden sehr lange dauert, manchmal können wir sie nicht voll umsetzen. Wenn einer in Deutschland gut Geld verdient, dann kann er das überall.

Verdienen Sie Geld in Deutschland?

Ja, wir verdienen Geld in Deutschland. Aber fragen Sie lieber nicht wie viel – im Moment ist es noch sehr abhängig von den Rohstoffpreisen.

Damit ist der Turnaround geschafft?

Ja. Wenn man zurückschaut, haben wir kein Geld verdient. Darum haben wir die Wurstwerke verkauft. Wir konzentrieren uns nun auf Rohschinken, wo wir Marktleader sind. Und wir werden weiter investieren. Nicht in Form von Akquisitionen. Wir wollen unsere Abläufe optimieren. Auch hier ist Automation ein Thema.

Wie sieht die Marktstruktur da aus?

Da ist man im Verhältnis fünf:fünf:fünf.

Was läuft im anderen Problemmarkt, Frankreich?

Auch Frankreich ist von den hohen Rohstoffpreisen stark betroffen. Wir konnten das teilweise weitergeben. Die Performance ist besser, aber wir sind nicht dort, wo wir sein wollen.

Sie sind dort weiterhin nicht profitabel?

Das ist so.

Haben sich die Aussichten verbessert?

Ja, sie sind besser. Die Zielsetzung ist ganz klar: Wir wollen profitabel werden.

Was braucht es dazu?

Verschiedene Themen werden besprochen. Zum Beispiel die Optimierung innerhalb Frankreichs: Braucht es so viele Werke in dieser Form? Da läuft einiges im Hintergrund.

Wie wichtig ist die Schweiz für Bell?

Sie ist weiterhin das wichtigste Standbein. Die Rentabilität ist sehr gut. Wir werden in den nächsten Jahren in die Infrastruktur investieren – müssen. Es werden Ersatzinvestitionen fällig.

Sie wollen Ihre führende Position im Fleischbereich hierzulande halten – oder gar ausbauen. Was ist es nun?

In der Schweiz wollen wir diese Position weiter ausbauen. Auf einem vernünftigen Niveau. Der heimische Markt ist fix, er ist sozusagen gesättigt. Aber auch da kann man mit Leistung noch etwas herausholen. Wir haben noch Potenzial.

Sind auch Investitionen im Umfang der Produktionsstätte in Marchtrenk geplant?

Ich würde sagen grösser als das. Ein Tiefkühllager kostet etwa 80 Millionen. Der geplante Rinderschlachthof in Oensingen ist noch etwas teurer, und dann haben wir noch eine zentrale Logistik. Plus Ersatzinvestitionen, die hier nötig werden. Das ist alles in der Mehrjahresplanung.

Das erste Halbjahr war von Sondereffekten geprägt. Haben wir für 2019 alles gesehen?

Ja. Wir mussten konsolidieren und am richtigen Ort investieren. Nächstes Jahr sieht das dann anders aus.

Dann haben wir keine Sondereffekte?

Vielleicht gibt es Sondereffekte, aber nicht in dieser Grössenordnung.

Hat das Auswirkungen auf die Dividende?

Stand heute nicht.

(Finanz und Wirtschaft)