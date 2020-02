«Wir wollen bei jedem Fonds den CO2-Fussabdruck senken»

Die ZKB wurde vor 150 Jahren vom Kanton als Bank für das Volk gegründet. Doch heute ist die Bank bei den Gebühren oft teurer als die private ­Konkurrenz. Müsste dann nicht die Privatisierung kommen?

Ich weiss nicht, welche Statistiken Sie da heranziehen. Nach unseren Zahlen sind wir nicht teurer als die relevanten Wettbewerber. Über Eigentümerschaft und Rechtsform unserer Bank entscheiden die Zürcher Stimmbürger. 1997 votierten 80 Prozent für das ZKB-Gesetz und damit für die heutige Rechtsform. 2014 hat der Kantonsrat mit einer Zweidrittelmehrheit die aktuellen Strukturen bestätigt.

Aber warum braucht der ­Kanton Zürich noch eine eigene Bank?

Im Kanton Zürich haben wir eine Marktdurchdringung von annähernd 50 Prozent. Die Bank hat in 150 Jahren nur einmal, nämlich im Gründungsjahr, rote Zahlen geschrieben. Zeigen Sie mir eine Bank an der Bahnhofstrasse oder am Paradeplatz, die das von sich behaupten kann.

Dabei profitiert die ZKB von zahlreichen Vorteilen: Die Bank zahlt keine Steuern und hat eine Staatsgarantie. Das ist doch unfair.

Nein. Wir haben ein vielseitiges Entschädigungsmodell, das dem Kanton zugutekommt. Die Staatsgarantie entschädigen wir jährlich mit einem marktgerechten Preis.

Verzeihung, Sie bezahlen dem Kanton die Staatsgarantie. Das mindert den Gewinn, aber auch der gehört dem Kanton. Sprich, der Kanton zahlt quasi an sich selbst ...

Der Kantonsrat legt diese Entschädigung in einen speziellen Fonds, das ist wie eine Versicherung. Der Kanton Zürich hat also keinen Zugriff auf diesen Fonds. Wir haben aber nun einmal nur einen Eigentümer, daher ist dieser auch unser Versicherer.

Steuern zahlen Sie aber auch keine.

Wir zahlen insgesamt mehr an den Kanton, als wenn wir ihm Steuern zahlen müssten. Der Kanton hat uns in 150 Jahren ein Gesellschaftskapital von 2,5 Milliarden Franken zur Verfügung gestellt. Wir vergüten dieses Kapital zu einem marktgerechten Preis. Zudem erhalten der Kanton und die Gemeinden für das Jahr 2019 eine ordentliche Dividende von 356 Millionen Franken, plus eine Sonderdividende von 150 Millionen Franken. Macht also eine jährliche Ausschüttung von über 500 Millionen Franken bezogen auf einen Kapitaleinsatz während 150 Jahren von 2,5 Milliarden Franken. Das ist eine Rendite von rund 20 Prozent. Zeigen Sie mir ein Wertpapier, das so viel abwirft.

Das Gesamtkapital der ZKB, das aus den Gewinnen angespart wurde, liegt aber viel höher. Bezogen darauf, liegt die ­Verzinsung nur bei 7,1 Prozent und damit unter der Schwelle, die als wertschöpfend ­angesehen wird.

Ich beziehe mich auf die 2,5 Milliarden Franken Gesellschafts­kapital. Der Kanton verdient gut an seiner Bank.

«Diese Stabilität der Geschäftsleitung ist gut. Andere

Banken wären wohl sehr froh darum.»Jörg Müller

Aber warum soll der Zürcher Steuerzahler für Aktivitäten der Bank in Österreich und nun neu auch in London haften?

Die geplante Übernahme von fünf Mitarbeitern von Vontobel in London ist mit unserem Leistungsauftrag vereinbar. Damit unterstützen wir die Zürcher Wirtschaft. Wenn ein Schweizer KMU einen Börsengang macht, besteht sein Bedürfnis darin, nicht nur Schweizer, sondern auch ausländische Investoren zu gewinnen. Mit diesem Engagement schaffen wir somit für unsere Schweizer Kunden einen Zugang zu einer internationalen Investorenbasis.

Derzeit ist Nachhaltigkeit bei Banken ein grosses Thema. Auch bei der ZKB?

Nachhaltigkeit ist seit 150 Jahren in der DNA der Bank. So haben wir beispielsweise während der Finanzkrise nicht unsere Kredittätigkeit eingeschränkt, wie das andere Banken gemacht haben. Der Begriff Nachhaltigkeit umfasst heute allerdings mehr ­Umweltaspekte als damals. Die ZKB hat schon seit 1992 verbilligte Umwelthypotheken im ­Programm für Kunden, die ihre Liegenschaft umweltgerecht ­sanieren wollen.

Was machen Sie im ­Anlage­geschäft?

Hier agieren wir als Treuhänder und können dem Kunden ­Transparenz verschaffen, damit er sein Geld nachhaltig investiert. Bei jedem Fonds, den wir ver­kaufen, weisen wir farblich aus, wie nachhaltig das entsprechende Investment ist. Damit waren wir die Ersten, die das machten. Und wir gehen in diesem Jahr noch weiter, denn wir wollen bei jedem aktiven Fonds jährlich den CO2-Fuss­abdruck um ein paar Prozent senken.

Was heisst das?

Ein Beispiel. Wenn Sie einen Fonds auf Basis des Aktienindex MSCI World kaufen, sind mit ­Sicherheit Werte wie Shell oder Airbus dabei. Wir versuchen in unseren aktiven Fonds den CO2-Fussabdruck zu senken, indem wir Firmen mit hohen CO2-Emissionen untergewichten. Mit den investierten Firmen suchen wir das Gespräch.

Werden diese Produkte teurer?

Nein, das werden sie nicht. Wir werden sie an professionelle ­Investoren und auch an Privatanleger verkaufen.

Bei einem anderen Thema hinkt die ZKB aber hinterher: Im Bankrat sitzen neben elf Männern nur zwei Frauen. Die Geschäftsleitung besteht nur aus Männern.

Der Bankrat wird vom Kantonsrat gewählt. Da haben wir keinen Einfluss. Immerhin haben wir seit dem letzten Jahr eine weitere Frau im Bankrat, damit ist die Frauenquote um 100 Prozent ­gestiegen.

Und bei der Geschäftsleitung?

Sie ist seit Jahren fast unverändert und sehr erfolgreich. Diese Stabilität ist gut. Andere Banken an der Bahnhofstrasse wären wohl sehr froh darum.

Aber es gibt auch Vakanzen.

Ja, letztes Jahr haben wir einen neuen Leiter Logistik gewählt. Dieser Bereich umfasst Informatik, Immobilienmanagement und Operations. In genau diesem Bereich gibt es in der Schweiz ­leider kaum Kandidatinnen. Wir ­suchen aber gezielt nach Frauen und auch nach anderen Kandidaten, die für eine grössere ­Diversität sorgen würden. Das Geschlecht ist ja nicht das ­einzige Kriterium.

Setzen Sie sich eine Vorgabe?

Für die Suche setzen wir Quoten. Bei der Entscheidung steigt mit Quoten die Gefahr, dass man bei der Qualität Abstriche macht.

Glauben Sie daran, dass Ihre über dem Zürcher Seebecken geplante Jubiläumsseilbahnje fahren wird?

Ich glaube an die Qualität sowohl unseres Projektes als auch ­unseres Rechtssystems. Dieses beinhaltet übergeordnete Gerichtsinstanzen. Mit dem finalen Entscheid werden wir leben ­können.

Wenn alles klappt – wann wird die Bahn fahren?

Dieses Jahr sicher nicht mehr. Wenn der Entscheid steht, könnten wir gleich loslegen.