Wurde der Bitcoin-Boom manipuliert?

Bitcoin-Anleger freuten sich vergangenes Jahr über einen riesigen Boom. Von Anfang 2017 bis zu seinem Höhepunkt Mitte Dezember hat sich der Preis der Kryptowährung auf fast 20'000 Dollar verzwanzigfacht. Doch seitdem geht es mit dem Kurs bergab. Vergangene Woche wurde nur knapp die Marke von 6000 Dollar gehalten.

Neue Zweifel, ob der Bitcoin-Hype vergangenes Jahr gerechtfertigt war, streut nun eine jüngst publizierte Studie. Sie geht von Preismanipulationen aus. Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Manipulationsvorwürfen der Studie:

Worum geht es in der Studie?

Das Arbeitspapier des Finanzprofessors John Griffin und des Doktoranden Amin Shams von der Universität Texas-Austin legt nahe, dass für Käufe von Bitcoin und anderen Kryptowährungen die Kryptowährung Tether verwendet wurde – und zwar dann, wenn die Kurse der Währungen eingebrochen sind. Auf die Stunden mit den grössten Tether-Käufen entfalle die Hälfte des Bitcoin-Preisbooms. Das gefundene Muster könne mit der Nachfrage von Anlegern nicht erklärt werden. Mit Tether seien die Preise anderer Kryptowährungen wohl manipuliert worden.

Was ist Tether?

Tether ist eine Kryptowährung, die eins zu eins an den Dollar gekoppelt ist. Eine neue Einheit der Währung sollte nur ausgegeben werden, wenn gleichzeitig 1 Dollar in einen Reservefonds eingezahlt wird. Tether ist damit keine dezentral organisierte Währung wie Bitcoin, sondern ein auf Dollar ausgestellter Schuldschein. Die Idee dahinter ist, dass man Kryptowährungen kaufen und verkaufen kann, ohne traditionelle Währungen auf einem Bankkonto zu bewegen. Die Kryptowährung wird von dem Unternehmen Tether Ltd. herausgegeben und ist eng verbunden mit der Kryptobörse Bitfinex. Die zwei Unternehmen verwenden dieselben Banken und werden vom selben CEO, Jan Ludovicus van der Velde, geführt. Besonders Ende 2017 und Anfang 2018 ist die Marktkapitalisierung von Tether nach oben gesprungen. Sie hat nun über 2,6 Milliarden Dollar erreicht.

Ist der Verdacht der Preismanipulation bei Bitcoin neu?

Nein, schon im Februar wurde der Verdacht laut, dass mit Tether der Preis anderer Kryptowährungen manipuliert wurde. Der Bitcoin-Spezialist Tony Arcieri hatte seltsame Muster entdeckt: Neue Tether wurden geschaffen, wenn der Bitcoin-Kurs abgesackt ist. Der Preis von Bitcoin sei dann nach oben gesprungen. Er äusserte den Verdacht, dass ungedeckte Tether hergestellt und dafür Bitcoin gekauft wurden. Im Dezember 2017 hat auch die Börsenaufsicht CFTC erste Ermittlungen angestellt. Die Verdächtigungen lieferten den Anlass für die Untersuchungen.

Hat die Krypto-Handelsplattform Bitfinex auf die Vorwürfe reagiert?

Der Bitfinex-CEO hat Manipulationen ausgeschlossen – Tether seien vollständig gedeckt. Vergangene Woche erschien ein Bericht der Anwaltskanzlei Freeh Sporking & Sullivan. Es war keine offizielle Buchprüfung, die Anwälte hatten «für einige Wochen» die Konten von Tether überprüft. Sie bestätigen für Anfang Juni, dass die mehr als 2,5 Milliarden Dollar an Tether durch eine entsprechende Summe an Dollar gedeckt waren. Es sei nicht möglich gewesen, eine grosse Wirtschaftsprüfungsgesellschaft damit zu beauftragen, erklärte der Chefjurist von Tether, Stuart Hoegner, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Grund sei die Scheu der Wirtschaftsprüfer, sich auf den riskanten Kryptowährungsmarkt einzulassen.

Die «Push»-Hypothese: Das Angebot von Tether habe den Bitcoin-Preis beeinflusst – und nicht andersherum.

Wie gingen die Autoren der Studie vor?

Die Autoren haben zwei Möglichkeiten untersucht, wie Tether entstehen könnten. Entweder durch die Nachfrage von Anlegern, die ihre traditionellen Währungen tauschen wollen. Oder durch das Angebot von Bitfinex: Tether entstehen, ob Investoren sie wollen oder nicht. Die gegen Dollar fixierte Digitalwährung wird den Anlegern aufs Auge gedrückt. Die Hypothese dahinter ist, dass Bitfinex neue Tether ohne Dollarreserven schafft, mit denen Bitcoin gekauft werden. Steigt der Bitcoin-Preis, können die «aus dem Nichts» geschaffenen Tether durch den Verkauf der wertvolleren Bitcoin in Dollar gedeckt werden. Fällt der Bitcoin-Preis dagegen, könnte das Tether-Unternehmen gegenüber seinen Verpflichtungen ausfallen. Die Ökonomen untersuchten statistisch, ob Tether tatsächlich durch echte Anlegernachfrage entstanden sind.

Was hat die Studie gefunden?

«Tether hatte einen signifikanten Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt», schreiben die Autoren. Nach einem Verfall der Bitcoin-Preise habe es jeweils starke Gegenbewegungen gegeben. Sie hätten erst stattgefunden, als Tether eine grössere Rolle gespielt hätten. Nachdem keine neuen Tether mehr entstanden seien, hätten auch diese Gegenbewegungen aufgehört. Dies sei konsistent mit der «Push»-Hypothese: Das Angebot von Tether habe den Bitcoin-Preis beeinflusst – und nicht andersherum. Grafik 2 zeigt dieses Muster: Es wurden jeweils viele Tether geschaffen, wenn der Preis gesunken ist. Nach der Ausschüttung der Tether stieg der Bitcoin-Kurs wieder.

Wurden immer mehr Tether ohne Reserven geschaffen?

Zum Monatsende hat Tether wohl die nötigen Reserven vorweisen wollen, vermuten die Autoren. Dann müssten sie am Monatsende Bitcoin verkaufen, um Reserven für Tether zu bilden. Darauf gibt es Hinweise. So sei der Bitcoin-Preis am Ende des Monats stärker eingebrochen, wenn in diesem Monat viele Tether ausgegeben wurden. Wurden dagegen in einem Monat keine Tether emittiert, gab es so gut wie keinen Rückgang beim Bitcoin-Preis.

