Angst vor der Rezession – jetzt soll der Staat helfen

Das war eine schwarze Woche an den Börsen. Die Ausbreitung des Coronavirus löste weltweit eine Verkaufswelle aus. Gemessen am MSCI All Country World Index – er bildet die Wertentwicklung der grössten Unternehmen aus rund fünfzig Ländern ab – wurden in einer Woche rund fünf Billionen Dollar an Aktienwert vernichtet. Es war der grösste Einbruch seit Oktober 2008.

Dabei tauchten nicht nur Aktienkurse: Der Ölpreis sank um fast 14 Prozent, der Bitcoin verlor 10 Prozent, und selbst Gold gab um 3,5 Prozent nach. Die Angst vor dem Virus hat die Gier an den Märkten abgelöst.

Chinas Industrie ist im Februar wegen der Epidemie so stark eingebrochen wie noch nie, wie der gestern veröffentlichte amtliche Einkaufsmanagerindex zeigt. Ebenfalls gestern publizierte das britische Wirtschaftsforschungsinstitut Oxford Economics seine neue Prognose. Es geht davon aus, dass die Epidemie grosse, aber kurzlebige Auswirkungen haben wird, die sich vor allem auf China konzentrieren. Das weltweite Bruttoinlandprodukt würde demnach im ersten Quartal saisonbereinigt sinken – der erste Quartalseinbruch seit der Finanzkrise.

Sollte sich jedoch eine globale Pandemie entwickeln, würde das weltweite Wachstum im ersten Halbjahr auf fast null sinken. Für das ganze Jahr läge das globale Bruttoinlandprodukt 1,1 Billionen Dollar oder 1,3 Prozent unter der derzeitigen Prognose. Die USA und die Eurozone würden dann im ersten Halbjahr in eine Rezession geraten, danach folgte eine rasche Erholung.

Wachsende Angstgreift auf die USA über

Tatsächlich treten die wirtschaftlichen Schockwellen immer deutlicher zutage. Hotelketten, Fluggesellschaften, Autohersteller oder Reedereien spüren die Folgen der Buchungsrückgänge. Lieferprobleme in der Industrie, die ­Absage von Reisen und Messen wie dem Genfer Automobilsalon führen zu Umsatzeinbussen und wirbeln Geschäftspläne durcheinander. «Man muss deshalb davon ausgehen, das sich die Lage verschlimmern wird und die Unsicherheit wächst», sagt Daniel Hartmann, Chefökonom der Bantleon Bank in Zug. «Wir sehen uns gezwungen, unsere Prognosen nach unten zu korrigieren, und rechnen damit, dass die Eurozone im zweiten Quartal schrumpfen wird.»

Auch für die USA sehen Analysten Wolken aufziehen. Die ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen hält es für möglich, dass auch die USA in eine Rezession rutschen, sollte sich das Virus weiter ausbreiten und Europa wirtschaftlich stark treffen.

Im Normalfall löst ein vorübergehendes Ereignis keine Rezession aus, ebenso wenig wie Naturkatastrophen oder Terroranschläge. Doch die grosse Unsicherheit, wachsende Ängste und Panik an den Finanzmärkten ergeben ein giftiges Gemisch.

Entsprechend laut werden Forderungen nach einem Eingreifen des Staats. «Der Ruf nach den Zentralbanken ist eine fast reflexartige Reaktion. Die Finanzmärkte sind es gewohnt, dass die Zentralbanken einspringen, wenn die Börsen tauchen», sagt Hartmann.

Eine Zinssenkung dient als psychologisches Signal

An den Terminmärkten wird bereits fest damit gerechnet, dass die US-Zentralbank Fed die Zinsen an ihrer nächsten Sitzung am 18. März senken wird: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung schnellte gestern auf 95 Prozent hoch. Fed-Chef Jerome Powell veröffentlichte am Freitag eine Erklärung. Das Coronavirus stelle eine «wachsende Gefahr für die wirtschaftlichen Aktivitäten» dar. Die Fed beobachte die Entwicklung und die Auswirkungen genau. «Wir werden angemessen handeln, um die Wirtschaft zu stützen.» Man könne sich zwar fragen, ob eine Zinssenkung im Fall einer Pandemie überhaupt viel bewirken könne, sagt Daniel Hartmann. «Aber es geht dabei vor allem darum, ein Signal zu senden: ‹Ja, wir nehmen das ernst, wir tun etwas.›» So habe die Fed schon Ende 2018 reagiert und eine Wende in der Zinspolitik angekündigt, als die Börsen fielen.

Die Meinungen zur Wirksamkeit von Zinssenkungen sind geteilt. Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research, und Nouriel Roubini von der Stern Business School in New York halten nicht viel davon. Eine Zinssenkung bremst weder die Ausbreitung der Epidemie, noch lindert sie die Probleme mit Produktionsausfällen und unterbrochenen Lieferketten. Aber Signale der Zentralbank helfen, das Vertrauen bei Unternehmen und Konsumenten zu stärken und Rezessionsängste zu dämpfen.

Weil eine weitere Senkung der Leitzinsen in der Eurozone auf grossen Widerstand stösst, rechnet Bantleon-Chefökonom Hartmann damit, dass die Europäische Zentralbank unter Präsidentin Christine Lagarde das Wertpapierkaufprogramm wieder ausbauen wird, zum Beispiel von 20 Milliarden auf 40 oder 50 Milliarden Euro pro Monat.

Bares für Bürger und Konjunkturprogramme

In der Schweiz verhindert die Nationalbank (SNB) unter der Führung von Thomas Jordan mit Deviseninterventionen ein Erstarken des Frankens. Das ist wohl der Hauptgrund dafür, dass der Eurokurs nicht unter 1.06 Franken gesunken ist. Fritz Zurbrügg, Vizepräsident der Nationalbank, bestätigte gestern in der «Finanz und Wirtschaft» die Bereitschaft, nötigenfalls auch weiter zu gehen: «Sollten wir zum Schluss kommen, dass die monetären Bedingungen angepasst werden müssen, werden wir den SNB-Leitzins weiter senken.»

Mehrere Regierungen ergreifen Massnahmen, um die wirtschaftlichen Rückschläge abzufedern. Hongkong kündigte Steuererleichterungen für Arbeitnehmer an und zahlt ­jedem erwachsenen Bürger 10'000 Hongkong-Dollar (ca. 1240 Franken) aus. Singapur legt ein Konjunkturprogramm in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar auf, und Südkorea plant staatliche Hilfen im Umfang von 10 Milliarden US-Dollar. Italien verlangt von der EU finanzielle Hilfen und eine Lockerung der Maastricht-Kriterien, um das Staatsdefizit für die Bekämpfung einer Rezession hochfahren zu können.

Die Schweiz und Deutschland haben mit der Kurzarbeit ein Instrumentarium für solche Krisen. Sie wirkt sofort und zielgenau bei den Unternehmen, die am stärksten betroffen sind. «Wir haben in der Finanzkrise 2009 und während der Eurokrise 2011 gesehen, dass dieses Instrument sehr gut funktioniert», sagt Rudolf Minsch, Chefökonom des Unternehmensverbands Economiesuisse. Gegenüber weitergehenden Forderungen nach Unterstützung von Unternehmen oder Branchen bleibt er skeptisch: «Wir sollten jetzt mal abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt.»

Auf das Beste hoffen, für das Schlimmste planen: Das ist nicht nur an den Börsen die Devise ­angesichts der sich rasant ausbreitenden Coronavirus-Epidemie.



