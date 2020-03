Baufirmen pfeifen auf Corona-Schutz 

Eigentlich sind die Vorgaben des Bundesrats klar: Betriebe dürfen weiterarbeiten, wenn sie die Hygienevorschriften für ihre Mitarbeiter gewährleisten können. Dazu gehört ein Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen. Doch längst nicht alle Branchen halten sich daran. Auf dem Bau wird munter weitergearbeitet – sehr zum Ärger der Arbeiter, die sich kaum schützen können. Und auch Beschäftigte in der Uhrenindustrie, wo die Mitarbeiter eng beieinander sitzen, und an der Kasse im Lebensmittelladen haben keinen guten Schutz. Die Gewerkschaft Unia will dem nun einen Riegel schieben.

«Die Arbeiter melden sich bei uns fast im Minutentakt», sagt Lorenz Keller von der Unia. «Sie hören im Fernsehen, sie sollen zwei Meter Abstand halten – und dann sitzen sie zu zwanzigst in einer Baracke fast aufeinander. Die WCs sind dreckig, und es gibt weder Desinfektionsmittel noch Wasser zum Händewaschen», beschreibt der Co-Leiter für die Region Zürich-Schaffhausen die Lage. Das sei bei weitem kein Einzelfall. Fast alle grossen Baustellen in und um Zürich seien weiterhin in Betrieb – sei es bei der Limmattalbahn, beim Kongresshaus, dem Kunsthaus oder dem Kinderspital.

«Jeder zweite hustet auf der Baustelle»

Auch ein Arbeiter auf der Baustelle beim Kongresshaus in Zürich beklagt die desolaten Zustände. «Eine Baustelle kann gar nicht hygienisch sein», sagt er. Es gebe ToiToi-Toiletten und die Zusammenarbeit finde auf engem Raum statt. «Jeder zweite hat Husten auf einer Baustelle. Jetzt denkt jeder - Husten ist gleich Coronavirus.» Er und viele seiner Kollegen machten sich Sorgen um ihre eigene Gesundheit und die ihrer Familien. «Viele haben Kinder zu Hause oder Eltern, die schon älter sind.»

Unia-Vertreter Keller sagt, es könne sich niemand am Bau leisten, einfach nicht zur Arbeit zu kommen und dann keinen Lohn mehr zu erhalten. Mit einer Petition an den Zürcher Regierungsrat will die Gewerkschaft nun eine Schliessung der Baustellen erreichen. Sie sei bereits von knapp 10’000 Personen unterzeichnet worden.

Baumeisterverband ist gegen generelle Baustellenschliessung

Der Baumeisterverband spricht sich jedoch gegen flächendeckende Baustellenschliessungen aus. Damit sei niemandem gedient. Das Vorgehen müsse von Fall zu Fall besprochen werden. «Es ist ein Unterschied, ob auf einer Baustelle in einem Innenbereich auf engem Raum gearbeitet werden muss oder ob wenige Leute auf einer weitläufigen Baustelle draussen arbeiten», erklärt der Verband. Ein Unterbruch der Arbeiten müsse von Bauunternehmen mit dem Bauherren abgeklärt werden.

Auch der Maler- und Gipserunternehmer-Verband hält eine generelle Schliessung der Baustellen für «völlig unverhältnismässig». Beim weitaus grössten Teil der Maler- und Gipserarbeiten handle es sich um Kleinaufträge von privaten Bauherren. «Im Durchschnitt arbeiten zwei Mitarbeitende auf einer Baustelle. Das Abstandhalten ist kein Problem.»

Im Kanton Genf ist der Stopp auf den Baustellen bereits Realität: Dort darf wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab Freitag nicht mehr gearbeitet werden, wie die Kantonsregierung am Mittwoch beschloss. «Zuwiderhandlungen können mit einer Geldstrafe von bis zu 300'000 Franken geahndet werden», erklärt der Genfer Staatsrat Serge Dal Busco.

Sicherheitsbeauftragte sollen Einhaltung der Regeln überwachen

Das Problem reicht aber weit über die Baubranche hinaus. Auch an Supermarktkassen, in der Pflege und in einigen Industriebetrieben seien viele Beschäftigte nicht ausreichend geschützt. Bei Letzteren setzt die Gewerkschaft auf die Sicherheitsbeauftragten im Betrieb. Sie sollen die strikte Einhaltung der Verordnung des Bundesrats überwachen und Verstösse der Firmenleitung und der Personalkommission melden, damit sie beseitigt werden und alle Beschäftigten geschützt sind . «Wird das nicht durchgesetzt, soll sich der Sicherheitsbeauftragte an die Unia wenden und an das kantonale Arbeitsinspektorat», sagt der Unia-Verantwortliche für die Industrie, Corrado Pardini.

Die Uhrenindustrie nehme sich die Anweisungen der Regierung mittlerweile zu Herzen. Auch dort sitzen die Beschäftigten bei der Produktion oft dicht an dicht. «Alle grossen Betriebe halten sich daran. Man versucht entweder die Vorschriften einzuhalten oder die Betriebe schliessen.» Als Folge hätten «praktisch alle Unternehmen» den Betrieb runtergefahren. Auch grosse wie Swatch und Rolex hätten ihre Beschäftigten nach Hause geschickt. Diese erhalten weiterhin den vollen Lohn. Bereits am Dienstag hatte die Unia sämtliche Uhrenhersteller dazu aufgefordert, dort die Arbeit einzustellen, wo die Vorschriften nicht eingehalten werden können.

Plexiglas an der Supermarktkasse

Auch im Detailhandel setzen die Arbeitgeber nun Massnahmen um. Um das Personal an den Kassen zu schützen montiere Migros in den kommenden Tagen Plexiglasscheiben, erklärt ein Sprecher. «In diesem Zusammenhang appellieren wir auch an die Solidarität unserer Kundinnen und Kunden, Abstand zu unserem Personal zu halten.» Auch Coop bringt in seinen Läden schweizweit Plexiglasscheiben an den Kassen an. Darüber hinaus werden am Boden vor den Kassen Abstandslinien aufgeklebt und über das Radio im Laden wird über Social Distancing informiert. Um die noch vorhandenen Missstände zu beseitigen, fordert Unia-Präsidentin Vania Alleva nun die Behörden auf, zu handeln. «Es ist unverständlich, warum die Kantone und der Bund ihre Verantwortung nicht wahrnehmen», sagt sie. Es müsse für alle Unternehmen möglich sein, Kurzarbeit anzumelden. Auf dem Bau ist die Lage bislang unklar – auch wegen der teils empfindlichen Strafen, wenn Gebäude und Infrastruktur nicht rechtzeitig fertig werden.