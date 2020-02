«Thiam war nicht mehr in der Lage, die CS aus der Situation zu befreien»

Warum sprechen eigentlich Sie zum Rücktritt von Herrn Thiam und nicht CS-Präsident Urs Rohner?

Es geht hier auch um Urs Rohner. Sie haben ja die Angriffe einiger Aktionäre gegen ihn gesehen. Da komme ich dann ins Spiel in meiner Eigenschaft als Lead Independent Director. In dieser Eigenschaft habe ich heute Morgen auch in der Medienmitteilung bestätigt, dass der Verwaltungsrat geschlossen hinter Urs Rohner als Präsident steht.

In der Medienmitteilung steht aber nicht, warum Herr Thiam gehen muss.

Wir hatten den Fall der Überwachung eines Konzernleitungsmitglieds im vergangenen Herbst. Der unabhängige Untersuchungsbericht basierte auf den damaligen Informationen und kam zum Schluss, dass der CEO nicht involviert war. Der damalige Chief Operating Officer Pierre-Olivier Bouée hatte die Überwachung angeordnet, ohne den CEO zu informieren, und behauptete, es handle sich um einen Einzelfall. Bouée musste die Bank verlassen, und der Verwaltungsrat hatte sich hinter Bankchef Tidjane Thiam gestellt. Doch die Situation hat sich völlig verändert, als dann der zweite Beschattungsfall bekannt wurde. Bouée hatte den Verwaltungsrat offensichtlich angelogen, und es stand die Frage im Raum: Liegt da ein Muster vor? Das hatte dramatische Folgen. Die Mitarbeitenden waren verunsichert, Kunden fragten sich, was in der Bank los ist, und die Finma hat eine Untersuchung eingeleitet, vom öffentlichen Echo ganz zu schweigen.

«Der Verwaltungsrat muss nur eine Frage beantworten: Was ist im Interesse der Bank?»

Doch gegen Thiam liegen keine Belege vor, dass er mit den Beschattungen etwas zu tun hatte. Kritiker sagen daher, der Verwaltungsrat sei vor einer Medienkampagne eingeknickt?

Das ist überhaupt nicht das Thema. Der Verwaltungsrat muss nur eine Frage beantworten: Was ist im Interesse der Bank? Hier kamen wir zum Schluss, dass der CEO nicht mehr in der Lage ist, das Unternehmen aus dieser Situation zu befreien. Und das hat nichts mit den unbestrittenen Verdiensten von Tidjane Thiam zu tun. Sondern nur: Brauchen wir einen Wechsel? Der Verwaltungsrat hat diese Frage einstimmig mit Ja beantwortet.

Obwohl Thiam nichts mit den Beschattungen zu tun hatte?

Es gibt keine Belege, dass er von den Überwachungen wusste. Fakt ist aber, die Beschattungen haben stattgefunden. Und sie sind inakzeptabel. Fakt ist, die Beschattungen hatten Folgen für die Bank, die Mitarbeitenden und die Kunden. Der Regulator startete eine Untersuchung. Unter diesen Umständen kann Thiam das Unternehmen nicht mehr weiterführen, der Vertrauensverlust ist zu gross. Deshalb ist der Führungswechsel nötig.

Noch letzte Woche wurde dementiert, dass die Bank vor einem Führungswechsel steht.

Die Entscheidung ist gestern auf der Sitzung des Verwaltungsrates gefallen. Sie können sich vorstellen, dass das sehr intensive Beratungen waren. Wir führten gestern auch noch einmal Gespräche gemeinsam mit dem CEO.

«Als die zweite Beschattung publik wurde, war klar, dass die Dinge nicht so sind, wie sie dem Verwaltungsrat dargestellt worden sind.»

Hat sich Thiam gegen die Entscheidung gewehrt?

Nein. Es ist ja nicht so, dass die Dinge gestern vom Himmel gefallen sind. Auch Tidjane Thiam sah ja, was um ihn herum passiert, wie Kunden, Mitarbeitende und die Aufsicht reagieren. Im gemeinsamen Gespräch haben wir die Situation analysiert, er ist sehr professionell. Und allen war klar: So geht es nicht weiter.

Wann war Ihnen und Herrn Rohner klar, dass es mit Thiam nicht weitergeht?

Für mich persönlich war der entscheidende Zeitpunkt, als kurz vor Weihnachten die zweite Beschattung publik wurde. Da gingen bei mir alle Alarmglocken an. Denn in dem Moment war offensichtlich, dass die Dinge nicht so sind, wie sie dem Verwaltungsrat dargestellt worden sind. Da begann die Stimmung zu drehen. Dann darf man natürlich nicht aus der Hüfte schiessen, und die Faktenlage muss geklärt werden. Und Sie müssen die Auswirkungen der Situation beobachten. Über die letzten Wochen hat sich der Verwaltungsrat mit dem Thema intensiv beschäftigt.

«Der Verwaltungsrat hat auch die Rückmeldungen der Aktionäre berücksichtigt.»

Und gestern wurde dann nur noch beschlossen, was alle vorher wussten?

Es war nicht so, dass sich die Verwaltungsräte gestern zum ersten Mal Gedanken zur Sache gemacht haben. Die Entscheidung ist dann sehr klar und zügig am Nachmittag gefallen. Wir hatten eine sehr sachliche und konstruktive Diskussion. Wir haben die verschiedenen Aspekte diskutiert und natürlich auch die Rückmeldungen der Aktionäre berücksichtigt.

War es schwer, die Einstimmigkeit zu erzielen?

Nein, der gesamte Verwaltungsrat steht geschlossen hinter dem Beschluss in tiefster Überzeugung, dass wir das Richtige für die Bank tun.

Das sehen Grossaktionäre wie Harris aber vollkommen anders. Fürchten Sie nicht, dass nun ein neuer Konflikt mit den Aktionären losbricht?

Wir haben mit vielen Aktionären gesprochen. Auch mit kritischen Aktionären, die den Leistungsausweis von Tidjane Thiam in den Vordergrund stellen, den wir auch überhaupt nicht bestreiten. Aber ich kann Ihnen versichern, wir bekommen von vielen anderen Aktionären grossen Rückhalt und Unterstützung für unsere Entscheidung. Letztlich wird die Generalversammlung entscheiden müssen, ob wir im Interesse des Unternehmens gehandelt haben. Ich bin davon überzeugt und gehe auf Basis der bisherigen Rückmeldungen davon aus, dass die Mehrheit der Aktionäre das so sieht.

Video – «Grossaktionäre drohen mit Konsequenzen»

Wirtschaftsredaktor Holger Alich sagt, warum stürmische Zeiten auf die CS zukommen. Video: Aline Bavier

Die Katarer, die Saudis und Blackrock stützen also die Entscheidung?

Über einzelne Aktionäre möchte ich nicht sprechen. Wir sind mit allen grossen Aktionären im Gespräch, und wir haben von vielen unterstützende Rückmeldungen bekommen.

Und wie haben die kritischen Aktionäre reagiert? Fürchten Sie Abwahlanträge?

Ich fürchte überhaupt nichts. Ich habe nur eine Aufgabe als Verwaltungsrat, nämlich nach bestem Wissen und Gewissen das Richtige zu tun. Ich stelle mich der Wiederwahl, so wie Urs Rohner auch, und dann werden wir sehen, wie sich die Mehrheit an der Generalversammlung entscheidet.

Ist aber nicht auch Rohners Glaubwürdigkeit beschädigt? Er hatte gesagt, dass Thiam noch lange Bankchef bleiben werde?

Das war, bevor der zweite Überwachungsfall bekannt wurde. Das war für den Verwaltungsrat eine grosse Überraschung und hat die Lage grundlegend verändert.

Ist der neue Chef Thomas Gottstein nur ein Übergangskandidat?

Nein. Er ist ein ausgezeichneter CEO, er ist seit 20 Jahren bei der Credit Suisse und kennt alle Geschäftsbereiche sehr gut. Er ist sehr respektiert bei Kunden und Mitarbeitern. Er hat die bisherige Strategie mitgeprägt und steht für Kontinuität. Ich bin überzeugt, dass er das Unternehmen mit Erfolg weiterentwickeln wird.

Urs Rohner will noch ein Jahr Präsident bleiben. Wer folgt ihm nach? Sie?

Ich habe schon früher klargemacht, dass ich dafür nicht zur Verfügung stehe. Die Nachfolgesuche läuft.