Der beliebten Maestro-Karte droht das Aus

Bezahlen mit Karten liegt im Trend: Gerechnet vom Volumen her werden fast 40 Prozent der Zahlungen in der Schweiz mit einer Debit- oder Kreditkarte getätigt. Viele Konsumenten tragen ein ganzes Bündel von Karten mit sich herum.

In Zukunft dürfte eine Karte ausreichen: die neuen Debitkarten, die Visa und Mastercard anbieten und die jetzt Einzug in die Produktpalette der Banken erhalten.

Bei einer Debitkarte wird der fällige Betrag sofort vom Konto abgebucht. Bei einer Kreditkarte geschieht dies erst am Monatsende oder in Raten. Bei den Debitkarten ist die Maestro-Karte aus dem Hause Mastercard Platzhirsch in der Schweiz. Doch ihr droht möglicherweise das Aus.

Denn die neuen Debitkarten können fast so viel wie Kreditkarten, kosten aber weniger. Zum Beispiel können Nutzer mit den neuen Karten auch im Internet ein Hotel reservieren oder in ausländischen Onlineshops einkaufen. Bargeldbezüge sind mit den neuen Debitkarten zudem günstiger als mit einer Kreditkarte. Und: Die neuen Debitkarten lassen sich auch virtualisieren, sprich bei Apple Pay oder Samsung Pay hinterlegen, wenn das die Hausbank zulässt.

Freiburger Kantonalbank prescht vor

«Es ist möglich, dass die neuen Debitkarten die Kreditkarten wegen der neuen E-Commerce-Funktion zum Teil kannibalisieren», sagt Martin Loosli, Leiter Produktmanagement der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Die Bank prüft gerade, wie sie die neuen Debitkarten in ihr Angebot aufnimmt. «Eine Option ist, dass die neue Debitkarte die Maestro-Karte vollständig ersetzen wird», sagt Loosli. Ob die neue Karte von Visa oder Mastercard kommt, sei noch nicht entschieden.

Die Credit Suisse plant in diesem Jahr, die neuen Karten einzuführen. Die UBS will sie ebenfalls anbieten, sagt aber nicht, ab wann. Die Basler Kantonalbank plant ebenfalls den Start. Raiffeisen will ab zweitem Halbjahr 2021 die neue Visa Debit in einem ersten Pilotprojekt starten und mittelfristig auch die alten Maestro-Karten durch die neuen Mastercard Debit ersetzen.

Wie ein Preismodell mit den neuen Karten aussehen könnte, zeigt die Freiburger Kantonalbank (FKB), die als Erste die neue Debitkarte von Mastercard anbietet. Die alte Maestro-Karte ist dort aber weiterhin erhältlich.

Die Freiburger positionieren die neue Karte preislich zwischen der Maestro- und einer Kreditkarte. Konkret kostet die Maestro-Karte 30 Franken im Jahr, die neue Mastercard-Debitkarte 40 Franken. Eine Kreditkarte von Mastercard kostet bei der FKB 100 Franken Jahresgebühr.

Im Vergleich zur Maestro ist das Bezahlen im Ausland mit der neuen Debitkarte etwas teurer, es kostet pauschal 1.50 Franken plus 0,5 Prozent Gebühr. Bei der Maestro-Karte gibt es keine zusätzliche prozentuale Gebühr. Bei der Kreditkarte kostet ein Auslandseinkauf 1,75 Prozent Gebühr.

Keinen Gebührenunterschied bei der Maestro- und der neuen Debitkarte gibt es bei der FKB beim Bargeldbezug: Er ist bei an allen Schweizer Bancomaten kostenlos – hier verlangen viele andere Banken eine Gebühr von 2 Franken beim Abheben an Fremdautomaten. Das Geldabheben im Ausland wird mit 5 Franken berechnet. Bei einer Kreditkarte kostet der Bargeldbezug mindestens 10 Franken. In der Tendenz würden die Kunden die neue Debitkarte einer Maestro-Karte vorziehen, heisst es bei der Freiburger Kantonalbank.

«Ab Beträgen von 100 Franken im Ausland ist das Bezahlen mit der Debitkarte günstiger als mit der Kreditkarte.»Benjamin Manz, Bankexperte bei Moneyland

Braucht man noch eine Kreditkarte? «Die Akzeptanz von Debitkarten kann zum Teil eingeschränkt sein, wie zum Beispiel bei Autovermietern oder Airlines», sagt Benjamin Manz, Bankexperte des Vergleichsportals Moneyland.

Auch beim Bezahlen im Ausland kann es bei kleineren Beträgen günstiger sein, zur Kreditkarte zu greifen. Beispiel: Die UBS verlangt für das Bezahlen mit Debitkarten im Ausland 1 Prozent oder mindestens 1.50 Franken pro Transaktion, zuzüglich Aufschlag auf den Devisenkurs. Den gibt es bei Zahlungen mit der Kreditkarte auch, dafür gibt es keine Mindestgebühr pro Transaktion, aber die Bearbeitungsgebühr mit 1,75 Prozent ist höher als bei der Debitkarte. «Als Faustregel lässt sich sagen, dass ab Beträgen von 100 Franken im Ausland das Bezahlen mit der Debitkarte günstiger ist als mit der Kreditkarte», sagt Experte Manz.

Bleibt indes die Frage, wie oft ein Nutzer im Ausland einkauft, damit sich die zusätzliche Kartengebühr auch rechnet. Die können Nutzer umgehen, indem sie ihre Rabattkarten von Migros und Coop mit einer Kreditkarte kombinieren, diese sind kostenlos. Anbieter wie Revolut und Neon verzichten bei ihren Kreditkarten zudem auf Auslandsgebühren.

Letztlich hängt der Erfolg der neuen Debitkarte von den Banken ab, wie aktiv sie diese vertreiben und zu welchen Konditionen sie diese in den Markt bringen.