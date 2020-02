Wie der Globus-Käufer zu seinem Geld kam

Er ist mehrere Milliarden Euro reich, liebt den Luxus und den Prunk, investiert in Warenhausketten und Zeitungshäuser. Und er stammt aus einfachen Verhältnissen. Sein Aufstieg verdankt er viel Arbeit, Talent und einflussreichen Geldgebern.

Es ist Mitte der Neunzigerjahre, als ein Schüler der Handelsakademie Innsbruck immer wieder dem Unterricht fernbleibt. Es ist der junge René Benko, der – zum Leidwesen seiner Eltern nicht nur in der Freizeit – eigenhändig heruntergekommene Dachböden in der Tiroler Hauptstadt renoviert und sie teuer weiterverkauft, sei es als Luxuswohnung oder als Büro.

Innsbruck ist in diesen Jahren eine aufstrebende Stadt, Wohn- und Geschäftsräume in der Innenstadt sind notorisch knapp und die Immobilienpreise für sanierte Liegenschaften hoch. Den Besitzern der Häuser verspricht er den Einbau eines Lifts und bekommt dafür den Dachboden.

Mit dem ersten verdienten Geld kauft sich Benko Goldschmuck und least einen Ferrari, mit dem er durch die Stadt kurvt, wie sich Schulkollegen Jahre später in der Wiener Zeitung «Falter» erinnern. Doch er fehlt so oft in der Schule, dass er nach eigenen Angaben nicht zur Matura zugelassen wird.

Für Benko ist das kein Problem. Ein in die Jahre gekommenes Wellnesshotel nimmt er kurz darauf ins Visier und versilbert Kaufoptionen daran. An einer heruntergekommenen Lage nahe der Autobahn baut er eine Mietskaserne zu einem Ärztezentrum um, wie immer mit vollem finanziellen Risiko und Einsatz rund um die Uhr.

«Ich habe die Gabe, erfolgreiche Persönlichkeiten zu begeistern, die mich beratend begleiten und mir strategischen Input geben.»René Benko

Eine der Dachwohnungen verkauft er dem Schwager eines steinreichen ehemaligen Tankstellenbesitzers. Benko tut, was er nach eigenen Angaben besonders gut kann: «Ich habe die Gabe, erfolgreiche Persönlichkeiten zu begeistern, die mich beratend begleiten und mir strategischen Input geben», sagt er später in einem Interview.

Er begeistert den Multimillionär, in seine Firma zu investieren. Dieser öffnet Benko gleichzeitig die Türen zu Banken und Immobilienexperten. Benko schart Beiräte um sich, vernetzt sich bald schon sowohl mit den «Schwarzen» aus der Österreichischen Volkspartei als auch den «Roten», den Sozialdemokraten. Und auch die «Blauen» von der FPÖ zählt er zu seinen Freunden. Die Vernetzung ist Voraussetzung dafür, sein Imperium aufzubauen.

Benko und der Star-Architekt

Er kauft nun in anderen Städten Häuser an guten Lagen und renoviert sie. Dann vermietet er sie an Dritte, die sie langfristig betreiben und ihn dafür bezahlen. «Man braucht also nur einmal im Monat aufs Konto schauen, ob die Miete eingegangen ist», sagt Benko zu dieser Art Investitionen. Er selbst wendet sich derweil dem nächsten Projekt zu. Er verkauft nur, wenn unbedingt nötig. Sein Meisterstück ist das Kaufhaus Tyrol, ein heruntergekommenes Einkaufszentrum an bester Lage in Innsbruck, das er 2004 kauft und bis 2010 nach Plänen des Stararchitekten Davis Chipperfield vollkommen umbaut.

2007 wird er mehreren griechischen Reedern vorgestellt, die Möglichkeiten suchen, ihr Geld anzulegen. Einer beisst an: George Economou. 2009 bringt dieser einen Teil seines Vermögens in Benkos Firma. «Ich bin absoluter Nutzniesser der Krise», sagt er ein Jahr später in einem Interview mit der österreichischen Zeitung «Die Presse». Geld ist genug da, nach der Finanzkrise noch billiger als vorher, alte Liegenschaften an guten Lagen in österreichischen Städten ebenfalls. Benko bringt das eine zum anderen.

Die Richterin sprach von einem «Musterfall von Korruption».

2013 dann ein Karriereknick. Benko wird wegen Korruption angeklagt und ein Jahr später rechtskräftig zu einer bedingten Strafe verurteilt. Er hat seinen Steuerberater, einen früheren österreichischen Finanzminister, dazu bewogen, via den kroatischen Ex-Premier Ivo Sanader Einfluss auf den italienischen Premier Silvio Berlusconi zu nehmen, damit ein Steuerverfahren beeinflusst werden sollte. Doch es bleibt beim Versuch. Benko wusste nach eigenen Aussagen von alledem gar nichts, der Schuldspruch sei «nicht nachvollziehbar», findet er. Die Richterin sprach von einem «Musterfall von Korruption». Kurz darauf ist Benko nicht mehr operativ in seiner Firma tätig.

Am Aufstieg von Benkos Signa Holding ändert das Urteil nichts. Im Gegenteil: Das Unternehmen zieht weiterhin Investoren an, die wiederum Türen zu Immobilien und weiterem Geld öffnen. Ernst Tanner, Verwaltungsratspräsident von Lindt & Sprüngli, macht mit, der Unternehmensberater Roland Berger, Porsche-Boss Wendelin Wiedeking oder der Bau-Tycoon Hans-Peter Haselsteiner. Die Falcon Private Bank aus Zürich, die dem Scheichtum Abu Dhabi gehört, ist ein paar Jahre dabei. Auch institutionelle Anleger wie der Versicherer Signal-Iduna machen mit mehreren Hundert Millionen bei Benkos Holding mit. Geld ist billig und gute Anlagemöglichkeiten rar.

Benko und das berühmte Kaufhaus in Berlin

2011 greift Benko nach der Warenhauskette Kaufhof, die besonders in deutschen Grossstädten Immobilien an besten Lagen besitzt. Der Angriff scheitert. 2012 kauft er dafür siebzehn Warenhausimmobilien beim Konkurrenten Karstadt, darunter auch das Kaufhaus des Westens, KaDeWe, in Berlin. Indem er mit Mieterhöhungen droht, will er den Karstadt-Eigentümer zum Verkauf des operativen Geschäfts bewegen, was ihm 2013 gelingt.

Benko kaufte 2011 siebszehn Warenhausimmobilien, darunter auch das Kaufhaus des Westens, KaDeWe, in Berlin. Foto: Keystone

Benko behält die Immobilien an besten Lagen für sich, andere entwickelt er und verkauft oder vermietet sie langfristig. In Wien baut er eine Shoppingmeile – das «Goldene Quartier»– an bester Lage und vermietet es an Luxusmarken. Dank Millionen von Touristen ist das ein sicheres Geschäft.

Doch es bleibt nicht bei Warenhäusern. Benko investiert ebenso in den Onlinehandel. Und sieht darin die «perfekte Vernetzung von Offline- und Onlineangeboten», welche die Konsumenten erwarten. So könnten «vertraute Markenwelten mit digitalen Angeboten verschmelzen».

Kurz darauf bekommt er dann doch noch die Warenhäuser von Kaufhof, indem er sich mit der kanadischen Besitzerin zusammentut. Die Fusion von Karstadt mit Kaufhof wird sein grösstes Projekt. Von Investitionen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro ist die Rede und einem «Geheimplan», Synergien zu nutzen und neue Geschäftsfelder, sowohl in den Warenhäusern wie online, zu erschliessen. Gleichzeitig beginnt er mit Investitionen in Übersee.

Doch damit nicht genug: Im Herbst 2018 steigt er über eine deutsche Mediengruppe bei der österreichischen «Kronen Zeitung» und dem «Kurier» ein. Seither liefert er sich eine juristische Auseinandersetzung mit der Besitzerfamilie Dichand. Auch hier geht es, wie bei den Kaufhäusern, nicht nur um das operative Geschäft, sondern auch um die Immobilien, welche die Medienhäuser an bester Lage besitzen. Benko hat gemäss eigenen Aussagen vor, die gesamte Gruppe zu übernehmen.

Benko und sein teures Chalet

Privat ist Benko mit seiner zweite Frau, dem aus der Schweiz stammenden Model Nathalie Benko, zusammen, mit der er vier Kinder hat. Nach ihr hat er ein Haus im noblen österreichischen Skiort Oberlech benannt, das «Chalet N». Es ein ehemaliges Hotel, das er an maximal dreissig Hotelgäste vermietet, ab 25’000 britischen Pfund pro Nacht in der Nebensaison, inklusive Bedienung rund um die Uhr – sei es im Privatkino oder in der Zigarrenlounge. Gekostet hat es ihn dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro.

Doch der Bau bringt Benko ein Strafverfahren ein. Ermittelt wurde unter anderem wegen Bestechung und Vorteilnahme. Benko soll sich den Verzicht der Gemeinde auf ein Vorkaufsrecht erkauft haben. Im Oktober 2016 wurde die Ermittlung eingestellt, auf eine «Weisung von oben», wie die Rechercheplattform Dossier.at schrieb.

Für das Naturerlebnis hat Benko hinter der Innsbrucker Nordkette ein riesiges Jagdrevier gepachtet, das er dem Staat abkaufen will.

Im Innsbrucker Stadtteil Igls baut er derzeit für sich eine private Villa, die mit ihrem Kitsch an Bauten von texanischen Ölmilliardären erinnert und bei Nachbarn vor allem Kopfschütteln auslöst. Dafür hat Benko ein altes Schlosshotel erworben und «schleifen lassen», wie die Lokalpresse berichtete.

Und für das Naturerlebnis hat Benko hinter der Innsbrucker Nordkette ein riesiges Jagdrevier gepachtet, das er dem Staat abkaufen will. Da es in einem Naturschutzgebiet liegt, dürfte das allerdings schwierig werden. Benko nimmt mit Geschäftspartnern gern den Helikopter ins Revier, was ihm jedoch nicht immer genehmigt wird. Zuletzt verweigerte man ihm den Flug nach Südtirol, zusammen mit einem Geschäftspartner, dem ehemaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ).

Benko und das Stelldichein in Wien

In Wien gibt Benko immer noch gern den einfachen Tiroler. Sein «Törggelen», eine Einladung in das noble Hotel Park Hyatt, das ehemalige Kriegsministerium, das ihm gehört, ist zum gesellschaftlichen Stelldichein der Wiener Society geworden. Wer etwas sein will, muss sich da zeigen. Natürlich gibt es da nicht mehr nur Kastanien und Wein, wie es der Südtiroler Tradition des Anlasses entspräche. Der Milliardär hält Hof.

Dass Benko nicht aus Wien kommt, wird hinter vorgehaltener Hand als Makel bezeichnet. Dass er Geld hat, nicht.