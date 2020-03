«Die Schweizer Wirtschaft hat sich als flexibel erwiesen»

Welche Länder haben Ihrer Ansicht nach besonders gut auf die Ausbreitung des Virus reagiert?

Südkorea und Taiwan. Dort hat man die Ansteckungsgefahr sehr gut in den Griff bekommen, weil das Land gut vorbereitet war. Die Gesellschaft kann durch präventive Massnahmen die Situation verbessern. Zeit zu gewinnen, ist sehr wichtig.

Die Bürger dieser Länder halten sich möglicherweise mehr als andere an obrigkeitliche Regeln.

Italien hat auf die Bedrohung zu spät reagiert. Taiwan und Südkorea haben sehr rasch reagiert. Taiwan hat fast gar keine Ansteckungsfälle, obwohl das Land dreimal so viele Einwohner hat wie die Schweiz. Es hat die Einreise aus China praktisch untersagt. Und obwohl diese Länder auch Demokratien sind, sind sie zentralistischer und entschlossener vorgegangen. Bei uns dauert es länger, um einen politischen Konsens zu erreichen. Aber die Schweiz hat ja jetzt aus heutiger Sicht sinnvolle Massnahmen ergriffen.

Es gibt Leute, die sie für übertrieben halten.

Man weiss, dass die Sterberate über alle Bevölkerungsgruppen hinweg bei etwa eineinhalb Prozent liegt. Das ist sehr viel höher als bei einer normalen Grippe. Aber in Süd­korea ist diese Sterberate noch viel tiefer. Sie liegt dort für unter 50-Jährige bei 0,1 Prozent. Das ist sehr wenig. Sie steigt bei den Älteren und weniger Gesunden auch dort an. Aber die Sterberate hängt wesentlich davon ab, wie gut das Gesundheitssystem organisiert ist, wie das Land vorbereitet ist und wie entschieden es Massnahmen ergreift. Entschiedene Massnahmen sind gut, aber sie müssen auch zeitlich begrenzt werden.

Wie beurteilen Sie die heftige Reaktion an den Kapitalmärkten?

Persönlich glaube ich, dass diese Reaktion übertrieben ist. Es ist verständlich, dass die Aktionäre aus diesen Papieren hinauswollen. Aber der extreme Kurseinbruch innerhalb weniger Tage lässt sich nicht allein mit rationalem Verhalten erklären. Wenn man einen langfristigen Horizont hat, den Anleger ja haben sollten, bin ich überzeugt, dass diese Krise auch wieder vorbeigeht. Aber es kann dauern.

«An den Märkten hat man nicht vorausgeschaut.»

Wir wissen nicht, welche Schäden am Ende zurückbleiben. Ist es deshalb nicht rational, mal vom Schlimmsten auszugehen?

Der US-Aktienmarkt, der alles andere mitgerissen hat, ist wegen der Unsicherheit in Bezug auf die Regierungspolitik so stark eingebrochen. Es war nicht klar, ob die ­Regierung Trump in der Lage sein wird, vernünftige Massnahmen mit dem Kongress auszuhandeln, die den privaten Sektor stützen. Denn lange hat diese Regierung das Problem stark verharmlost. Es war auch lange nicht klar, ob das amerikanische Gesundheitssystem gemeinsam mit der Politik in der Lage sein wird, die Rate der Ansteckungen zeitlich so zu strecken, dass das Gesundheitssystem nicht komplett überlastet wird.

Dann war die Börsenreaktion vor diesem Hintergrund nicht irrational?

In diesem Sinne hat die Reaktion auch rationale Komponenten. Sobald es aber jetzt zu einer Einigung auf ein vernünftiges Hilfspaket kommt, wird es meiner Ansicht nach an den Märkten mittelfristig wieder nach oben gehen, das wäre meine Prognose.

Nicht für die Rationalität der Märkte spricht der Umstand, dass die Aktien noch auf neue Höchststände kletterten, als das Virus China schon teilweise lahmgelegt hatte.

An den Märkten hat man nicht ­vorausgeschaut. Da waren nicht gerade rationale Erwartungen im Spiel.

Die Leute kaufen nicht mehr ein, vieles können sie auch gar nicht mehr kaufen. Viele können nicht mehr arbeiten, die Unternehmen investieren noch weniger …

… die wirtschaftlichen Nebenwirkungen durch die jetzt geltenden Einschränkungen haben auch Folgen für den Gesundheitszustand der Bevölkerung, weil sie einem erhöhten Stress ausgesetzt ist. Immerhin sind die Leute in der Schweiz sozial relativ gut abgesichert. Aber denken Sie an die USA. Das Sozialsystem ist dort schlecht ausgebaut. Wer entlassen wird, hat kaum eine soziale Abfederung. Wenn das länger geht, sind deshalb heftige negative Nebenwirkungen auch auf die Gesundheit vieler zu erwarten. Es gibt also einen Zielkonflikt. Man muss einerseits rasch handeln, um die Ausbreitung des Virus einzuschränken, andererseits haben diese Massnahmen in einem schlecht ausgebauten Sozialstaat auch negative Konsequenzen für die Gesundheit. Viele Leute in den USA können sich gar keinen Test leisten, um abzuklären, ob sie krank sind. Vielleicht ändert das die Regierung Trump. Jetzt rächt sich das für eine grosse Zahl von Menschen völlig inadäquate Gesundheitswesen dieses Landes.

Kann man den Zahlen zur Ausbreitung des Virus überhaupt glauben?

Die Regierung Trump hatte lange Zeit kein Interesse daran, dass getestet wird. Sie hat so auf tief bleibende Zahlen gehofft. Ich denke, das ist genau das Verkehrte. Das grundlegende Problem ist aber, dass fast überall ein wichtiges Prinzip nicht befolgt wird: Wir brauchen Tests auf der Basis von Zufallsstichproben, weil sonst die Infektionszahlen fahrlässig verzerrt sind.

«Solche Krisen wie die jetzige bringen das Beste und das Schlechteste im Menschen hervor.»

Wie beurteilen Sie bei uns die Bereitschaft der Leute, sich freiwillig an die Regeln zu halten? Die Polizei kann unmöglich die Einhaltung kontrollieren und durchsetzen.

Hier bin ich für die Schweiz optimistisch. Zum einen ist die Kooperation generell sehr hoch in der Schweiz. Zweitens kommt der Faktor Furcht hinzu. Viele Leute haben Angst, in öffentliche Räume zu gehen, die stark bevölkert sind. Deshalb werden sich viele Regeln von selbst durchsetzen, ohne dass es dazu die Polizei braucht.

Es gibt aber Leute, die aus der Not ein Geschäft machen und knappe Güter bunkern, um sie dann teuer zu verkaufen.

Solche Phänomene gibt es immer. Aber man muss unterscheiden: Vermutlich versuchen ein paar wenige, auf solche Art Spekulationsgewinne zu erzielen. Aber es gibt auch den Versuch von Unternehmen, das Angebot zu erhöhen, mehr zu importieren oder die Produktion umzustellen, weil sie sich gegenwärtig höhere Gewinne erhoffen. Daran ist aber nichts verwerflich. Denn hier erfüllt das ­Profitmotiv genau die Aufgabe, die es erfüllen soll: Es lenkt die Ressourcen in jene Bereiche um, in denen die Nachfrage gross und das Angebot gering ist. Das Profitmotiv erfüllt hier deshalb eine sozial erwünschte Rolle.

Doch vieles kann nicht über Märkte geregelt werden, und die Zusammenarbeit, das Gemeinschaftsdenken und die Solidarität haben eine grössere Bedeutung.

Solche Krisen wie die jetzige bringen das Beste und das Schlechteste im Menschen hervor. Es gibt Menschen, die bewundernswert solidarisch sind, und es gibt die anderen, die nur an sich und vielleicht noch ihre Familie denken, und alles andere ist ihnen egal.

Was passiert, wenn die Angst weiterwächst? Wie wirkt sich das auf das solidarische Verhalten aus?

Im Fall von Naturkatastrophen gibt es Ausgehverbote. Die Leute würden sonst die Supermärkte plündern. Um alles wieder in geordnete Bahnen zu lenken, braucht es diese drastische Massnahme nach einer schweren Katastrophe wie einem Tsunami oder einem Erdbeben.

Das ist doch eine ganz andere Geschichte als die gegenwärtige Krise um das Virus.

Das ist richtig. Aber in Schock­situationen braucht es manchmal drastische Massnahmen, um zu verhindern, dass sich unsolidarisches Verhalten verbreitet. Ein Ausgehverbot nach einer Naturkatastrophe ist dafür ein Beispiel. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in einer solchen Situation sind, dass solche Massnahmen jetzt notwendig sind. Es gibt ja keine Lebensmittelknappheit bei uns.

Welche langfristigen Folgen werden am Ende bleiben? Es ist ja durchaus möglich, dass Unternehmen wegen Liquiditätsproblemen Konkurs anmelden müssen.

Da ist es sehr wichtig, dass der Bundesrat auch wirtschaftlichen Beistand leistet. Grosszügige Überbrückungskredite, Bürgschaften und Kurzarbeiterunterstützung sind sehr wichtig, um solche Langzeitschäden zu vermeiden. Die Schweizer Wirtschaft hat sich als sehr widerstandsfähig erwiesen – zum Beispiel bei der Aufwertung des Schweizer Frankens. Wenn man sich überlegt, welch hohen Druck die Aufwertung des Frankens auf die Preise von Schweizer Produkten im Ausland ausgeübt hat, ist es erstaunlich, wie gut die Schweizer Wirtschaft das bewältigt hat.

Der Franken ist erneut sehr teuer.

Ja, richtig, dieser Aufwertungsdruck kommt dazu. Es ist deshalb wichtig, dass die Notenbank Gegensteuer gibt. Aber ich bin optimistisch, weil sich die Schweizer Wirtschaft als relativ flexibel erwiesen hat und weil die Leute bereit sind, gewisse Opfer zu bringen, die der Gemeinschaft nützen, um die Krise zu bewältigen.

Welche psychologischen und verhaltensmässigen Langzeitfolgen durch die Krise sind Ihrer Ansicht nach zu erwarten?

Es sind positive und negative Effekte denkbar. Viele Unternehmen müssen lernen, wie sie die Kooperation und Koordination von vielen Homeoffice-Mitarbeitern zustande bringen und wie sie Home­office-Mitarbeiter produktiv einsetzen und motivieren. Das sind natürlich Kernfragen der Verhaltensökonomie, mit denen ich mich auch im Rahmen von Beratungstätigkeiten auseinandersetze. Diese Lernprozesse können langfristig positive Auswirkungen haben. Es könnte auch sein, dass die Firmen, die Spitäler und der Staat viele Notfallpläne anpassen, um das nächste Mal gewappnet zu sein.

«Trumps ­Politik kann immer sehr schädliche Wendungen nehmen.»

Was können die negativen Folgen sein? Kann es sein, dass die Leute als Folge der Krise mehr Angst voreinander haben?

Das glaube ich nicht. Ich hoffe aber, dass keine negativen Langzeitfolgen in den internationalen Beziehungen zurückbleiben. Es war eine übertriebene Massnahme von Donald Trump, dem ganzen Schengen-Raum die Einreise in die USA komplett zu verweigern. Diese Massnahme gegen Europa ist wie eine Ersatzhandlung für das Versagen im Inland, Tatkraft zu zeigen. In solchen Versuchungen sehe ich die grössten Gefahren.

Inwiefern?

Trump geht es nur um die Wiederwahl, alles andere ist ihm egal. Seine erratische Politik kann deshalb immer unerwartete Wendungen nehmen, die sehr schädlich sind für die Weltwirtschaft.

Die Beziehungen zwischen den Ländern waren schon ohne das Virus nicht gerade glänzend.

Richtig. Es stand schon der Handelskrieg mit Europa im Raum. Das Problem ist, dass Trumps Politik immer sehr impuls­getrieben ist. Nachdem er das Problem lange verharmlost hat, muss er jetzt möglicherweise erst recht zeigen, dass er tatkräftig ist, weshalb er vielleicht völlig überrissene Massnahmen trifft. Weil er vor unpopulären Massnahmen zurückschreckt und Symbolpolitik im Vordergrund steht, betreffen seine Massnahmen bisher vor allem ausländische Staatsbürger.

Besteht die Gefahr, dass das Schule macht? Dass die Abgrenzung um sich greift, dass alles Ausländische für gefährlich gehalten wird?

Ich denke, dass hier die grösste Bedrohung liegt. Dass es auf Länderebene zu einer Politik des «Jeder ist sich selbst der Nächste» kommt. Danach dauert es einige Zeit, bis sich das wieder löst. Vielleicht geht es zunächst nur um temporäre Abschottungsmassnahmen. Aber es gibt in den Staaten nationalistische Kräfte, die es nicht so schlecht finden, wenn wir «die anderen» auf Dauer draussenhalten. Ein Beispiel sind die EU-feindlichen Kräfte in vielen Ländern.

Innerhalb der EU gibt es eine grosse Debatte, wie man mit der Krise umgehen soll. Kann es wieder zu Spannungen kommen wie 2011 und 2012, als die Eurokrise den Kontinent zu spalten drohte?

Die EU hat noch immer schwache zentrale Institutionen. Der Mix zwischen föderalen und zentralen Befugnissen ist suboptimal. Die EU kann zum Beispiel keine zentrale Fiskalpolitik betreiben – das ist weiter den einzelnen Ländern überlassen. Die wichtigste funktionierende zentrale Institution in der EU ist die Europäische Zentralbank. Von der kann man hier aber nicht viel erwarten.



