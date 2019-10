«Eine Ablehnung wird personelle Folgen haben»

Milliardenschwere Übernahme auf der Kippe

Sunrise will UPC für 6,3 Milliarden Franken vom US-Konzern Liberty Global kaufen. So soll ein ebenbürtiger Wettbewerber für die Swisscom entstehen, der TV, Internet, Telefon und Mobilfunk aus einer Hand anbieten kann. Um den Kaufpreis zu stemmen, will Sunrise das Kapital um 2,8 Milliarden Franken erhöhen. Der Rest soll über Schulden finanziert werden. Zunächst wollte Sunrise eine Kapitalerhöhung um 4,1 Mil­­liarden beantragen, senkte den Betrag aber nach Kritik von Aktionären ab. Der grösste Einzelaktionär von Sunrise mit 24,5 Prozent der Anteile ist die deutsche Freenet. Das Unternehmen lehnt die Übernahme weiterhin ab. So bemängelt Freenet die Verwässerung durch die Kapitalerhöhung und zweifelt auch am strategischen Sinn. Am 23. Oktober müssen die Aktionäre entscheiden. Sie stimmen nicht über den Kauf an sich ab, müssen aber die dazu nötige Kapitalerhöhung genehmigen. Erforderlich ist eine einfache Mehrheit. (ali)