Beim Stellenwechsel richtig vorsorgen

Verbreiteter Irrtum bei der Rechnung

Fachleute machen die Erfahrung, dass viele Angestellte die Leistungen einer Pensionskasse falsch einschätzen. So streben manche irrtümlicherweise möglichst tiefe Lohnabzüge an. Dabei übersehen sie, dass mit einem höheren Abzug für die berufliche Vorsorge auch ein höherer Arbeitgeberbeitrag ins eigene Alterssparguthaben fliesst. «Es gibt frustrierte Personalverantwortliche, die darauf verzichten, ihre ausgezeichneten Vorsorgekonditionen anzupreisen, weil Stellenbewerber diese falsch interpretieren», sagt Marco Jost von der Pensionskassenberaterin PPCmetrics.



Folgendes Rechenbeispiel verdeutlicht dies: Wer bei einem Nettolohn von 60'000 Franken einen Arbeitgeberbeitrag von 7000 Franken erhält, verdient unter dem Strich mehr als jemand mit einem Nettolohn von 62'000 Franken und einem Arbeitgeberbeitrag von 2000 Franken.



Auch bei der Staffelung der Beitragshöhe nach Alter kommt es zu Missverständnissen. Bei den meisten Vorsorgewerken steigen Lohnabzug und Arbeitgeberbeitrag mit dem Alter. Es gibt aber auch Pensionskassen, bei denen diese Werte weniger oder gar nicht steigen. In einem solchen Modell haben junge Angestellte einen deutlich höheren Abzug. So kann bei ihnen der Eindruck entstehen, dass sie finanziell schlechter fahren. Doch tatsächlich erhalten sie aufgrund des ebenfalls höheren Arbeitgeberbeitrags insgesamt mehr Geld.



Wer im Vorstellungsgespräch nach Leistungen der Pensionskasse fragt, erlebt unterschiedliche Reaktionen. So gibt es Firmen, welche die berufliche Vorsorge an eine Sammeleinrichtung ausgegliedert haben und sich kaum damit auseinandersetzen. Andere Unternehmen kennen die Leistungen genau, viele führen sogar eine eigene Pensionskasse. Bei solchen Fragen spürt ein Stellenbewerber zumindest, wie wichtig einem Arbeitgeber die berufliche Vorsorge ist. Zudem zeigt die Erfahrung, dass Firmen mit eigenen Kassen im Krisenfall weniger Sanierungskosten auf Angestellte abschieben. (ki)