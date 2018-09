Der neue Einzahlungsschein sorgt für Kopfzerbrechen

Es ist ein episches Werk, an dem schon seit sechs Jahren gearbeitet wird. Dabei ist sein Zweck ganz simpel: Es geht darum, Rechnungen zu bezahlen. Im nächsten Jahr hätten die ersten Zahlungen mit dem neuen Einzahlungsschein getätigt werden sollen. Seit einigen Wochen ist aber klar, dass der Zeitplan nicht eingehalten wird.

Der Finanzplatz wolle bei der Gestaltung des Einzahlungsscheins mitsprechen, heisst es beim Finanzdienstleister SIX als Begründung. Dieser ist zwar nicht allein für das Vorhaben zuständig, dient aber als Anlaufstelle. Um die Bedürfnisse abzuholen, wurde in den letzten Wochen eine Umfrage durchgeführt. Jüngst lief die Teilnahmefrist ab.

Es ist nicht die erste Verzögerung. Schon vor zwei Jahren stellten die Planer fest, dass der für den neuen Einzahlungsschein zentrale QR-Code zu klein bemessen war. In dem Code sind alle auf dem Beleg aufgedruckten Zahlungsinformationen enthalten. Er lässt sich beispielsweise mit dem Smartphone fotografieren, um so eine Zahlung im E-Banking zu erfassen. Um alle notwendigen Informationen aufnehmen zu können, musste er mehr Platz erhalten.

Betrüger könnten die Schwächen des Zahlungsbelegs ausnutzen und massenhaft falsche Rechnungen verschicken.

Zu Beginn des Jahres wurde der Zeitplan dann ein weiteres Mal angepasst, weil viele Firmenkunden nicht genügend schnell auf die neue Technologie umstellten, die dem neuen Einzahlungsschein zugrunde liegt. Der Wechsel auf das neue Schweizerische Zahlungssystem verlief zu langsam, um den Unternehmen, den Softwareanbietern und Banken genügend Zeit zu geben. Die Einführung wurde also auf Mitte 2019 verschoben. Dabei blieb es nicht. Der nochmals überarbeitete Einzahlungsschein soll jetzt erst Mitte 2020 verwendet werden können. Mindestens bis 2022 sollen die bisherigen Einzahlungsscheine im Gebrauch sein können.

Acht Stellen überarbeitet

An acht neuralgischen Stellen soll der geplante Einzahlungsschein nun noch einmal überarbeitet werden, so der Vorschlag für die Umfrage. Bei den IT-Unternehmen, die den neuen Einzahlungsschein technisch umsetzen, sorgen einige der vorgesehenen Änderungen für Stirnrunzeln.

So etwa bei der St. Galler Softwarefirma Abacus, die Finanzsoftware für Schweizer KMU entwickelt. Nicolas Guillet ist bei Aba­cus für das E-Business zuständig und kritisiert einige der vorgeschlagenen Änderungen. Bislang war vorgesehen, dass der Zahlteil der Rechnung nicht zwingend perforiert sein musste. Er konnte einfach durch eine Linie vom Rechnungsschreiben abgetrennt sein. Das soll aber nach der neuesten Fassung nicht mehr möglich sein. «Kaum ein Rechnungssteller wird bereit sein, nur wegen der Perforation den ganzen Aufwand mit einer separaten Papiersorte zu betreiben», so Guillet. Und alle, welche die PDF-Datei der Rechnung ausdrucken und am Postschalter anstehen würden, hätten ebenfalls keine Perforation. «Es braucht sie deshalb nicht einmal als optionale Variante», so Guillet.

Grafik vergrössern

Er schlägt vor, dass man künftig am Schalter die A4-Rechnung hinhalten können soll. Der Zahlteil mit dem QR-Code werde dann abfotografiert und ein Beleg gedruckt. So seien die Perforation und der ebenfalls umstrittene Empfangsschein unnötig.

Viele Zahlungen am Schalter

Diese Form der Zahlungsbestätigung war in den Plänen bislang nicht vorgesehen, wurde aber mit der letzten Überarbeitung des Einzahlungsscheins eingeführt. Dies, weil die Post am Schalter und in den Agenturen den Kunden einen Beleg ausdrucken können muss.

Auch Pierre Arnaud, Direktor beim Informatikunternehmen Crésus aus Yverdon-les-Bains, ist über die Perforationspflicht nicht glücklich: «Es wäre ein Vorteil gewesen, einfaches Papier zu verwenden.» Doch er zeigt Verständnis für die Massnahmen. Banken und Post würden befürchten, dass die Leute die Zettel einfach abreissen und nicht sauber abschneiden. Das würde für die Schalterangestellten einen Mehraufwand bedeuten. Die Sorge ist relevant: Von 800 Millionen Zahlungen in der Schweiz werden heute noch 145 Millionen am Postschalter abgewickelt. Das entspricht fast einem Fünftel aller in der Schweiz getätigten Zahlungen.

Aufwendige Prüfung

«Ein Knackpunkt der aktuellen Spezifikation könnte sein, dass betrügerische QR-Rechnungen nicht ausreichend gut und effizient erkannt werden könnten», so Guillet von Abacus. Die Gefahr sei, dass ein Betrüger massenhaft PDF-Rechnungen per Mail versendet, die im QR-Code auf eine andere Kontonummer verweist, als rechts davon im Klartext steht. «Findet da die Branche kein gutes und effizientes Verfahren, um die Texte zu erkennen und mit dem QR-Code zu vergleichen, könnte nochmals eine grössere Überarbeitung notwendig werden», so Guillet.

Offenbar geht man bei den grossen Zahlungsverarbeitern daher davon aus, dass man den ganzen Einzahlungsschein und den QR-Code einlesen muss. So wolle man dann sichergehen, dass die Daten der beiden Elemente einander entsprechen. «Es würde genügen, die Plausibilität der erkannten Texte mit den Daten im QR-Code zu prüfen – auf ein buchstabengenaues Vergleichen könnte man verzichten», so Arnaud. So würde der Aufwand kleiner werden.

«Es scheint nun Bedenken zu geben, dass eine solche Schriftart für technische Probleme sorgen wird.»Pierre Arnaud, Direktor Informatikunternehmen Crésus

Ihm macht noch ein anderes Thema zu schaffen. Die bislang für den neuen Einzahlungsschein vorgesehenen Schriftarten würden nur für Microsoft-Nutzer kostenlos. Er schlug vor, auch einen Open-Source-Zeichensatz aufzunehmen. «Es scheint nun Bedenken zu geben, dass eine solche Schriftart für technische Probleme und einen grösseren Aufwand bei den Rechnungsverarbeitern sorgen wird», so Arnaud.

Die Erkenntnisse aus der Umfrage sollen bis November vorliegen. Dann wird der nächste Entwurf des neuen Einzahlungsscheins vorgestellt. Vielleicht ist es der letzte. (Redaktion Tamedia)