Die Gefahren der bargeldlosen Gesellschaft

Der Kiosk um die Ecke hatte Glace für 17 Kronen im Angebot, etwa 1.70 Euro. «Nicht mal die konnte ich bar bezahlen», sagt Maria, die kürzlich ihren 82. Geburtstag feierte. Sie sitzt in ihrer Küche in einem Stockholmer Vorort, auf dem Tisch steht das gute Kaffeegeschirr und Käsekuchen.

Maria ist zurückhaltend, möchte ihren Namen nicht veröffentlichen. Doch reden will sie, und zwar darüber, wie schwierig die Sache vor allem für Senioren werde. In Schweden nehmen Parkautomaten, Busfahrer, immer mehr Tankstellen, Restaurants und Läden weder Münzen noch Noten. «Sogar 5 Kronen muss man mit Karte zahlen, das ist doch nicht normal», sagt sie. «Die Leute sind so dagegen.»

Die Schweden könnten zur ersten bargeldlosen Gesellschaft werden, das zeichnet sich ab. Zwar ist die bare Krone, sind Münzen und Noten in Schweden ­gesetzliches Zahlungsmittel. Trotzdem sind private Banken und Geschäfte nicht dazu verpflichtet, sie anzunehmen. Bisher hat dies meist nur gestört, wer kein Konto oder kein Internet hatte: ältere Menschen, Touristen, Flüchtlinge, Obdachlose. Fast alle anderen nutzen ­ohnehin Karten, Apps und Onlineüberweisungen. Swish, Klarna, iZettel, alles schwedische Erfindungen.

In Schweden gibt es sogar schon eine Gruppe namens Kontantupproret. Das heisst «Bargeldaufstand».

Doch was passiert, wenn Bargeld gar nichts mehr gilt? Langsam stellen sich auch Politiker und Finanzexperten diese Frage. Und stellen fest, dass sie bislang keine Antwort darauf haben. Ende Februar beschrieb der Chef der Zentralbank, Stefan Ingves, in einem Gastkommentar in einer grossen Tageszeitung die Garantie, stets ein funktionierendes Bezahlsystem zu haben, als ein öffentliches Gut – ähnlich wie das Militär oder das Rechtssystem. «Die meisten Bürger würden sich unwohl fühlen, diese ­öffentlichen Dienste an private Unternehmen zu übergeben», schrieb er.

Banken nehmen kein Bargeld

Das Bargeld – mit dem die Zentralbank garantiert, dass man auch bei einem Blackout und anderen Krisen zahlen kann – wird von privaten Banken immer weiter verdrängt. Mehr als die Hälfte der Filialen geben weder Bargeld aus, noch nehmen sie welches an. Die Geschäfte hängen «No cash»-Schilder an ihre Kassen, weil sie es selbst kaum loswerden. Die Zentralbank befragt die Schweden regelmässig dazu: Acht von zehn nutzten beim letzten Einkauf ihre EC-Karten, sechs von zehn nutzen auch Swish, eine App, welche die Banken entwickelt haben. Mit dem Handy kann man so Geld von seinem Konto auf das eines anderen schieben, «swishen». Vier von zehn Befragten sagten, dass sie im vergangenen Monat kein einziges Mal bar gezahlt hätten. Der Wert des Bargelds, der noch im Umlauf ist, ist binnen zehn Jahren um mehr als die Hälfte gesunken.

Für Menschen wie Maria ist das Leben dadurch schwieriger und teurer ­geworden. Wenn sie ihre Tochter besuchen will, kann sie das Zugticket zwar am Schalter bar bezahlen. Doch dort kostete es 100 Kronen extra, 10 Euro. Also kauft die Tochter eine elektronische Fahrkarte und schickt es ihr per SMS. Internet hat Marias Handy nicht. Es hilft ihr auch nicht, wenn sie ihr Auto in ihrem Viertel parken will. Früher standen in jeder Strasse Automaten, jetzt sollen die Leute per App bezahlen. Oder sie müssen zu einem der neuen Automaten laufen, «oft einen Kilometer weit», sagt sie. Und Bargeld nehmen die auch nicht.

Björn Eriksson hat weitere Bedenken. Er ist Sprecher der Gruppe Kontantupproret, «Bargeldaufstand». Gerade war er im Parlament, um über seine Sorgen zu sprechen, jetzt sitzt er in einer Hotellobby und holt sein Portemonnaie hervor: alles voller Plastikkarten. «Ich bin ein grosser Fan von Karten, und ich nutze auch Swish», sagt er. Doch die Art und Weise, «wie die Banken versuchen, das Bargeld zu beseitigen», mache ihm Sorgen. Die verdienten mehr an Kreditkarten und machten es den Leuten daher unbequem, Bargeld zu nutzen.

Video: Schweizer tragen im Schnitt 133 Franken mit sich rum

Bargeld ist und bleibt das beliebteste Zahlungsmittel in der Schweiz. Warum das so ist, erfahren Sie im Video. Video: SDA

Auf eine Anfrage an die vier grossen Banken hat nur die Handelsbanken geantwortet, recht knapp. Sie gibt in etwa 250 ihrer 400 schwedischen Filialen noch Bargeld aus – in weit mehr als die Konkurrenz. Übliche Argumente sind, dass bargeldlos einfacher, sauberer, sicherer und umweltfreundlicher sei. Den Banken spart es Kosten, etwa für Per­sonal und Geldtransporte.

Rentner Björn Eriksson war mal Chef der Polizei und von Interpol. Kürzlich hat die Zivilschutzbehörde eine Broschüre an alle Schweden verschickt darüber, was sie für Notfälle wie Naturkatastrophen oder feindliche Angriffe im Haus haben sollten. Bargeld stand auf der Liste. «In Krankenhäusern hat man einen Notfallgenerator, falls der Strom ausfällt», sagt Eriksson. «Wir werden unseren gerade los.»

Keine Sorge um die digitale Spur

Es gibt zwei übliche Erklärungen dafür, warum viele Schweden gerne auf Bargeld verzichten: ihre Technikbegeisterung und der Glaube in die Institutionen. «Schweden ist aufgebaut auf Ingenieurwissen», sagt Niklas Arvidsson, der an der Königlich Technischen Hochschule lehrt. Was früher die Fahrzeug- und Metallindustrie war, seien heute digitale Dienste. Zudem hätten die Schweden grosses Vertrauen in Regierung, Banken und Finanzsystem.

Darüber, dass sie bei jedem Einkauf mit Karte oder App eine Datenspur hinterlassen, machten sie sich offenbar keine Sorgen. Dabei würden Kartenfälschung und Identitätsraub zum Problem. Denn schwedische Behörden schicken jedem, der anruft, seine Daten zu. Die Diebe müssten den Brief nur aus dem Briefkasten fischen und sich eine ID-Karte fälschen, um ein Darlehen unter falschem Namen aufzunehmen. «In einigen Fällen konnten sie sogar die Sommerhäuser anderer Leute verkaufen», sagt Niklas Arvidsson.

Maria sammelt alle Rechnungen in einem Stehordner. Auf Überweisungsbögen trägt sie ein, was sie wem schuldet und schickt ihn zur Bank, auch das kostet Gebühren. Auf ihren Kontoauszügen macht sie an alles ein Häkchen. Die Listen zeigen, wie selten sie mit Karte zahlt. Ihre grosse Sorge ist, dass sie die verliert oder der Geldautomat sie einzieht. Sie hat schon mal zu oft den falschen Code eingegeben. «Ich kann dann nicht mal Essen kaufen.»

Kommt jetzt die E-Krone?

Das Bargeld werde vom Staat garantiert, sagt Eva Julin. «Aber wenn die komplette Infrastruktur für Zahlungen in Zukunft privaten Banken gehört, können die über den Preis und den Zugang entscheiden.» Für den Staat würde es dann schwer zu reagieren. Deswegen überlegt die Zentralbank bereits, ein neues Zahlungsmittel einzuführen: die E-Krone, digitales Geld.

Eva Julin leitet die Projektgruppe dazu, wie eine E-Krone aussehen könnte, die für jeden rund um die Uhr zugänglich ist. Man könnte sie auf eine Plastikkarte laden, ein Wert in Kronen, aufladbar in Banken und Geschäften. Julin sitzt in ihrem Büro im gut gesicherten Zentralbankgebäude, neben einem ­Regal mit Mitbringseln aus aller Welt. Unter Notenbankern tauscht man gerne Münzen aus. Die Idee, die Schweden könnten stattdessen feierlich eine Geldkarte überreichen, findet sie amüsant.

Betteln um Pfandflaschen

Die zweite Variante ist ein E-Kronen-Konto, das jeder bei der Zentralbank ­eröffnen könnte. «Heute kann man Bargeld unter seiner Matratze aufbewahren», sagt Eva Julin. In einer bargeld­losen Welt könnte das E-Kronen-Konto dieser Notgroschen sein. Man würde so «eine eigene Infrastruktur» aufbauen «die die digitale Infrastruktur der heutigen Banken ergänzt». Eine Kommission im Parlament kümmert sich nun um ein neues Zentralbankgesetz. Chefbanker Stefan Ingves hofft, dass es die bare Krone unter Gesetzesschutz stellt und der Zentralbank gleichzeitig erlaubt, sie in digitaler Form auszugeben.

Egal, wie es entscheidet, bis zur E-Krone wird es Jahre dauern. Maria würde lieber die alten Kronen behalten. Die Maiglöckchen auf ihrem Tisch hat sie mit einem 20-Kronen-Schein bezahlt, den mit Astrid Lindgren drauf. Vor Stockholmer Supermärkten sitzen oft Menschen und bitten um Geld oder Pfandflaschen, weil keiner Münzen hat. Diesmal hatte die Frau vor Marias Supermarkt Maiglöckchen gepflückt. Sie griff zu – und bezahlte bar. (Tages-Anzeiger)