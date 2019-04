Einkaufen ohne Kasse – der Test im Zürcher HB

Der Detailhändler Valora hat heute am Hauptbahnhof in Zürich ein neues Ladenkonzept vorgestellt, wo es keine Kassen mehr gibt: Bei der Valora-Box kommt der Kunde nur mit App in den Laden hinein und kann auch nur mit dem Smartphone zahlen. Taugt das was? Wir haben es getestet (siehe Video oben). (Tages-Anzeiger)