Kreuzfahrer der Kleinanleger

«Meine Idee war so banal, dass man nicht einmal von einer Idee sprechen kann», sagte John Bogle. «Die Kosten entscheiden darüber, ob die Anleger Geld für sich selbst machen oder die Fondsmanager reich machen.» Es war ein eiskalter Vorfrühlingstag, und vor dem Eingang der Vanguard Group flatterte eine Schweizer Fahne im Wind. «No, I am sorry. Die Fahne haben wir nicht Ihretwegen aufgezogen», erklärt er dem Korrespondenten. «Sie ist oben, weil wir belagert werden.»

Das war im Februar 2004, und John «Jack» Bogle feierte ein schönes Jubiläum. 30 Jahre zuvor hatte er mit dem Vanguard Indextrust eine der ganz wenigen Innovationen in der Finanzindustrie geschaffen, die den Kleinanlegern nützte. Der Unternehmer Warren Buffett war ein früher Bewunderer: «Jack wurde zu Beginn von der Investment-Industrie oft gehänselt. Heute aber kann er zufrieden feststellen, dass er Millionen von Investoren geholfen hat, weit bessere Erträge zu erzielen, als sie sonst erzielt hätten. Für sie ist er ein Held; und er ist auch ein Held für mich.»

Ohne teure Mittelsmänner

Grundlage des Erfolgs war der Indexfonds auf den 500 grössten US-Firmen, der den Kleinanlegern erstmals erlaubte, breit gefächert in den Aktienmarkt zu investieren. Vanguard verrechnete nicht nur tiefe Kommissionen, sondern verkaufte die Fonds auch direkt an die Anleger und schaltete die teuren Mittelsmänner aus. Zudem machte Bogle Vanguard zu einer nicht gewinnorientierten Genossenschaft. Die Anleger sind Mitbesitzer. Bogle war also ein Rappenspalter, und er war stolz darauf. Er hätte ein Milliardenvermögen machen können, so wie Edward Johnson vom Erzrivalen Fidelity. Doch Bogle legte in Vanguard-Fonds an und machte vergleichsweise bescheidene 80 Millionen Dollar.

Die Schweizer Fahne hatte er an jenem Tag aus persönlichen Gründen hissen lassen. Sie erinnerte ihn an einen Konflikt mit dem ersten Arbeitgeber, der Wellington-Fonds-Gruppe. Bogle musste das Unternehmen verlassen, weil er sich mit dem Gründer wegen der hohen Kommissionen zulasten der Anleger überworfen hatte. «Mit der Schweizer Fahne wollte ich verdeutlichen, dass unser Unternehmen allen Investoren oder eben dem Volk gehört und nicht den Managern, die ganz andere Interessen haben.» Seine Stimme wurde schneidend. «Es ist erschreckend zu sehen, was aus unserer Branche geworden ist», dozierte Bogle in seinem Büro, das mit papierbeladenen Tischen und einem alten Sofa mit gestickten Kissen an das Wohnzimmer eines Professors erinnerte. Sein Image war ihm gleichgültig. «Ich habe mich nie als Geschäftsmann verstanden, eher als Missionar oder als Kreuzfahrer.» Das erklärt, weshalb er Vanguard nach einem der Schlachtschiffe des britischen Admirals Nelson im Krieg gegen Napoleon benannt hatte.

1996 zog sich Bogle als Firmenchef zurück und hoffte, Verwaltungsratspräsident bleiben zu dürfen. Der Wunsch wurde ihm ausgeschlagen, was ihn verletzte. Dafür profilierte er sich zunehmend als Kritiker der Fonds-Branche. Zu Recht. Dutzende von Fondsunternehmen in den USA wurden nach dem Crash von 2000 des Betrugs überführt. Sie hatten mehrere Millionen Anleger mit illegalen Machenschaften hintergangen und mussten schliesslich Wiedergutmachungen von Hunderten Millionen Dollar auszahlen.

Je älter, desto unbequemer wurde Bogle. «Es ist eine Binsenwahrheit, aber sie ist zu wenig bekannt: Amerika wird von der Wirtschaft kontrolliert», sagte er in einem späteren Gespräch. «Ich gebe Ihnen dafür ein Beispiel: Institutionelle Anleger und professionelle Geldmanager kontrollieren zwei Drittel des Kapitals in den USA. Sie stehen in einem permanenten Interessenkonflikt, weil sie das Geld jener Firmen und Pensionskassen anlegen, deren Aktien sie wiederum kollektiv kontrollieren. Das Problem wird zwar allseits verneint; aber kein Geldmanager handelt gegen die Interessen von Corporate America.» Seine Anhänger verglichen ihn zuweilen mit Moses, der unter Blitz und Donner der Finanzindustrie die Wahrheit gezeigt habe.

Schätzungen zeigen, wie einflussreich er letztlich war. Mit den günstigen Vanguard-Fonds dürften dieAnlegerüber die Jahre mindestens 175 Milliarden Dollar gespart haben. Wird der Druck zu tieferen Kosten auf andere Fondsgesellschaften addiert, so dürften die Ersparnisse gegen eine Billion Dollar erreichen.

Bogle ist diese Woche im Alter von 89 Jahren verstorben. Schon mit 31 Jahren hatte er wegen eines vererbten Herzfehlers mehrere Infarkte. Gegen den dringenden Ratschlag der Ärzte machte er unermüdlich weiter und unterzog sich später einer Herztransplantation. Seine Frau halte ihn wegen seiner Arbeitswut für verrückt, räumte er 2004 ein. «Ich weiss nicht, was mich am Laufen hält. Vielleicht ist es die Angst vor dem Tod. Vielleicht die Einsamkeit.»

