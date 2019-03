Schweizer Philatelisten beunruhigt wegen rumänischer Ermittlungen

Schweizer Geschichte, geordnet in Karteikarten: Karl Louis zieht sie der Reihe nach aus einem Ordner: Die Zürich 4 und 6, die ersten Briefmarken der Schweiz, gedruckt bald nach Erfindung der Briefmarke in England. Dann die Doppelgenf und schliesslich die legendäre Basler Dybli. Wenn Louis über die Bedeutung dieser Marken für die Entwicklung der modernen Industriegesellschaft erzählt, wird schnell klar, dass er für die Briefmarken lebt – und nicht nur mit ihnen handelt.

Louis leitet gemeinsam mit einem Kollegen das Zürcher Auktionshaus Corinphila, das seit 100 Jahren Briefmarken kauft und versteigert. Es ist ein grundsolider Betrieb mit Sitz im Seefeld in einer Branche, die nur ganz selten in Berührung mit der Justiz kommt. Doch nun ist es geschehen. Louis ist mit seiner Firma Zeuge in einem bizarren Streit, der die Staatsanwaltschaft Zürich und das Bundesstrafgericht beschäftigt. «Der Fall ist für uns von grosser Bedeutung», sagt Louis, «er könnte die Grundlagen unseres Geschäfts infrage stellen.»

Es geht – natürlich – um Briefmarken. Es geht um ein Rechtshilfeersuchen aus Rumänien an die Staatsanwaltschaft Zürich und letztendlich um die Frage, was als schützenswertes Kulturgut gilt. Gehören nicht nur Statuen aus Ägypten oder Gemälde von Tizian, sondern auch historische Briefmarken dazu? Ja, meinen die rumänischen Staatsanwälte. Und haben ihre Schweizer Kollegen um Hilfe gebeten.

Ein ganz normales Geschäft

Alles begann 2013. Damals gab ein Sammler aus Bukarest rumänische Briefmarken aus dem 19. Jahrhundert bei Corinphila in Kommission. Den Wert dieser Marken beziffert Corinphila-Chef Karl Louis mit «einem niedrigen fünfstelligen Frankenbetrag». Er kennt den Rumänen als «sehr seriösen» Experten und Gutachter. Die Briefmarken seien eindeutig sein Eigentum ­gewesen. Sie wurden später in Zürich versteigert, vor allem Käufer aus dem Ausland griffen zu, so Louis. Es sei also ein ganz normales Geschäft gewesen.

In Bukarest aber hatte offenbar jemand den Corinphila-Katalog aufmerksam gelesen und den rumänischen Händler bei der rumänischen Staatsanwaltschaft gemeldet: Die Briefmarken seien nationales Kulturgut, die Ausfuhr in die Schweiz daher illegal.

Heute, vier Jahre später, gibt es noch immer kein Gerichtsurteil. Aber alleine die Ermittlungen sorgen in der Branche für Unruhe. Das Ausfuhrverbot könnte zu einem Präzedenzfall werden, fürchten die Händler. In zukünftigen Verfahren könnten sich Richter darauf berufen und dem Briefmarkenhandel womöglich schweren Schaden zufügen. Obwohl das Sammeln von Briefmarken heutzutage nicht gerade als das coolste Hobby gilt, hat dieser Handel immer noch beträchtlichen Umfang.

Schützenswert ist ein Kulturgut nur dann, wenn es bedeutungsvoll und singulär ist.

Der Präsident des Schweizer Briefmarkenhändler-Verbands, Jean-Paul Bach, schätzt das jährliche Handelsvolumen auf 100 Millionen Franken. Das halte sich über die Jahre ziemlich konstant. Briefmarken bleiben beliebte Sammlerobjekte. Die Zahl der Händler sei in letzter Zeit sogar leicht angestiegen, sagt Bach.

Dass Briefmarken Kulturgüter sind, stellte die Kulturschutz­organisation Unesco in ihrer ­ersten Konvention von 1970 fest. Darauf beruft sich auch das 2003 beschlossene Schweizer Kulturgütertransfergesetz (KTGT).

Weltweit wurden solche Gesetze geschaffen, weil man einen weiteren kulturellen Super-GAU wie im Irak oder in Afghanistan verhindern wollte. Dort verschwanden während der Kriege weltweit einzigartige Artefakte aus den Museen und tauchten auf europäischen Kunstmärkten wieder auf. Wenn schon nicht den Raub, so wollten die Gesetzgeber zumindest den Handel mit dem Kulturerbe der Menschheit verhindern. An Briefmarken dachten sie dabei eher nicht.

«Es bestand kein Anlass dazu, dieses Gutachten selbst beizuziehen.» Sprecher Staatsanwalt Zürich

Es bestehe kein Handelsverbot für Kulturgüter, betont Benno Widmer, Leiter Sektion Museen und Sammlungen des Bundesamtes für Kultur (BAK): «Es müssen nur die Rahmenbedingungen eingehalten werden.» In der Schweiz bedeutet das: Das Kulturgut darf nicht aus Raub oder Plünderung stammen. Schützenswert ist es nur dann, wenn es bedeutungsvoll und singulär ist. Auf Briefmarken trifft das kaum zu: Die umstrittenen rumänischen Marken «gibt es heute noch in vier-, fünf-, vielleicht sogar sechsstelligen Stückzahlen», sagt Karl Louis.

Dennoch: Ein Staat habe das Recht, im Rahmen der Gesetzgebung selbst zu bestimmen, ob er bedeutungsvolle alte Briefmarken als schützenswertes Kulturgut einstufe, stellt Benno Widmer fest. Und seit das Kulturgütertransfergesetz in Kraft ist, könne in der Schweiz die «doppelte Strafbarkeit» gegeben sein. Damit wäre grenzüberschreitender Handel auch in der Schweiz strafbar. «Man muss da jeden Einzelfall prüfen», sagt Widmer.

Die Staatsanwaltschaft Zürich prüfte das Rechtshilfegesuch aus Rumänien tatsächlich, lehnte es im ersten Anlauf ab und nahm es knapp zwei Jahre später doch an. Grund dafür war ein Gutachten aus Rumänien, das aber weder die Staatsanwälte noch der Rechtsanwalt von Corinphila oder die Experten des Auktionshauses jemals gesehen haben. Sein Inhalt sei im Wesentlichen im Rechtshilfeersuchen wiedergegeben worden, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Zürich: «Es bestand kein Anlass dazu, dieses Gutachten selbst beizuziehen.»

Gericht hätte klären können

Der Briefmarkenhändler legte deshalb Einspruch gegen die Herausgabe seiner Unterlagen beim Bundesstrafgericht in Bellinzona ein: Was dem rumänischen Sammler in seiner Heimat zur Last gelegt werde, sei in der Schweiz gar kein Strafbestand. Rumänische Briefmarken seien kein bedeutsames Kulturgut und ihr grenzüberschreitender Handel brauche deshalb keine besonderen Genehmigungen. Die Bundesstrafrichter aber lehnten den Einspruch ab.

Karl Louis hätte sich eine Klärung gewünscht. Nämlich eine Klärung der Fragen: Was ist eigentlich besonders schützenswertes Kulturgut? Wie wird es genau definiert, was darf noch zwischen den Ländern gehandelt werden? Das Kulturgütertransfergesetz lasse hier vieles offen, ein Gericht hätte anhand des aktuellen Streitfalls Klarheit bringen können.

Doch das ist nicht geschehen. «Wir sind deshalb an einem Punkt wie vor 15 Jahren angelangt», sagt der Geschäftsführer von Corinphila Auktionen. Für die Staatsanwaltschaft Zürich ist der Fall vorerst abgeschlossen. Der Ball liegt nun wieder bei der Staatsanwaltschaft Bukarest. Sie erhielt die geforderten Unterlagen von Corinphila aus der Schweiz und muss entscheiden, ob sie in Rumänien Anklage erhebt. Die Anfrage dieser Zeitung beantworten die Staatsanwälte in Bukarest nicht.

(Redaktion Tamedia)