Wenn beim Testament die Unterschrift fehlt

Jahrzehntelang waren Klara B. und Ferdinand K. (Namen geändert) ein Paar. Sie lebten unverheiratet in einem Einfamilienhaus, das sie gemeinsam erworben hatten. Beide hatten keine Kinder, und so waren sie sich denn auch einig, dass der überlebende Partner nach dem Tod des anderen das Haus bekommen sollte, um darin bleiben zu können. Sie wollten dies auch testamentarisch so festlegen, erinnern sich Angehörige und ­Freunde. Als Klara B. zunehmend unter Demenz litt und schliesslich ins Pflegeheim musste, kümmerte sich ihr Partner fürsorglich um sie. Vor rund zwei Monaten ist Klara B. verstorben.

Wenige Wochen später reichte Ferdinand K. ein Testament bei der zuständigen Behörde ein. ­Daraus geht hervor, dass Klara B. ihren Lebenspartner als Alleinerben eingesetzt hat. Er sollte die ihr gehörende Hälfte des gemeinsamen Hauses bekommen.

Ohne Klage gilt, was steht

Nun steht in der von Hand geschriebenen letztwilligen Ver­fügung zwar der Name von ­Klara B., doch fehlt ihre Unterschrift. Damit genügt sie den gesetz­lichen Bestimmungen nicht, denn diese verlangen, dass eigenhändige Testamente unterschrieben sein müssen.

Eine fehlende Unterschrift macht die Willensäusserung zwar nicht von vornherein ungültig, sondern nur, wenn ein Gericht dies so entscheidet. Und das setze voraus, dass das Testament angefochten werde, sagt Simone Mülchi, Rechtsanwältin und ­Präsidentin des Verbands bernischer Notare. Wenn niemand klage, dann werde auch ein offensichtlich ungültiges Testament umgesetzt, so Mülchi.

Klara B. hinterlässt nebst ihrem Lebenspartner zwei gesetzliche Erben: einen Bruder und eine Nichte, die Tochter ihres zweiten bereits verstor­benen Bruders. Für den Bruder war sofort klar, dass er nichts gegen das Testament seiner Schwester unternehmen werde, weil der Inhalt ihrem Willen entspreche, den sie zu Lebzeiten ­geäussert habe.

Ein Formmangel macht das

Testament erst ungültig, wenn ein Gericht dies so entscheidet.

Anders die Nichte. Sie kündigte an, sie wolle das Testament wegen der fehlenden Unterschrift für ungültig erklären lassen. Was auch immer die Beweggründe der Nichte sein mögen, gegen den allseits bekannten Letzten Willen ihrer Tante vorzugehen: Das Recht steht auf ihrer Seite. Mit einer Klage wegen Ungültigkeit werde die Nichte vor Gericht durchkommen; darin sind sich die Fachleute einig. Das zeige die Rechtsprechung des Bundesgerichts, sagt der Zürcher Rechtsanwalt Emanuel Schiwow.

Zeugenaussagen von Bekannten und anderen Angehörigen, die bestätigen, dass der Inhalt des Testaments dem Willen der Verstorbenen entspricht, könnten daran nichts ändern, sagt Erbrechtsexpertin Simone Mülchi. «Zeuginnen sind hilfreich, wenn ein Testament zwar gültig, aber nicht klar abgefasst ist.» Ein ungültiges Testament aber könne durch Zeugenaussagen keine Gültigkeit erlangen.

Allerdings könne die Nichte mit einer Ungültigkeitsklage nur den Teil der Erbschaft beanspruchen, der ihr per Gesetz zustehe, sagt Rechtsanwalt Emanuel Schiwow. Auch dies gehe aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts hervor. «Falls der Bruder sich nicht an der Klage beteiligt, geht sein Erbteil an den Lebenspartner», so Schiwow. Da dem Lebenspartner Ferdinand K. bereits die Hälfte des von ihm bewohnten Hauses gehört, käme er so dank des Verzichts des Bruders in den Besitz von drei Vierteln der Liegenschaft. Dadurch würde seine Position gegenüber der klagenden Nichte gestärkt.

Zweifel an Urteilsfähigkeit

Nun hat die Sache aber einen Schwachpunkt. Das Testament von Klara B. hat nicht nur keine Unterschrift, es ist auch in ziemlich krakeliger Schrift abgefasst und enthält kaum einen voll­ständigen Satz. Nach Ansicht des emeritierten Zürcher Rechtsprofessors Peter Breitschmid könnte die Nichte deshalb auch versucht sein, sich auf den Standpunkt zu stellen, die Tante habe das Testament verfasst, als sie bereits nicht mehr urteilsfähig gewesen sei. Mit diesem Argument könnte sie vom Gericht verlangen, das Testament sei nicht nur für ungültig, sondern für nichtig zu erklären. Stützt dies das Gericht, könnte die Nichte am Ende nicht nur den ihr zustehenden Erbteil, sondern den gesamten Nachlass der ­Tante bekommen.

Gegen eine Nichtigkeitsklage könnten dann aber Zeugenaussagen beigebracht werden, die bestätigen, dass das Testament dem Willen der Tante entspreche. Doch lasse sich nicht vorhersagen, so Breitschmid, wie ein Gericht entscheiden würde.

So weit ist es aber noch nicht: Was sind die nächsten Schritte? Die erste Station bei einer Klage unter Zivilpersonen ist die Schlichtungsbehörde. Deren Aufgabe sei es, eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen, sagt Rechtsanwalt Schiwow. Ziel des Verfahrens sollte sein, dass der Lebenspartner Ferdinand K. im Hause verbleiben könne.

Oft dauert es Jahre

Am einfachsten wäre, wenn er von der Nichte den Anteil am Haus abkaufen würde, der ihr zusteht. Dann hätte er niemanden mehr im Nacken, der ihm ans Eigentum will, sagt Rechtsanwältin Simone Mülchi.

Sollte er nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um die Nichte auszuzahlen, so gäbe es auch die Möglichkeit, dass die Nichte ihren Hausteil übernimmt und im Gegenzug Ferdinand K. ein lebenslanges Wohnrecht im Hause gewähre. «So oder so kann die Nichte den Lebenspartner nicht ohne weiteres aus dem Haus werfen, da er dieses mitbesitzt», betont Mülchi.

Erbrechtliche Auseinandersetzungen ziehen sich nach Angaben von Fachleuten nicht selten über mehrere Jahre hin. Solange nichts entschieden sei, bleibe alles, wie es ist. Ferdinand K. habe deshalb die Zeit auf seiner Seite. Der Fall zeigt aber, wie zentral ein korrekt abgefasstes Testament ist. So ändert etwa auch die Revision des Erbrechts, über die das Parlament derzeit berät, nichts daran, dass Lebenspartnerinnen und -partner auch künftig nur mit einem Testament oder Erbvertrag als Erben eingesetzt werden können.