Wie der reichste Mann der Welt sein Geld anlegt

Das erste Semester 2018 hat Investoren viel Nerven abverlangt. Wer jedoch auf Aktien von Amazon gesetzt hat, kann sich – einmal mehr – über eine fulminante Performance freuen. Die Titel des Internethändlers sind seit Anfang Jahr über 45 Prozent vorgeprescht und schneiden unter den grosskapitalisierten Werten der US-Börse weitaus am besten ab.

Am meisten profitiert davon Amazon-Gründer Jeff Bezos. Als Hauptaktionär mit einer Beteiligung von gut 16 Prozent ist sein Gesamtvermögen gemäss dem Bloomberg Billionaires Index im ersten Halbjahr weitere 44 auf über 140 Milliarden Dollar gestiegen.

Der Kurs von Amazon ist seit dem Börsengang 1997 von 1.50 auf über 1700 Dollar explodiert.

Allein mit diesem Zuwachs könnte er sich knapp zwei Unternehmen im Wert der Swisscom kaufen. Als mit Abstand reichster Mensch auf dem Planeten hängt Bezos selbst Microsoft-Milliardär Bill Gates (93 Milliarden Dollar) und die Investorenlegende Warren Buffett (82 Milliarden Dollar) ab.

Was also macht der Amazon-Chef eigentlich mit all dem Geld? Ein kurzer Blick auf die Karriere des 54-Jährigen zeigt, dass Freude am Experimentieren der Schlüssel zu seinem Erfolg ist. Der Mut zu Innovation gab ihm den entscheidenden Anstoss, als er 1994 seinen Job als Hedge-Fund-Manager an den Nagel hängte und auf einer Reise von New York nach Seattle den Businessplan für Amazon entwarf.

Heute erwirtschaftet der Konzern fast 200 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr, beschäftigt 570'000 Mitarbeitende und hat den Detailhandel revolutioniert. Das reflektiert sich am Aktienmarkt: Der Kurs von Amazon ist seit dem Börsengang 1997 von 1.50 auf über 1700 Dollar explodiert.

Mut zum Risiko

«Wenn du immer nur Sachen machst, bei denen du das Resultat im Voraus kennst, dann wird dein Unternehmen verschwinden», sagt Bezos zu seiner Philosophie als Entrepreneur. Ein klassisches Beispiel ist die 2006 lancierte Sparte Amazon Web Services, die er zum führenden Anbieter von Cloud-Diensten ausgebaut hat.

Eine zentrale Rolle in seinem persönlichen Portfolio spielt die Holding Bezos Expeditions, die einem riesigen Risikokapitalfonds ähnelt.

Risikobereitschaft beweist er ebenso mit Akquisitionen wie der fast 15 Milliarden Dollar grossen Übernahme der Biosupermarktkette Whole Foods und zuletzt dem auf nahezu 1 Milliarde Dollar geschätzten Zukauf des Heimsicherheitsspezialisten Ring.

Mit privaten Transaktionen ist Bezos sogar noch viel wagemutiger. Eine zentrale Rolle in seinem persönlichen Portfolio spielt die Holding Bezos Expeditions, die einem riesigen Risikokapitalfonds ähnelt. Der Name ist Programm, dringen die Investments doch in die verschiedensten Gebiete vor: von Medien über virtuelle Realität und Robotik bis hin zu Biotechnologie und Agrarwirtschaft. Nicht zufällig ist auf der Website von Bezos Expeditions im Hintergrund ein abstrakter Fluss abgebildet, dessen Arme über den ganzen Bildschirm ausufern.

Besonders viel Geld steckt Bezos in das Raumfahrtunternehmen Blue Origin. «Der einzige Weg, meine enormen Ressourcen zu nutzen, ist, meine Gewinne aus Amazon für Reisen ins Weltall einzusetzen», meinte er unlängst. Schon als Bub von Raketen fasziniert, will er helfen, das Überleben der Menschheit zu sichern.

Dabei ist er in guter Gesellschaft mit anderen Milliardären wie Tesla-Gründer Elon Musk und Virgin-Chef Richard Branson, die ebenfalls Raumschiffe bauen. Ende Jahr will Blue Origin erste bemannte Flüge starten und 2020 den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Um das Unterfangen zu finanzieren, verkauft Bezos jährlich Amazon-Aktien im Wert von 1 Milliarde Dollar.

Kühne Expeditionen

Mit seinem Reichtum kann er sich eine ganze Reihe weiterer «Expeditionen» leisten. Dazu gehört, die tief im Ozean versunkenen Antriebsmotoren der Apollo-11-Rakete zu heben, die erstmals Menschen auf den Mond beförderte. Als Symbol für langfristiges Denken installiert er zudem eine 10'000 Jahre laufende Uhr in einem Berg in Texas.

Wohltätige Spenden spricht die Bezos Family Foundation. Für Aufsehen sorgte 2013 zudem der 250 Millionen Dollar teure Kauf der «Washington Post». Bezos steht damit in einer Reihe von US-Milliardären, die der Medienbranche zu Hilfe eilen – erst diesen Montag hat Biotechnologieunternehmer Patrick Soon-Shiong die «Los Angeles Times» übernommen.

Einen wichtigen Part von Bezos Expeditions machen Beteiligungen aus. So zählte er 1998 zu den ersten Investoren in Google. Früh erkannte er auch das Potenzial anderer Gesellschaften. Beispiele dafür sind Twitter, das Gentech-Unternehmen Juno Therapeutics oder der Finanznachrichtendienst Business Insider.

«Der einzige Weg, meine enormen Ressourcen zu nutzen, ist, meine Gewinne aus Amazon für Reisen ins Weltall einzusetzen.»Jeff Bezos

Derzeit sind im Portfolio rund dreissig Engagements. Gemäss S&P Capital IQ zählen dazu der Taxidienst Uber, der Online-Zimmervermieter Airbnb, der Blutdiagnostikkonzern Grail, der Quantencomputerhersteller D-Wave und das soziale Netzwerk Nextdoor. Bezos hat ausserdem in Start-up-Firmen wie Rethink Robotics, Mark43 und Plenty investiert.

Wie jeder umsichtige Investor legt Bezos nicht alle Eier in einen Korb. Deshalb setzt er auch auf eine traditionelle Anlageklasse: Immobilien. Gemäss dem Fachblatt «Land Report» gehört er zu den dreissig grössten Landbesitzern Amerikas. Zu seinem Reich zählt eine gigantische Ranch in Texas. Hinzu kommen Luxusliegenschaften in New York, Los Angeles und Washington sowie ein Landhaus am See unweit vom Amazon-Hauptsitz in Seattle.

(Finanz und Wirtschaft)