Auch Graufahrer werden abgestempelt

Fast 457'000 Personen waren letzte Woche im nationalen Schwarzfahrerregister eingetragen. Rund 44'000 Personen mehr als im Dezember. Fichiert sind sie, weil sie im Laufe der letzten zwei Jahre bei einer Kontrolle ohne gültiges Billett oder mit einem nur teilweise gültigen Ticket erwischt worden sind.

Erwischt wurde auch Vreni Baumann (Name geändert), als sie im Dezember von Winterthur nach Bern fuhr. Das Billett dafür hatte sie in der SBB-App gelöst. «Als ich mich auf der App durchklickte, erschien die Maske für das City-Ticket», erzählt Baumann, «bei Bern war schon ein Häkchen gesetzt, bei Winterthur hingegen nicht.» Sie sei davon ausgegangen, dass es sich um ein korrektes Angebot handle und ein City-Ticket für Winterthur nicht nötig sei. «Denn wenn man im Verbundnetz des Kantons Zürich ein Billett von Winterthur nach Zürich löst, sind die innerstädtischen Verbindungen in den gelösten Zonen schon inbegriffen.»

Im Bus zum Bahnhof Winterthur wird Baumann kontrolliert und muss 70 Franken Zuschlag zahlen. Der Grund: die fehlende Zone für ebendiesen Bus. Dass sie wegen eines Missverständnisses als Schwarzfahrerin abgestempelt wird, kann Baumann nicht nachvollziehen. Sie habe für ihr Billett 64.60 Franken bezahlt und niemanden mit den fehlenden 3 Franken für den Bus betrügen wollen.

Versehen «nicht entlastend»

Ob Absicht oder nicht, spielt jedoch keine Rolle. Laut Gesetz über die Personenbeförderung macht sich bereits strafbar, wer fahrlässig ohne gültiges Billett ein Fahrzeug benutzt. Man könne deshalb ihr Versehen «nicht entlastend berücksichtigen», erfuhr Vreni Baumann von der Inkassostelle des Zürcher Verkehrsverbunds.

Obwohl Baumanns Vergehen im nationalen Register vermerkt wird, handelt es sich dabei nicht um eigentliches Schwarzfahren. Da ihr nur eine Zone fehlte, der Rest ihres Billetts aber korrekt war, zählt das als Reisen mit teilgültigem Fahrausweis – populär: als Graufahren.

Was ein teilgültiges Billett ist und welche Zuschläge dafür erhoben werden, steht im nationalen Tarif, der für alle Verkehrsverbundsysteme und Transportunternehmen gilt. So wird auch ein fehlender Klassenwechsel oder ein fehlender Zuschlag (etwa Nachtzuschlag) als teilgültiges Billett betrachtet oder wenn die befahrene Strecke nicht mit der gelösten übereinstimmt.

Wie viele der Fichierten als Grau- und wie viele als Schwarzfahrer unterwegs waren, ist bei der zuständigen Branchenorganisation des öffentlichen Verkehrs, Alliance Swiss Pass, nicht zu erfahren. Auch die SBB machen dazu keine Angaben. Beim Zürcher Verkehrsverbund hätten die allermeisten Erwischten jeweils kein Billett, sagt Sprecher Thomas Kellenberger. Gleich tönt es bei den Basler Verkehrsbetrieben und bei Baselland Transport: Rund 90 Prozent seien «reine Schwarzfahrer».

Zu spätes Lösen verbreitet

Als Schwarzfahrer gilt etwa, wer sein Billett zu spät löst – nach der regulären Abfahrtszeit oder gar erst unmittelbar vor einer Kontrolle. Dies sei sehr verbreitet, seit es die Möglichkeit gebe, das Billett übers Handy zu kaufen, heisst es vonseiten diverser Verkehrsbetriebe.

Gebüsst und als Schwarzfahrerin registriert wurde aber auch jene Frau, über deren Fall die Sendung «Espresso» von Radio SRF letzte Woche berichtete. Sie löste ein Ticket für eine Fahrt von Zürich nach Wädenswil am Abend zuvor auf dem Handy. Nebst dem gewünschten Zug buchte sie auch gleich das Tram ab ihrem Wohnort in der Stadt Zürich.

Im Fernverkehr gelten die Verbundnetze plötzlich nicht mehr automatisch.

Als sie am nächsten Morgen rechtzeitig aufbrach und ins Tram einstieg, war ihr nicht bewusst, dass ihr Ticket erst 10 Minuten später gültig gewesen wäre und sie ein Tram zu früh genommen hatte. Sie hatte zwar ein Streckenbillett gewählt, aber ein zeitlich begrenztes Verbundticket erhalten. Die Frau geriet in eine Kontrolle und wurde mit 100 Franken Zuschlag fürs Fahren ohne Billett gebüsst.

Laut Radiobericht wäre es aber nicht möglich gewesen, zum Billett für den gleichen Zug ein anderes Tram zu buchen. Die App wählte automatisch immer dasselbe Tram aus.

Rechtlich war das Vorgehen des Kontrolleurs korrekt, doch die Frau wehrte sich im Nachhinein. Als sich auch die Radioredaktion einschaltete, schauten die Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) den Fall nochmals an und löschten schliesslich den Eintrag im Schwarzfahrerregister. Daraus lasse sich indes nicht schliessen, dass man in anderen Fällen von zu früh genutzten Tickets gleichermassen kulant sei, so ein VBZ-Sprecher.

Kundenfallen aufgedeckt

Die geschilderten Beispiele zeigen: Die neuen, digitalen Möglichkeiten machen den Kauf von ÖV-Tickets zwar bequemer, doch lauern dabei auch Fallen. Viele sind sich dieser nicht bewusst und verlassen sich auf das, was das Ticketsystem auf ihre Eingabe anbietet. Werden sie dann in einer Kontrolle gebüsst, löst das verständlicherweise Unmut aus.

Preisüberwacher Stefan Meierhans glaubt denn auch, dass ein Grossteil der registrierten Schwarzfahrer zwar ein Ticket habe, aber das falsche. Einen Grund dafür sieht er im komplizierten Nebeneinander der verschiedenen Tarifsysteme von regionalen Verbünden und Fernverkehr. Meierhans fordert deshalb auch in seinem letzte Woche veröffentlichten Jahresbericht Verbesserungen.

Bei den Verkehrsunternehmen ist man sich der Probleme bewusst. Diese gebe es vor allem, wenn Reisende von einem System ins andere wechselten, sagt Thomas Kellenberger, Mediensprecher des Zürcher Verkehrsverbundes. Innerhalb eines Verkehrsverbundes würden die Tickets nach Zonen berechnet und man könne alle Verkehrsmittel benutzen. Im Fernverkehr hingegen kaufe man die Billette nach Strecke. «Durch die Digitalisierung des Billettverkaufs sind Kundenfallen zutage getreten», so Kellenberger. Mit der neuen Branchenorganisation Alliance Swiss Pass werde man sich nun dranmachen, diese zu beheben.

Für die ÖV-Kundinnen und -Kunden heisst das, dass sich vorerst nichts ändert und sie weiterhin damit rechnen müssen, zahlen zu müssen, wenn sie in solche Fallen treten. Hinzu kommt, dass sich die Zuschläge im Wiederholungsfall stark erhöhen.

Wie man sich wehren kann

Wer sich zu Unrecht als Schwarzfahrer behandelt fühlt, muss sich zuerst an das Unternehmen wenden, welches ihn registriert hat, und versuchen, eine Lösung zu erzielen.

Gelingt das nicht, haben Betroffene die Möglichkeit, an die Ombudsstelle zu gelangen und diese um eine Vermittlung zu ersuchen. Für die Transportunternehmen (etwa SBB) ist die Ombudsstelle öffentlicher Verkehr zuständig. Für Auseinandersetzungen mit regionalen Verbünden oder städtischen Verkehrsbetrieben sind es die kantonalen oder lokalen Stellen.

Lässt sich das Schwarzfahren widerlegen, werden die Daten im Register sofort gelöscht. Ansonsten bleiben sie während zweier Jahre drin und werden dann gelöscht, sofern sich in dieser Zeit kein weiterer Vorfall ereignet.