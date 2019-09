Die meisten dürfen sich auf mehr Lohn freuen

Die meisten Arbeitnehmer können damit rechnen, dass sie im nächsten Jahr über mehr Kaufkraft verfügen werden. Das zeigt eine Umfrage zur bevorstehenden Lohnrunde, die das St. Galler Beratungsunternehmen Know bei den Personalchefs von mehreren hundert Schweizer Firmen durchgeführt hat. Demnach beabsichtigen mehr als 60 Prozent der befragten Unternehmen, die Löhne zwischen 0,75 und 1,5 Prozent zu erhöhen. Weitere 12 Prozent fassen eine noch stärkere Anhebung der Einkommen ins Auge.

Die durchschnittliche Lohnerhöhung liegt bei ungefähr 1 Prozent. Das bestätigt Andreas Kühn, Geschäftsführer von Know. Er leitet aus der Umfrage ab, «dass die Lohnerhöhung für 2020 eine Grössenordnung von durchschnittlich 0,9 bis 1,1 Prozent erreichen wird».

Falls dies zutrifft, werden die Beschäftigten ihren Lebensstandard kaufkraftbereinigt verbessern können. Denn behält die Schweizerische Nationalbank mit ihrer Inflationsprognose von 0,2 Prozent für das kommende Jahr recht, werden die Beschäftigten im Schnitt in den Genuss einer Reallohnsteigerung von 0,8 Prozent kommen. Allerdings wollen laut der Umfrage auch 7 Prozent der Firmen die Löhne gar nicht anheben, und 3 Prozent zielen auf Lohnerhöhungen nur im Ausmass der erwarteten Teuerung ab.

Pharma und IT-Branche sind am grosszügigsten

Trotzdem hätten die Gewerkschaften mit 0,8 Prozent höheren Reallöhnen das Minimalziel erreicht – auch wenn sie ihre Forderung nach 2 Prozent mehr Lohn für alle bei weitem nicht durchsetzen dürften. Lohnzuwächse über der 1-Prozent-Marke zeichnen sich in der Chemie- und Pharmaindustrie, der Informationstechnologie, bei Finanzdienstleistern und in der öffentlichen Verwaltung ab.

An der Umfrage von Know beteiligten sich 274 Unternehmen, die insgesamt 563'000 Menschen beschäftigen. Sie hat darum Gewicht, weil sie in den vergangenen Jahren die tatsächlichen Lohnerhöhungen ziemlich genau vorhersagte.

Schon im laufenden Jahr wird die Mehrheit der Beschäftigten wohl eine reale Einkommenserhöhung erzielen: Die Know-Umfrage vom März lässt auf eine mittlere Lohnsteigerung von 1,2 Prozent schliessen, während die Nationalbank für dieses Jahr eine Inflationsrate von 0,4 Prozent vorhersagt. Die beiden vergangenen Jahre waren hingegen aus Arbeitnehmersicht Verlustjahre: Die Kaufkraft verringerte sich.

Andreas Kühn erinnert mit Blick auf die anlaufende Lohnrunde an das vergangene Jahr: «Auch im August 2018 war der Beginn verhalten, als 36 Prozent der befragten Firmen von Lohnerhöhungen von über 1 Prozent ausgegangen waren. Bis März 2019 ist der entsprechende Anteil auf 45 Prozent gestiegen.» Verschiebungen auf die eine oder andere Art sind um so wahrscheinlicher, als Kühn eine wachsende Neigung der Unternehmen feststellt, die Entscheide über Lohnerhöhungen hinauszuschieben.

Auch mit einem zweiten zentralen Anliegen werden die Gewerkschaften in diesem Lohnherbst kaum durchdringen: Der Anteil der befragten Unternehmen, die die Löhne aller Beschäftigten erhöhen, wird mit 29 Prozent unter der Marke von einem Drittel verbleiben. Im längerfristigen Vergleich bewegt sich dieser Anteil nach Beobachtung von Kühn in einer Bandbreite von 28 bis 40 Prozent.

«In manchen Firmen wird festgelegt, wie viele Mitarbeitende eine Lohnerhöhung bekommen sollen.»Andreas Kühn, Geschäftsführer Know

«Von einem Franken Lohnerhöhung werden heute gut zwanzig Rappen generell verteilt und der ganze Rest individuell», sagt Kühn. Vor zehn Jahren hatten noch gut 70 Prozent der Firmen die Löhne individuell erhöht, aufgrund subjektiver Leistungskriterien. Jetzt gilt dies laut dem St. Galler Lohnspezialisten für mehr als 90 Prozent.

Die Gewerkschaften werden nicht müde, diesen Trend zu brandmarken. Die Leistungen einzelner Beschäftigter, so ihr Einwand, seien vielerorts kaum messbar, weshalb individuelle Lohnzuweisungen häufig willkürlich erfolgten.

Kühn stimmt zu: «In manchen Firmen wird festgelegt – etwa durch ausländische Konzernzentralen –, wie viele Mitarbeitende eine Lohnerhöhung bekommen sollen.» So gebe es Vorschriften, dass ein bestimmter Prozentsatz der Beschäftigten nicht mehr Lohn erhalten dürfe.

Messfehler unvermeidlich

Solange die Inflationsraten weiterhin nur 1 Prozent und weniger betragen, dürften Forderungen nach mehr generellen Lohnsteigerungen und einem allgemeinen Teuerungsausgleich aber einen schweren Stand haben. «Problematisch ist schon die Messung der Teuerung», sagt der Know-Geschäftsführer. Sie beruhe auf einem Modell, das die Realität so gut wie möglich abbilde. Modellbedingte Messfehler seien dennoch unvermeidlich. Je niedriger die Teuerung ist, desto mehr fallen die Unschärfen ins Gewicht.

Hinzu kommt laut Kühn, dass der Umgang mit so niedrigen Preissteigerungen für Arbeitgeber und Gewerkschaften immer noch ungewohnt sei. Sein Resümee: «Man macht so weiter wie bisher, ohne zu hinterfragen, ob die alten Rezepte aus Zeiten mit hoher Inflation, wie zum Beispiel der Teuerungsausgleich, noch funktionieren.»