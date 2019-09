Kein Ende in Sicht

In den letzten Wochen und Monaten hat sich so etwas wie ein Konsens unter Ökonomen und Ex-Notenbankern herausgebildet: Eine weitere Reduktion der Zinsen in den ­negativen Bereich hat kaum mehr Wirkung auf die Konjunkturlage, während die Kollateralschäden immer grösser werden – vor allem für das Finanzsystem.

Nun hat sie die Europäische Zentralbank (EZB) dennoch weiter von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent reduziert, und ein Ende der Negativzinsen ist in der Eurozone nicht mehr abzusehen. Das bedeutet, dass wir auch in der Schweiz noch sehr lange mit Negativzinsen leben müssen. Es ist nicht aus­geschlossen, dass die SNB am nächsten Donnerstag auch den eigenen rekordtiefen Negativzins von 0,75 Prozent weiter senkt. Zumindest prognosti­zieren das einige Ökonomen.

Thomas Jordan und seine Kollegen im SNB-Präsidium haben bisher jedenfalls stets hervorgehoben, dass die Differenz der Zinsen zwischen der Schweiz und der Eurozone nicht geringer werden dürfe, weil sonst eine deutliche Aufwertung des Frankens drohen würde. Mit dem Entscheid der EZB ist diese Differenz geringer geworden.

Grafik vergrössern

Immerhin mindert die Entwicklung des Frankenkurses am Donnerstagnachmittag den Druck auf die SNB, die Zinsen ebenfalls zu senken. Nach einer ersten Aufwertung zum Euro stabilisierte sich die Schweizer Währung wieder. Gegen Interventionen der SNB mit diesem Ziel spricht, dass sich das gleiche anfängliche Muster wie zum Franken auch vom Euro zum Dollar zeigt.

Doch selbst wenn die SNB die Negativzinsen auch nach dem EZB-Entscheid unverändert lässt, ist das ein geringer Trost. Auch mit Blick auf das inter­nationale konjunkturelle und politische Umfeld bleibt jederzeit möglich, dass die SNB ihre bereits extreme Geldpolitik noch weiter ausdehnt. Das bezieht sich nicht nur auf die Negativzinsen, sondern auch auf die Devisenkäufe. Erst im August hat sie dafür gemessen an den Sichtguthaben der Banken wieder mehr als 10 Milliarden Franken aufgewendet.

Zum einen verdüstert sich die Wirtschaftslage in Deutschland, dem wichtigsten Absatzmarkt der Schweiz, stärker als erwartet, zum anderen zeichnet sich weder beim Handelskrieg noch bei der Gefahr eines ungeordneten Brexit eine Entspannung ab. Beides lastet bereits auf der Investitions­bereitschaft – auch der Unternehmen in der Schweiz.

«Donald Trump sieht in jeder Zinssenkung einer fremden Notenbank den Versuch, die eigene Währung auf Kosten der US-Wettbewerbsfähigkeit zu schwächen.»

Die Kollateralschäden der Geldpolitik werden je länger, je grösser: Im wirtschaftlichen Bereich sind das sinkende Sparanreize, eine höhere Verschuldung und die Gefahr, dass auf der Jagd nach positiven Renditen immer grössere Risiken eingegangen werden. Und auch von politischer Seite droht Ungemach. US-Präsident Donald Trump sieht in jeder Zinssenkung einer fremden Notenbank den Versuch, die eigene Währung auf Kosten der US-Wettbewerbsfähigkeit zu schwächen. Entsprechend hat er auch heute wieder auf die neuen Massnahmen der EZB reagiert. Einige US-Ökonomen beurteilten schon immer auch das Vorgehen der SNB als unfaire ­Währungsmanipulation. Je länger diese daher ihre Geldpolitik beibehält oder weiter verschärft, desto mehr dürfte sie in die Schusslinie der Amerikaner geraten.

Dazu kommt eine sinkende Akzeptanz der SNB-Politik auch im Inland. Während die Sorge vor einer Überwälzung von Negativzinsen auf gewöhnliche Bankkunden steigt, hat sich die Schweizer Wirtschaft gegenüber Frankenaufwer­tungen als erstaunlich robust erwiesen. Statt der Angst um die Arbeitsplätze durch einen starken Franken rückt immer mehr seine grössere Kaufkraft in den Vordergrund. Mit den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank hat sich der Spielraum der Schweizerischen Nationalbank weiter verengt.