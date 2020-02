Mehr Zinsen mit Festgeld im Ausland

Was einige junge Finanzunternehmen anbieten, klingt wie ein sicheres Bankkonto – nur mit mehr Zins. Savedo.ch verspricht auf seiner Internetplattform für ausländische Festgeldanlagen einen Satz von jährlich bis zu 0,85 Prozent. Weltsparen.de geht sogar bis zu 1,0 Prozent. Davon können Sparer in der Schweiz nur träumen. Obwohl die Zinsen gegen null tendieren, halten Schweizerinnen und Schweizer je länger, je mehr Geld auf Bankkonten: Gemäss Statistik der ­Nationalbank waren im Jahr 2018 auf inländischen Konten Vermögen von mehr als 1000 Milliarden Franken deponiert.

Bei diesen Festgeldanlagen gehen Mittel für eine bestimmte Frist an ein ausländisches Finanzinstitut, das damit zum Beispiel Hypotheken finanziert. Zwar ermöglichen auch traditionelle Banken Festgeldanlagen im Ausland, doch deren Produkte unterscheiden sich in der Regel grundsätzlich von jenen der ­Fintech-Start-ups. Das beginnt schon bei der Kommunikation: Während die Jungunternehmen ­offensiv mit Zinssätzen werben, geben zwei angefragte Banken nur zurückhaltend Auskunft: Weder die Berner Kantonalbank noch die Credit Suisse nennen konkrete Zahlen.

Finanzierung über Provisionen

Bei traditionellen Banken sind ausländische Festgeldanlagen öfter Kunden vorbehalten, die über grössere finanzielle Mittel verfügen. Bei der Berner Kantonalbank muss es ein Gegenwert von mindestens 250'000 Franken sein. Geht es um Call-Geld, das innerhalb von 48 Stunden gekündigt werden kann, liegt die Grenze gar bei 500'000 Franken. Die Bank bietet derzeit ohnehin nur Festgeldanlagen in US-Dollar an, da sie in Euro und Franken derzeit zu wenig attraktiv seien.

Bei der Credit Suisse liegt die Mindesteinlage bei längeren Laufzeiten bei 50'000 Franken, wenn es über das eigene Credit Suisse Deposit Center in Guernsey läuft. Ist eine andere ausländische Bank involviert, beträgt die Mindesteinlage eine Million Franken.

Die Fintech-Start-ups mischen diesen Markt nun auf, indem sie auch Kunden mit kleineren Budgets den Einstieg in ausländische Festgeldanlagen in verschiedenen Währungen ermöglichen. Bei Savedo beträgt die Mindesteinlage gerade mal einen Franken oder einen Euro. Bei Weltsparen ist der kleinstmögliche Betrag vom Produkt abhängig. Sprecher Roland Panter nennt drei Produkte, bei denen Anleger ab 1000 Euro einsteigen können.

Schweizer Kunden können insgesamt 31 Angebote nutzen, die unter der Marke Weltsparen vertrieben werden, wie der Sprecher erläutert. Dafür müssen sie sich aber über die Plattform ­Raisin.com anmelden. Dahinter steht die Raisin GmbH mit Sitz in Berlin, welche die Plattformen betreibt und seit 2013 für mehr als 200'000 Kunden bei 91 europäischen Partnerbanken Gelder angelegt hat. Hinter Savedo steht ein ebenfalls international tätiges Unternehmen namens Deposit Solutions mit Hauptsitz in Hamburg. In der Schweiz beschäftigt Savedo zehn Angestellte.

Weder Savedo noch Raisin verrechnen für ausländische Festgeldanlagen Gebühren, wie beide Unternehmen mitteilen. Sie finanzieren sich über Provisionen der Bankpartner, denen sie Gelder vermitteln. Die auf den Internetplattformen angepriesenen Sätze sind demnach ein Nettozins. Auch die Berner Kantonalbank verrechnet keine Gebühren.

Mit Franken im Ausland

«Wir bieten in der Schweiz die attraktivsten Zinssätze für Festgeld an», sagt Thomas von Hohenhau, Geschäftsführer Schweiz bei Deposit Solutions. Mit der Anmeldung erhalte der Kunde ein Konto bei der Hypothekarbank Lenzburg und könne dieses Schweizer Konto für Festgeldanlagen unterschiedlicher Banken im In- und Ausland nutzen. Als einzige Plattform biete Savedo.ch auch ausländische Festgeldanlagen in Schweizer Franken an. Dies sei möglich, da Savedo.ch mit der Münchener Hypothekenbank zusammenarbeite, die durch Vermittlung der Postfinance in der Schweiz Hypotheken finanziere.

Die Währung ist ein wichtiger Punkt. Wenn der Eurokurs gegenüber dem Schweizer Franken fällt, wird eine ausländische Festgeldanlage rasch zum Verlustgeschäft. Ein Zins von etwas weniger als einem Prozent vermag nur geringfügige Kursverluste zu kompensieren. Eine ­Absicherung gegen Währungsverluste kennen die erwähnten Anbieter nicht. Dieses Risiko sollten interessierte Anlegerinnen und Anleger deshalb im Auge behalten.

Gegen Ausfälle ist das Festgeld im Rahmen der üblichen Einlagensicherung bis zu 100'000 Franken pro Kunde und Bank geschützt, wie die Berner Kantonalbank festhält. Savedo und Weltsparen verweisen auf die vergleichbare Einlagensicherung der Europäischen Union, die garantiert, dass Kundenguthaben bis zu 100'000 Euro zurückbezahlt werden. Davon unterscheidet sich das Produkt der Credit Suisse, bei dem der Kunde das Ausfallrisiko trägt.

Fintech-Start-ups machen in verschiedenen Bereichen mit ­attraktiven Konditionen den traditionellen Banken ihr Geschäft streitig. Doch Jungunternehmen müssen gelegentlich dazulernen. Davon zeugen Erfahrungsberichte von Kundinnen und Kunden im Internet. Nebst vielen positiven Rückmeldungen finden sich zur deutschen Plattform von Savedo und Weltsparen auch kritische Stimmen, die sich ­beispielsweise über verspätete Rückzahlungen beschweren.

Weltsparen bestätigt gegenüber dieser Zeitung, dass es aufgrund eines «kurzzeitigen Lizenzentzugs» bei der österreichischen Anglo Austrian AAB Bank AG zu Verzögerungen komme. Denn der eingesetzte Regierungskommissär entscheide dort nun eigenständig über jede einzelne Auszahlung. Die Einlage sei aber bis 100'000 Euro gesichert.