«Teure Wette gegen die SNB»

Der Franken hat in den letzten Wochen zum Euro zugelegt. Teils lag der Kurs wieder bei 1.11. Gründe gibt es genug: Die Weltkonjunktur schwächelt, der Handelsstreit USA-China schürt Ängste und Fed-Chef Jerome Powell lässt durchblicken, dass eine Zinssenkung in den USA nicht ausgeschlossen ist. Und sollte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag über eine lockere Geldpolitik referieren könnte das zusätzlich Bewegung in die Kurse bringen (zum Artikel). Was bedeutet das für den Devisenhandel? Wie reagieren auf die Schwankungen? Muss man sich auf Aktionen der Schweizerischen Nationalbank einstellen?

Die SNB lässt die Devisenhändler im Dunkeln, nach welchen Kriterien sie im Markt eingreift. Sie versuche, den Franken so unattraktiv wie möglich zu machen und den Spekulanten keine Anhaltspunkte zu geben, bei welchem Niveau sie welche Massnahmen einsetze, sagt Alex Rohner von J. Safra Sarasin. Er vermutet, es gebe «keine spezifische Schwelle, aber ein deutliches und nachhaltiges Unterschreiten von 1.10 Franken pro Euro würde zu vermehrten Interventionen führen».

Ein Markteingriff sei «immer eine Funktion von Niveau, Geschwindigkeit und Begründung», sagt Thomas Flury von UBS. Für Interventionen brauche es einen triftigen Anlass, wie eine Verhärtung der Fronten im Handelsstreit. «Eine rasche Bewegung unter 1.10 Franken pro Euro könnte begleitend dazu als Argument dienen.»

Ausschlaggebend sei nicht ein fixer Wert, etwa bei 1.10, sagt auch Thomas Stucki von der St. Galler Kantonalbank. «Die SNB wird dann reagieren, wenn eine rasche Aufwertung von mehreren Rappen in kurzer Zeit stattfindet und am Devisenmarkt im grossen Stil auf einen starken Franken gewettet wird.» Aktiv werde die Nationalbank zudem bei einem Kurs auf der Höhe früherer Interventionen, zwischen 1.06 und 1.08 Franken pro Euro. «Wichtig ist, dass die SNB mit ihren Interventionen flexibel und damit unberechenbar bleibt.»

Die Achterbahnfahrt des Euro-Franken-Kurses in den letzten 10 Jahren.

Generell ist die Geldpolitik erschwert, da sich der Franken bei Unsicherheit aufwertet, weil er als sicherer Hafen gilt. Gegen diesen Mythos kann die SNB nichts unternehmen. Vor dem Ersten Weltkrieg verhielt sich der Franken wie eine «normale» Währung, zeigt eine Untersuchung von Geldmarktzinsen und Wechselkursen der Professoren Ernst Baltensperger und Peter Kugler aus dem Jahr 2016. Den Safe-Haven-Status erlangte der Franken seit den Zwanzigerjahren durch politische und monetäre Stabilität mit geringer Inflation.

Allerdings reduziere die SNB die Attraktivität des Frankens als sicherer Hafen, indem sie das Aufwertungspotenzial begrenze, sagt Antje Praefcke von der Commerzbank. Die SNB interveniere immer mal wieder, wenn der Franken zu schnell zu stark aufwerte. Stucki ergänzt, die Gefahr, dass die Nationalbank eingreife, sei für spekulative Investoren ein Grund, vorsichtiger zu sein. «Gegen die SNB zu wetten, kann kurzfristig teuer werden.»

Flury führt aus, er vermute, dass im Moment der sichere Hafen vor allem von Schweizer Unternehmen genutzt werde, und nicht von internationalen Marktteilnehmern. «Die Frage ist, inwieweit die SNB diese Schutzsuchenden abwehren sollte.»

Im grossen Stil interveniert hat die SNB seit Mitte 2017 nicht mehr. Indikator dafür sind die Giroguthaben der Banken bei der SNB, die bei Interventionen und der damit verbundenen Geldschöpfung zunehmen. Sie sind seit knapp zwei Jahren recht konstant.

Nach der Brexit-Abstimmung im Sommer 2016 hingegen setzte die SNB 20 Milliarden Franken ein, um den Wechselkurs zu stabilisieren. Unter den sicheren Häfen stieg Gold in einem Tag 5 Prozent und der Yen gegenüber dem Dollar 4 Prozent, während der Franken zum Euro nur 1 Prozent erstarkte.

Bei einer grossen globalen Krise werde es auf Dauer für die SNB schwierig, eine Aufwertung zu verhindern, sagt Stucki, eine solche Krise erwarte er aber nicht. Praefcke erwidert, eine Verschärfung des Handelskonflikts könnte eine schnelle und starke Aufwertung verursachen und die SNB zu sehr grossen Interventionen zwingen, die sie nur ungern vornehmen würde – wegen der Ausdehnung der Notenbankbilanz. (Finanz und Wirtschaft)