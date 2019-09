US-Notenbank senkt Leitzins – Trump spricht von Versagen

Der US-Notenbankchef Jerome Powell lockert die Geldpolitik und senkt den Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 0,25 Prozent auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozentpunkte. Damit will die US-Notenbank einen Konjunktureinbruch verhindern. Die Zentralbank geht von einer weiter «moderat» wachsenden US-Wirtschaft aus, Exporte und Investitionen seien jedoch zuletzt zurückgegangen, erklärte die Fed.

Der Entscheid war aufgrund der sich abschwächenden US-Wirtschaft und der sich abzeichnenden Verlangsamung des Wachstums so erwartet worden. Zudem scheuen sich Unternehmen aufgrund des von Donald Trump angezettelten Handelskrieges vor Investitionen. Trump verlangt von der Notenbank Fed seit Monaten, den Leitzins zu senken. Obwohl diese als unabhängig gilt, gibt sie mit dem aktuellen Zinsentscheid auch dem Anliegen des US-Präsidenten nach. Doch dieser fordert eine weitaus lockerere Geldpolitik. Auf Twitter schrieb er nach dem Zinsentscheid, Powell und die Fed hätten erneut versagt: «Kein Mut, kein Sinn, keine Vision. Ein schrecklicher Kommunikator.»

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!