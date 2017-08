«Bargeld diskriminiert die Armen»

Mit ihrem Fingerabdruck hat Ann Cairns kein Problem. Aber zur Identifizierung für ein Bezahlsystem mehrere Selfies machen? Da lacht die elegante Britin. Das sei nichts für jemand in ihrem Alter, meint die 59-Jährige. Cairns ist die mächtigste Frau im Vorstand des Kreditkartenanbieters Mastercard, sie ist für mehr als 60 Prozent des Umsatzes verantwortlich.

Sie waren die erste britische Frau, die auf Offshore-Gasplattformen gearbeitet hat. Wie kam es dazu?

Ich habe als Ingenieurin gearbeitet, für den Energiekonzern BP. Alle sagten zu mir, du bist eine Frau, Offshore ist für Männer. Da habe ich im Telefonbuch die Nummer des Chefs rausgesucht und einfach angerufen. Ich sagte: Sie kennen mich zwar nicht, aber ich würde gern Offshore arbeiten. Und er sagte: Klar, kommen Sie vorbei, und wir sprechen darüber. Und dann habe ich dort angefangen.

Das klingt sehr selbstbewusst.

Ja, ich wusste immer, dass ich das Potenzial hatte, Führungsjobs zu übernehmen. Das soll nicht arrogant klingen, ich wusste natürlich nicht, dass ich es wirklich in die Vorstandsetage schaffen würde. Aber ich hatte Vertrauen in mich. Ich wollte nie eine passive Frau sein, die nur abwartet, dass bestimmte Dinge passieren, sondern habe gelernt, dass ich selbst aktiv werden muss. Und das sage ich oft zu Frauen in meinem Umfeld: Bringe dich selbst ins Spiel, wenn du einen Job haben willst.

Sie sind die mächtigste Frau bei Mastercard, haben es ganz nach oben geschafft. Gibt es so etwas wie die «gläserne Decke» überhaupt, die Frauen ausbremst?

Ach, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe in meiner Karriere öfter Situationen erlebt, in der ich den Führungsposten wollte und dann in eine andere Abteilung oder in ein anderes Unternehmen wechseln musste, um dieses Ziel zu erreichen. Musste ich das nur tun, weil ich eine Frau bin, oder geht das Männern auch so, die aufsteigen wollen? Ich glaube, es liegt nicht nur am Geschlecht. Wenn Frauen beobachten, dass sie bei Beförderungen übergangen worden sind, sollten sie sich nicht zurückziehen, sondern sich eine andere Herausforderung suchen. Warum also nicht mal das Unternehmen oder sogar die Branche wechseln? Ich war Ingenieurin, dann Bankerin, dann habe ich ein Unternehmen restrukturiert, und jetzt bin ich der Technologiebranche. Das Leben ist ein Marathon und kein Sprint! Wer Erfolg haben will, muss bereit sein, sich ständig zu verändern.

Auf einer Offshore-Plattform zu arbeiten hört sich wesentlich spannender an, als im Büro einer Bank zu sitzen. Warum haben Sie sich für den Wechsel entschieden?

BP wurde privatisiert, und dann haben Finanzmanager übernommen. Da habe ich mir gedacht: Wenn du aufsteigen willst, dann musst du offensichtlich etwas von Finanzen verstehen. Als ich eine Anzeige der Citigroup gesehen habe, die gezielt nach Naturwissenschaftlern für ein Trainee-Programm gesucht hat, habe ich mich beworben. So wurde ich Investmentbankerin. Und das war richtig spannend! Ich bin 1987 eingestiegen, und nur wenige Tage danach kam der «Black Monday», an dem die Börsen weltweit einbrachen. Später konnte ich das Wissen wieder gut brauchen, als ich nach der Lehman-Pleite für die Beratung Alvarez & Marsal arbeitete und in deren Auftrag das europäische Geschäft der Bank als Vorstandschefin zwei Jahre im Insolvenzprozess managte. Das waren zwei sehr intensive Jahre. Aber ich bin auch froh, dass ich bei Mastercard jetzt für ein wachsendes Geschäft zuständig bin. In den vergangenen Jahren ist unser Aktienkurs stärker gestiegen als bei vielen der Tech-Firmen aus dem Silicon Valley.

Ganz ähnlich wie die Silicon-Valley-Gründer haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben, die Welt verbessern zu wollen. Sie setzen sich für das Thema «financial inclusion» ein, Sie versuchen also, Menschen Zugang zum Finanzsystem zu schaffen, die bisher davon ausgeschlossen waren. Das klingt toll, aber ist doch im Prinzip nichts anderes als der Ausbau des Geschäfts von Mastercard.

Ja, natürlich ist es das. Und daran ist nichts falsch. Im Gegenteil, es ist überzeugender, wenn die Geschäftsziele mit dem sozialen Engagement übereinstimmen. Sonst läuft man Gefahr, dass die Mittel gekürzt werden, sobald das Geschäft schlechter läuft.

Ist es wirklich eine gute Sache, wenn Sie den Ärmsten der Armen eine Kreditkarte in die Hand drücken?

Das tun wir nicht, sondern wir arbeiten in Entwicklungsprojekten meistens mit Prepaid-Karten mit aufgeladenem Guthaben. So machen wir das zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem World Food Programm der Vereinten Nationen für syrische Flüchtlinge. In den Camps in Ländern wie im Libanon oder Jordanien gibt es meist genügend Lebensmittel zu kaufen, deswegen wird nicht einfach Essen verteilt, sondern man gibt ihnen die Würde, selbst zu bestimmen. Durch die digitale Bezahlform können wir kontrollieren, ob das Geld wirklich nur für Essen oder Medizin ausgegeben wird. Andere Dinge – Alkohol etwa – können automatisch blockiert werden. Die Auswertung der Daten hat noch einen positiven Zusatzeffekt: Wir stellten fest, dass das meistgekaufte Produkt Milchpulver für Kinder war. Mit diesen Daten in der Hand konnte das World Food Programm bei den Herstellern günstigere Preise verhandeln – als Grosskunde.

Das klingt alles wunderbar, aber der Zugang zum Finanzsystem hilft wenig, wenn nicht genug Geld am Konto ist, oder?

Absolut. Aber wenn die Menschen Zugang zu einem eigenen Konto bekommen, schaffen wir zumindest die Voraussetzung, dass sie für ihre Arbeit bezahlt werden können.

Tut es Bargeld da nicht auch?

Nicht immer. In weiter entwickelten Ländern verlangen die Arbeitgeber oft Konten, auf die sie den Lohn überweisen. In afrikanischen Ländern hingegen besteht der grosse Vorteil in der Transparenz. Ein Beispiel: Eines unserer Projekte heisst 2Kuze. Es ist ein Portal für Landwirte, die über ihr Smartphone die Warenpreise einsehen können und direkt über das Portal verkaufen können. Das ist eine enorme Verbesserung, da sich früher Mittler dazwischengedrängt haben, die teils hohe Gebühren einbehalten haben. Jetzt können die Landwirte ihr Geld direkt am Handy empfangen. Viele dieser Kunden sind übrigens Frauen.

Es gibt viele Finanz-Start-ups, die den traditionellen Unternehmen Konkurrenz machen. Wo liegen für Mastercard die grössten Herausforderungen?

Wir sehen diese Fintechs als Kooperationspartner. Wir schauen uns an, welche Innovationen kundenfreundlich sind und zu uns passen könnten. Wir sind auf der ganzen Welt an mehr als 40 Millionen Kontaktpunkten erreichbar. Das ist für die neuen Wettbewerber nicht einfach zu kopieren. Im Gegenteil: Es macht uns als Kooperationspartner interessant.

Viele glauben, dass die Technologie Blockchain und digitale Währungen die Finanzwelt entscheidend verändern werden.

Blockchain hat grosses Potenzial als Technologie im Hintergrund. Wir haben schon jetzt 35 Applikationen, die darauf aufbauen. Aus heutiger Sicht bin ich bei den digitalen Währungen noch skeptisch. Die haben viele Nachteile. Zum Beispiel, dass sie gern für dunkle Geschäfte genutzt werden. Denken Sie nur an den Hackerangriff auf europäische Gesundheitseinrichtungen vor ein paar Monaten. Die Hacker wollten Bitcoin als Lösegeld. Solche Vorkommnisse sorgen dafür, dass die Menschen über Sicherheit in der Bezahlung nachdenken.

Wie sicher sind denn Ihre Systeme?

Das hat höchste Priorität. Vertrauen ist die eigentliche und wichtigste Währung in der digitalen Welt. Zur Identifikation unserer Kunden setzen wir inzwischen verschiedene Methoden ein – auch biometrische Daten. In Afrika sind beispielsweise Fingerabdrücke zur Identifizierung gängig. Für junge Leute bieten wir auch eine spielerische Variante an: Sie können sich mit Selfies identifizieren. Für mich wäre das ja nichts, ich bin in einem Alter, in dem man überhaupt keine Fotos von sich machen will, geschweige denn fünf Selfies am Tag (lacht).

Sie unterschreiben zur Identifizierung noch ganz altmodisch?

Nein, per Fingerabdruck, das geht am einfachsten.

Glauben Sie, dass wir in einigen Jahren alles elektronisch bezahlen?

Nein, Bargeld wird es noch lange geben, viele Länder basieren völlig auf Bargeld. Deutschland ist dafür doch das beste Beispiel. Eine Abkehr davon wird so schnell nicht kommen.

Mögen Sie persönlich Schein und Münze?

Ich zahle meistens mit Karte, ich finde das praktischer. Wenn Sie Ihre Geldbörse in der Strasse verlieren, ist alles weg! Bei einer Karte bleibt das Geld auf dem Konto. Ausserdem: Bargeld diskriminiert die Armen.

Wie meinen Sie das?

Wenn ich eine Zugkarte für die zweite Klasse kaufe, um meine Mutter zu besuchen – das tue ich wirklich, ich fahre nie erste Klasse –, dann gehe ich eine Woche vorher online und bekomme ein vergünstigtes Ticket. Wer auf Bargeld angewiesen ist, muss zum Automaten gehen und zahlt den vollen Preis. Und: Es kommt noch ein gesamtwirtschaftlicher Aspekt dazu. Viele Menschen glauben, dass Bargeld nichts kostet. Aber das ist eine Illusion. Bargeld kostet Volkswirtschaften etwa 1,5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung, nur um es zu drucken, zu zählen und zu verteilen. Und wenn es nur ein Prozent wäre – das ist eine grosse Summe!

