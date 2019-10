CS-Chef in Saudiarabien – «Davos in der Wüste» lockt Investoren

Heute beginnt sie wieder, die Konferenz des saudischen Public Investment Fund (PIF), dem der saudische Kronprinz und De-facto-Staatschef Muhammad bin Salman als Präsident vorsteht. Das Treffen der weltweiten Wirtschaftsführer wird – sehr zum Unwillen des Weltwirtschaftsforums (WEF) – meist auch als «Davos in der Wüste» bezeichnet. Dies in Anlehnung an das berühmte Elitetreffen des WEF im Januar in Davos.

Noch vor einem Jahr protestierten das WEF und die Gemeinde Davos in einer offiziellen Mitteilung gegen die falsche Bezeichnung. Wörtlich schrieben sie, man werde «alle Mittel einsetzen, um die Marke Davos vor missbräuchlicher Aneignung zu schützen». Genützt hat das Vorpreschen wenig. Der Begriff «Davos in der Wüste» für die Veranstaltung in Riad hat sich gehalten.

Doch nicht nur das WEF hat sich vor einem Jahr von der Veranstaltung in Riad distanziert, auch viele prominente Wirtschaftsführer haben ihre Teilnahme damals im Vorfeld wieder abgesagt. Grund war die brutale Ermordung und Zerstückelung des Journalisten Jamal Khashoggi in einem saudischen Konsulat in der Türkei. Berühmte Beispiele waren etwa Tidjane Thiam von der Credit Suisse oder Joe Kaeser vom deutschen Technologiekonzern Siemens. Selbst für den US-Geheimdienst CIA war klar: Ohne Einverständnis des mächtigen Muhammad bin Salman hätten saudische Agenten den Journalisten nicht umzubringen gewagt. Der Prinz entschuldigte sich zwar mittlerweile als verantwortlicher Staatschef für den Mord, bestreitet aber weiterhin jede eigene Beteiligung daran.

«Die Balance finden»

Obwohl damit noch immer wenig über die wahren Hintergründe der Gräueltat bekannt ist, pilgert ein Grossteil der internationalen Wirtschaftselite dieses Jahr wieder an die Veranstaltung. Joe Kaeser von Siemens gehört zu den Ausnahmen, nicht aber Tidjane Thiam. Der Chef der Credit Suisse hat gemäss Tagungsprogramm am Dienstagmorgen bereits an einem Panel teilgenommen. Der Titel der Diskussionsrunde: «Die Balance finden: Wie können Investoren in einer multipolaren Welt überleben und gedeihen?»

Seit die Geschichte um Khashoggi wieder weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden ist, tritt vor allem das «Gedeihen der Investoren» in Saudiarabien wieder in den Vordergrund. Wohl vor allem deshalb ist neben Thiam auch vielen anderen Vertretern der Hochfinanz nicht mehr nach Boykott zumute. Mit Stephen Schwarzman, Larry Fink und Ray Dalio reisen zum Beispiel die Chefs der grössten Investmentfonds Blackstone, Blackrock und Bridgewater ins saudische Riad. Andere Grossbanken wie Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs und Morgan Stanley senden zwar nicht ihre Chefs hin, in deren Vertretung aber andere Topmanager.

Für die Finanzbranche stehen lukrative Deals mit dem reichen saudischen Königshaus auf dem Spiel. Allein vom geplanten und kürzlich erneut verschobenen Börsengang der staatlichen saudischen Ölgesellschaft Aramco versprechen sich die Banken Hunderte Millionen an Gebühreneinnahmen. Laut einem Bericht der «Financial Times» sind gleich Dutzende von ihnen für dieses Geschäft engagiert worden.

Lockende Gebührenquellen

Der Staatsfonds PIF – offizieller Veranstalter in Riad – ist überdies das wichtigste Instrument des saudischen Prinzen, um die Wirtschaft aus der Abhängigkeit vom Erdöl zu lösen. Er steht daher für milliardenschwere Investitionen in Megaprojekte, Restrukturierungen und potenzielle Privatisierungen. Internationale Banken haben starke Anreize, es sich mit dem saudischen Königshaus nicht zu verderben, denn auch hier locken sprudelnde Gebührenquellen.

Bei den Staatschefs aus westlichen Ländern ragt vor allem ein Land unter den Teilnehmenden an der Konferenz hervor: die Schweiz. Aus unserem Land ist Bundespräsident Ueli Maurer schon am Samstag in die Region geflogen. Bis zum Dienstag, dem Eröffnungstag der Veranstaltung, will er bleiben und auch Prinz Bin Salman treffen. Von Maurer hiess es noch im Juni, er plane keine Reise nach Saudiarabien.

Ein wichtiger Handelspartner der Schweiz

Maurers Teilnahme an der Investorenkonferenz begründet das Finanzdepartement damit, dass dort «aktuelle wirtschaftspolitische Fragen und Investitionen zur Sprache» kämen. Zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gehöre Saudiarabien schliesslich seit langem zu den wichtigsten Wirtschafts- und Handelspartnern der Schweiz in der Golfregion.

Besonders wenig Berührungsängste hat auch die US-Regierung. Präsident Trump war schon kurz nach dem Mord an Khashoggi bereit, den saudischen Kronprinz von der Schuld daran reinzuwaschen, obwohl seine Behörden zu einem anderen Schluss kamen. Für die Amerikaner locken vor allem umfassende Aufträge für die Rüstungsindustrie. So ist es wenig überraschend, dass 40 Prozent aller Redner am Treffen in Riad aus den USA kommen – doppelt so viele wie aus Europa oder aus Asien. Aus Trumps Kabinett reisen Finanzminister Steven Mnuchin und Energieminister Rick Perry an. Ebenfalls anwesend ist Trumps Schwiegersohn Jared Kushner.

Weit besser vertreten als der Westen sind Entwicklungs- und Schwellenländer. Mit Jair Bolsonaro aus Brasilien, Narendra Modi aus Indien und Muhammadu Buhari aus Nigeria stechen vor allem jene aus besonders bevölkerungsreichen Staaten hervor.