Chinas gedrosseltes Wachstum ist kein gutes Omen für die Wirtschaft

China, weltweit die zweitgrösste Volkswirtschaft, steuert rund ein Drittel zum globalen Wirtschaftswachstum bei. Kühlt sich die Konjunktur dort ab, bekommen dies so gut wie alle Länder zu spüren – im Besonderen die Rohstofflieferanten und die Exporteure von Konsum- und Industriegütern. Dies erklärt, weshalb die Publikation der vierteljährlichen chinesischen Wachstumszahlen auf breite internationale Beachtung stösst. Die heute veröffentlichten Daten zum zweiten Quartal 2018 sind mit Blick auf den sich zusammenbrauenden Handelskrieg zwischen China und den USA gewiss auf ein noch grösseres Interesse gestossen.

Als Erstes machte sich denn unter Experten Erleichterung breit: Chinas Wirtschaftsleistung legte im Vergleich zum zweiten Quartal 2017 um 6,7 Prozent zu, so wie die meisten erwartet hatten. Im ersten Vierteljahr hatte noch ein leicht höheres Plus von 6,8 Prozent resultiert, und im gesamten vergangenen Jahr hatte das Reich der Mitte ein Wachstum von 6,9 Prozent verzeichnet. Dennoch bewegt sich die Wirtschaft des Landes aus Sicht der Pekinger Führung komfortabel auf Kurs, peilt diese doch für 2018 insgesamt ein Wachstum von 6,5 Prozent an.

Entschuldungskampagne infrage gestellt

In einer Hinsicht zumindest lassen die chinesischen Statistiken eine klare Schlussfolgerung zu: Das gebremste Wachstum ist keine Folge der zunehmenden handelspolitischen Spannungen mit den USA und der daraus erwachsenden Verunsicherung im staatlichen und privaten Unternehmenssektor. Verantwortlich hierfür sind vielmehr die Anfang 2017 begonnenen Bestrebungen Pekings, das überproportional starke Wachstum der Schuldenlast in der Wirtschaft zu drosseln. Als Folge davon haben sich die Investitionen in Infrastrukturprojekte und Produktionskapazitäten zuletzt deutlich verlangsamt, auch das Wachstum der Industrieproduktion hat sich etwas abgekühlt.

Doch wie lange wird die chinesische Staatsführung ihre Politik eines kontrollierten und dosierten Schuldenabbaus noch beibehalten können, wenn sich im Aussenhandel die Risiken stetig erhöhen? Wie das «Wall Street Journal» dieser Tage mit Verweis auf chinesische Regierungsbeamte berichtete, verbreite sich in Peking der Eindruck, dass man mit der Entschuldungskampagne etwas zu weit gegangen sein könnte. Von der Regierung gehen laut dem Bericht bereits wieder andere Signale aus: Die lokalen Behörden würden aufgefordert, genehmigte Investitionsvorhaben beschleunigt zu realisieren. Beobachter erwarten darüber hinaus, dass auch die chinesische Notenbank ihre Politik in nächster Zeit lockern und auf eine Senkung der Zinsen hinarbeiten wird.

Auch wenn das Pekinger Statistikbüro anlässlich der heutigen Vorlage der Wachstumszahlen die Auswirkungen des Handelskonflikts mit den USA als «relativ beschränkt» einstufte, dürften die davon herrührenden Bremsspuren in näherer Zukunft unübersehbar sein. Dies allein schon wegen des Vorzieheffekts: Um den am 6. Juli eingeführten ersten US-Strafzöllen zu entgehen, haben die Chinesen ihre Exporte nach Amerika nach Möglichkeit vorverlegt. Damit erklärt sich, dass Chinas Handelsüberschuss mit den USA im Juni auf ein Allzeithoch von knapp 29 Milliarden Dollar geklettert ist. Allerdings dürfte der Ausstoss der chinesischen Industrie in den kommenden Monaten entsprechend geringer ausfallen.

Weltwirtschaft hat Zenit überschritten

Erschwerend hinzu kommen nun noch die Folgen der wachsenden Handelsbarrieren. Sollte US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahr machen und die Strafzölle auf ein chinesisches Exportvolumen von 250 Milliarden Dollar ausweiten, rechnet die US-Investmentbank Morgan Stanley mit einer Wachstumseinbusse in China von bis zu 0,6 Prozentpunkten. Darin eingeschlossen sind auch die indirekten Effekte, die sich aus einer Zerschlagung bisheriger Wertschöpfungsketten mit chinesischer Beteiligung ergeben könnten. In einem solchen Fall dürften in Chinas Exportsektor nahezu 1 Million Arbeitsplätze verloren gehen, wie die US-Bank J.P. Morgan Chase kürzlich schätzte.

Die schädlichen Ausstrahlungen werden sich indes nicht auf China beschränken, wenn als Folge des Handelsstreits gut eingespielte, weltumspannende Produktionsketten auseinandergerissen und Investitionsströme umgelenkt werden. Vor allem die damit verbundenen Unsicherheiten und Friktionen, so befürchten Ökonomen, könnten zumindest vorübergehend das globale Wachstum zurückbinden. Vor diesem Hintergrund spricht einiges dafür, dass parallel zu Chinas Wachstumsabschwächung auch die Weltwirtschaft ihren Höhepunkt im laufenden Zyklus überschritten hat.

