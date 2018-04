Das sind die Profiteure der Frankenschwäche

Zahlreiche Finanzchefs dürften in den vergangenen Tagen aufgeatmet haben. Über drei Jahre hat es gedauert, bis sich der Franken gegenüber dem Euro auf 1.20 abgeschwächt hat – auf das Niveau, das die Schweizerische Nationalbank im Januar 2015 als Untergrenze aufgegeben hatte. Für viele exportorientierte Schweizer Unternehmen bedeutet die Frankenschwäche eine Pause in ihrem Kampf, noch effizienter und innovativer zu werden, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Für Anleger ist interessant, welche einzelnen Gesellschaften vom schwächeren Franken profitieren. Im Gegensatz zum Frankenschock, in dessen Folge viele Titel in Sippenhaft genommen wurden, ist die Abschwächung schwieriger zu spielen. Torsten Sauter von Kepler Cheuvreux nennt folgende Faustregel: «Es profitieren diejenigen Unternehmen, deren Kosten hauptsächlich in der Schweiz anfallen und die einen hohen Umsatzanteil im Euroraum erzielen.»

Stabiler Aussenhandel

«Ein erstarkter Euro ist grundsätzlich positiv für Schweizer Small und Mid Caps (Aktien mit kleinen und mittleren Börsenwerten)», sagt Christian Gattiker, Leiter Research von Julius Bär. Der Entwicklung des Euros zum Franken kommt besondere Bedeutung zu, weil die Exportwirtschaft jeden zweiten Franken in Europa verdient. Zudem sind die Ein- und Ausfuhren nach Europa weitgehend stabil. In den letzten fünf Jahren blieben die Werte trotz scharfen Währungsbewegungen konstant.

Unter den Schweizer Blue-Chip-Titeln (Aktien mit hohen Börsenwerten) zählt der Sanitärtechniker Geberit zu den Profiteuren eines schwächeren Frankens. Auch der Uhrenhersteller Swatch Group, der in der Vergangenheit unter dem starken Franken gelitten hatte, dürfte gewinnen. Weil Uhren «Swiss Made» sind, sind dem Bieler Konzern die Hände gebunden, Kostenblöcke ins Ausland zu verlagern.

Auch anderen Industrieunternehmen kommt ein schwächerer Franken gelegen. Maschinenbauer wie Komax, Rieter und Tornos könnten so den Gewinn zusätzlich steigern.

Positiv betroffen sind zudem Finanzgesellschaften, vor allem Vermögensverwalter. «Anleger können am ehesten bei Titeln wie UBS und Julius Bär eine Währungswette eingehen. Sie haben eine starke Kostenbasis in der Schweiz, die Assets liegen hauptsächlich im Ausland», sagt Pictet-Fondsmanager Lorenz Reinhard. Er rät davon ab, nur aufgrund von Währungsentwicklungen zu investieren.

«Primär ist wichtig, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Kann es sich gegen einen starken Franken behaupten, wird es bei einer Abschwächung ohnehin profitieren.»Lorenz Reinhard, Pictet-Fondsmanager

Der Stromkonzern Alpiq profitiert ebenfalls vom schwächeren Franken. Strom wird meist in Euro gehandelt, die Produktionskosten fallen dagegen mehrheitlich im Inland an. Weil das Unternehmen die Stromproduktion rollierend zwei bis drei Jahre im Vorfeld absichert, schlagen Wechselkursveränderungen verzögert durch. Auch beim Berner Branchennachbarn BKW ist ein positiver Effekt zu erwarten. Jedoch mache das stabile Schweizer Geschäft aus Netz, Versorgung und Dienstleistungen den Grossteil des Gewinns aus, betont ZKB-Analyst Sven Bucher. Auch in den Bereichen Food und Tourismus könne sich die Währungsentwicklung positiv auswirken, sagt Sauter von Kepler Cheuvreux. Eine schwächere Währung dämpfe den Einkaufstourismus und mache die Schweiz für ausländische Besucher attraktiver.

Es gibt aber auch Unternehmen, die gegen einen schwächeren Franken weitgehend immun sind. Der Heizkörperhersteller Zehnder rechnet gemäss VR-Präsident Hans-Peter Zehnder nur mit einem geringen positiven Effekt, da er in der Schweiz Produkte verkauft, die aus dem Euroraum stammen. SFS hat nach dem Frankenschock bei den Kosten den Frankenanteil reduziert, und der Automobilzulieferer Autoneum produziert in der Regel dort, wo sich die Kunden befinden.

Franken bleibt schwach

Verschiedene Währungsstrategen gehen derzeit davon aus, dass die Frankenschwäche andauert. «Wir sehen einen steigenden Trend von Anlegern, aus dem Franken zu gehen und in ausländische Währungen zu investieren», sagt Hans Redeker von Morgan Stanley. Nach der Finanzkrise hätten Investoren Gelder in die Schweiz repatriiert. Nun sehe man eine Gegenbewegung – mit entsprechendem Druck auf den Franken. Er rechnet mit einem Eurokurs von 1.22 Fr. Ende Jahr.

Auch die Experten der UBS erwarten eine «ausgedehnte Frankenschwäche», die den Wechselkurs bis gegen 1.25 Fr. treiben könnte. Doch selbst auf diesen Niveaus notiert der Euro gegenüber dem Franken noch immer deutlich tiefer als während der Finanzkrise.

(Finanz und Wirtschaft)