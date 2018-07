Der bröckelnde Einfluss der WTO

Nun hoffen sie alle auf die WTO: die EU, Norwegen, Kanada, Mexiko, die Schweiz. Im steinernen Palais William Rappard, idyllisch gelegen am Genfersee, wo die Welthandelsorganisation ihren Sitz hat, sollen die Handelskriege befriedet werden, die der US-Präsident Donald Trump entfacht hat. Die Erwartungen könnten bald enttäuscht werden – weil der Einfluss der Genfer Organisation, die den Welthandel erleichtern soll, seit Jahren bröckelt.

Diesen Dienstag hat sich die Schweiz an die WTO gewandt, um sich gegen die Zölle zu wehren, die die USA auf Stahlund Aluminiumprodukte erhoben haben. Das gleiche Vorgehen haben die bereits erwähnten Länder gewählt. Ihre Eingaben setzen ein Streitschlichtungsverfahren in Gang. Dieses soll die USA dazu bringen, die Zölle wieder aufzuheben und im besten Fall den Handelskrieg ganz zu beenden.

Offiziell gibt sich die Schweiz optimistisch. Sie verweist auf ein Beispiel aus dem Jahr 2002. Auch damals erhoben die USA Zölle auf Stahl, auch damals klagten die Schweiz und andere Länder bei der WTO, weil sie die Freihandelsregeln verletzt sahen. Die WTO gab ihnen recht. Die Zölle seien nicht zulässig. Und die Grossmacht USA? Sie gab tatsächlich nach.

Dieses Beispiel jedoch taugt wenig. Im Jahr 2002 hiess der Präsident George W. Bush. Dessen Regierung stellte sich klar hinter den Freihandel – wie das für Republikaner vor Donald Trump immer gegolten hat. Aber jetzt ist alles anders.

WTO übt moralischen Druck aus

Das Problem der WTO ist: Sie hat wenig in der Hand, um gegen Regelbrecher vorzugehen. «Es gibt keine Flotte von schwarzen Helikoptern in Genf, die immer bereit sind, auf einen Handels-Bösewicht herunterzustürzen», schrieb Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman. Im Maximum kann die WTO klagende Länder ermächtigen, selber Gegenmassnahmen zu ergreifen. WTO-Urteile üben ausserdem moralischen Druck aus.

Donald Trump wird sich davon kaum beeindrucken lassen. Für ihn sind es die anderen, die unfair spielen. Auf jede Gegenreaktion zieht er noch höhere Zollschranken hoch. Wie wenig er von internationalen Organisationen wie der WTO hält, hat er schon mehrmals deutlich gemacht.

Die WTO steht für multilateralen Handel, also gleiche Regeln für alle. Trump setzt lieber auf Deals zwischen den USA und ihren Handelspartnern. So glaubt er, die wirtschaftliche Macht des Landes besser ausspielen zu können. Sein Ratschlag an die übrige Welt lautet: Macht es ebenso.

Aktuell verhindert er Neubesetzungen für das WTO-Appellationsgremium. Dieses entscheidet über Streitfälle wie den aktuellen Zwist zwischen der Schweiz und den USA. Das Gremium besteht gewöhnlich aus sieben Personen, momentan sind nur vier Stellen besetzt. Ab September dürften nur noch drei Richter im Gremium sitzen. Zieht Donald Trump seine Blockadepolitik durch, könnte er die WTO bis in einem Jahr fast völlig lahmlegen.

Dabei sind Handelsschranken und Zölle selbst nach den Freihandelsregeln der WTO nicht ausgeschlossen. Man muss sie nur mit aussergewöhnlichen Umständen begründen können. George W. Bush bemühte sich 2002 zumindest noch um eine solche Rechtfertigung: Die anderen Länder würden Stahl zu Dumpingpreisen in die USA exportieren, behauptete er. Ein unglaubwürdiger Einwand, urteilten die WTO-Gremien.

Donald Trump gibt sich nicht mehr so viel Mühe. Seine Begründung für die höheren Zölle klingt absurd – was auch der US-Präsident weiss: Sie seien eine Massnahme, um die nationale Sicherheit der USA zu erhöhen.

Zu viel hineingepackt

In die Krise geriet die WTO aber nicht erst mit Donald Trump. Sie befindet sich schon seit längerem auf dem Rückzug. Ihre beste Phase hatte die Organisation gleich im Gründungsjahr 1994, als sie hervorging aus dem Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade). Die Rolle des Gatt hatte sich auf den Freihandel im engeren Sinn beschränkt. Das funktionierte nicht schlecht.

Mit der WTO wollte man dann deutlich mehr. Man gründete sie als Frontorganisation der Globalisierung, ganz dem damaligen Zeitgeist entsprechend, der auf möglichst freie Märkte gleich weltweit setzte. Zudem bildete der Freihandel nur noch einen von drei Pfeilern der Organisation. Hinzu kamen Vereinbarungen für den Handel mit Dienstleistungen sowie die internationale Durchsetzung von Rechten am geistigen Eigentum.

Diese Ausweitung brachte der WTO viel Kritik ein: Sie nütze vor allem internationalen Grosskonzernen, während schwächere Länder und kleinere Firmen darunter litten. Die Ausweitung schade auch der Umwelt und untergrabe die demokratische Souveränität unabhängiger Länder.

Namhafte Ökonomen wie Harvard-Professor Dani Rodrik oder Joseph Stiglitz, früherer Chefökonom der Weltbank und Wirtschaftsnobelpreisträger, teilten solche Vorbehalte. Veranstaltungen der WTO wurden zum Ziel von Grossdemonstrationen, die teilweise in gewalttätige Proteste ausarteten. Die bekannteste Gegenkundgebung fand im Jahr 1999 in Seattle statt.

Gleichzeitig verlor die WTO im internationalen Handelssystem ständig an Bedeutung. Bis 1994 entwickelte sich das Gatt über mehrjährige Handelsrunden weiter. Diese hatten zum Ziel, laufend weitere Bereiche des Wirtschaftslebens dem Freihandel zugänglich zu machen. Mit der WTO hätten ebenfalls weitere Runden folgen sollen. Allerdings kam schon die erste, die sogenannte Doha-Runde, die in der katarischen Hauptstadt 2001 startete, nicht voran. Seit 2016 gilt die Runde als gescheitert.

Dieser Bedeutungsverlust schwächt vor allem die multilaterale Architektur, welche die WTO hochhält. Mehr Bedeutung erhielten dagegen regionale Abkommen, wie jenes der EU innerhalb von Europa, der Nafta zwischen den USA, Mexiko und Kanada, der Mercosur einiger südamerikanischer Staaten oder der Asean, die durch südostasiatische Länder begründet wurde. Solche Abkommen ermöglichen mächtigen Mitgliedern, ihre Interessen besser durchzusetzen. Ausserdem können weniger bedeutsame Länder den Einigungsprozess nicht mehr verzögern, wie das bei der WTO mit inzwischen 164 gleichberechtigten Mitgliedsstaaten leicht passieren kann.

Donald Trump hat auch die Entwicklung solcher regionaler Abkommen ins Stocken gebracht. Er liess das transatlantische Abkommen TTIP zwischen den USA und Europa scheitern und verliess die transpazifische Partnerschaft TTP mit Japan und anderen pazifischen Ländern.

Das drohende Ende der WTO entbehrt nicht einer gewissen Tragik. Bei ihrer Gründung war sie Teil eines umfassenden Friedensprojekts. Angedacht wurde sie am berühmten Treffen in Bretton Woods 1944. In diesem Bergort im US-Bundesstaat New Hampshire wollten die USA, Grossbritannien und 42 weitere Länder eine stabile Wirtschaftsordnung für die Zeit nach dem Krieg schaffen. Neue Institutionen sollten wirtschaftliche Wirren und Handelsstreitigkeiten, wie sie in den 30er-Jahren ausgebrochen waren, künftig verhindern. Sie galten als Mitauslöser des Zweiten Weltkriegs.

Ein gescheitertes Friedensprojekt

Geschaffen wurden in Bretton Woods der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank. Weil eine Welthandelsorganisation als zu ehrgeiziges Projekt galt, fand man eine Zwischenlösung: das Gatt als reines Zollabkommen. Doch selbst dieses scheiterte beinahe an der Uneinigkeit zwischen den USA und Grossbritannien. Erst 1948, als sich der Kalte Krieg ankündete, gaben die Amerikaner nach. Die WTO hätte von den Erfahrungen aus dieser Zeit lernen können. Stattdessen hat sie in Aussenhandelsfragen überbordet und damit ihren eigenen Niedergang eingeleitet – einen Niedergang, der nun von Donald Trump beschleunigt wird.

Für ein kleines Land wie die Schweiz stellt der Bedeutungsverlust der WTO ein nicht zu unterschätzendes Problem dar. Ihr bleibt nicht viel anderes übrig, als weiter darauf zu vertrauen, dass die Streitschlichter am Genfersee in ihrem Sinn entscheiden und – vor allem – dass der Stärkste diesen Entscheid akzeptiert. Hoffen ist erlaubt.

(Tages-Anzeiger)