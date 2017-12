Die Grenzen der Franken-Abschwächung

Carry Trade heisst das Zauberwort an den Devisenmärkten. «Beim Schweizer Franken würde im Moment vieles für Carry Trades sprechen», sagt Thomas Flury, Chef-Währungsanalyst der UBS, «vor allem die Zinsdifferenz und die grosse dazu verfügbare Geldmenge.» Ein Carry Trade mit dem Franken funktioniert so: Man nimmt Kredite in Franken auf und legt das Geld in einem Land mit höheren Zinsen an und profitiert so von der Zinsdifferenz. Aktuell hat so gut wie jedes Land höhere Zinsen. Weil man dazu erst die Franken verkaufen muss, um damit die Währung des Landes mit höheren Zinsen zu kaufen, sinkt der Aussenwert des Frankens.

Das ist keine realitätsferne Theorie. Solche Carry Trades haben in den Jahren vor der Finanzkrise zu einer ausgeprägten Frankenschwäche geführt. Im Oktober 2007 stieg der Preis des Euro auf beinahe 1.68 Franken an. Auch damals waren die Zinsen der Schweiz im internationalen Umfeld verhältnismässig tief, aber dennoch nicht vergleichbar mit der aktuellen Situation, in der sich der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank bei –0,75 Prozent befindet und der Langfristzins gemessen an der Rendite der 10-jährigen Anleihe des Bundes bei rund –0,1 Prozent. Entwicklungen wie im Jahr 2007 zeigen auch, dass der Frankenkurs in jede Richtung deutlich von seinem an der Kaufkraft gemessenen fundamentalen Wert abweichen kann.

Bilder: Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses

Tatsächlich finden Carry Trades mit Frankenverkäufen auch aktuell statt. Aber dabei setzen die Devisenspekulanten nur auf eine geringe weitere Abwertung des Frankens zum Beispiel gegenüber dem Euro: «Es gibt Hedgefonds, die den Carry Trade machen, aber eher mit Kurszielen von 1.18 Franken pro Euro und nicht deutlich höher», sagt Währungsspezialist Thomas Flury.

Die Angst hält an

Dass es trotz dem tiefesten Zinsniveau der Schweiz im Vergleich zu allen anderen bedeutenden Währungen nicht zu weitergehenden Carry Trades und einer deutlich stärkeren Abwertung des Frankens kommt, liegt an der anhaltenden Funktion der Schweizer Währung als sicherer Hafen. Auch wenn diese Funktion angesichts der deutlichen Aufhellung im weltwirtschaftlichen und im europäischen Umfeld etwas in den Hintergrund geraten ist. Weitere Krisen sind immer möglich. Auch der Aufschwung in Europa ist nicht Resultat einer stabilisierten Währungsunion, sondern vielmehr die Folge eines zyklischen Aufschwungs. Eine erneute Aufwertung des Frankens würde Carry Tradern hohe Verluste bescheren. Sie müssten den Franken schliesslich zu jedem Kurs zurückkaufen, um die aufgenommenen Kredite zurückzuzahlen.

Für die anhaltende Sorge vor einer weiteren Aufwertung spricht noch ein weiterer Umstand, auf den Thomas Flury hinweist: «Die extrem hohe Absicherung der Auslandsanlagen der Pensionskassen zeigt, dass der Franken weiterhin die Funktion eines sicheren Hafens hat.» Eine Kurzstudie der Deutschen Bank bestätigt die Aussage von Flury: Die Schweizer Pensionskassen haben zwar ihre Auslandsengagements in fremden Währungen in den letzten Jahren wieder deutlich erhöht, gleichzeitig ist der nicht abgesicherte Teil dieser Engagements aber zurückgegangen.

Die Absicherung bedeutet, dass die Banken, die die Absicherung anbieten, um sich selber vor Verlusten zu schützen, ihrerseits die Frankenpositionen eingegangen sind, sodass das gewachsene Engagement in Fremdwährungsanlagen der Pensionskassen nicht zu einer Abwertung des Frankens geführt hat. Wenn sie der Abwertung des Frankens aber zu trauen beginnen, dürften sie auf die kostspielige Absicherung verzichten, was den Franken weiter abschwächen bzw. dem Frankenkurs Schub in Richtung eines Kurses von 1.20 Franken pro Euro geben dürfte.

Zu wenig Abflüsse ins Ausland

Wie die Kurzstudie der Deutschen Bank zeigt, gilt das aber nicht nur für die Pensionskassen: Ganz generell haben Schweizer Unternehmen und Investoren seit der Finanzkrise massiv weniger Geld im Ausland angelegt – trotz anhaltenden Leistungsbilanzüberschüssen. Das hat letztlich am meisten zur Frankenaufwertung beigetragen. Laut der Studie der Deutschen Bank sind es deshalb rund 300 bis 400 Milliarden Franken, die im Vergleich zum Trend von vor der Finanzkrise zu wenig ins Ausland geflossen sind.

Doch weder eine geringere Währungsabsicherung durch die Pensionskassen, noch wieder abfliessendes Geld, noch Carry Trades dürften zu einem Währungskurs von mehr als 1.20 Franken pro Euro führen. Davon ist zumindest Thomas Flury von der UBS überzeugt. Das liegt zum einen daran, dass bei diesem Kurs die SNB die Untergrenze aufgehoben hat und deshalb viele hohe Verluste erlitten haben: «Viele warten nur auf einen Kurs von 1.20 Franken pro Euro, um dann ihre Verluste nach der Aufgabe der Untergrenze wettzumachen», sagt Flury. Das bedeutet, sie verkaufen zu diesem Kurs dann die vor der Aufhebung gekauften Franken.

Kaufkraftparität bei immer tieferem Kurs

Ein anderer Grund ist aber auch, dass sich die Kaufkraftparität immer mehr in Richtung eines tieferen Euro-Franken-Kurses entwickelt. Denn die Inflationsrate in der Schweiz bleibt tiefer als jene im Ausland, obwohl sie auch dort historisch tief bleibt. Wenn die Preise im Ausland stärker steigen als in der Schweiz, muss der Franken billiger werden, damit die Käufe nach Umrechnung der Wechselkurse in beiden Ländern gleich teuer sind. Gemäss der UBS und anderen Devisenfachleuten liegt die Kaufkraftparität des Frankens zum Euro aktuell bei rund 1.20 Franken pro Euro. Steigt der Kurs weiter an, ist auch mit Zinserhöhungen der SNB zu rechnen. In den nächsten Jahren fällt die Kaufkraftparität gemäss Schätzungen der UBS allerdings immer tiefer. Das bedeutet, dass selbst die aktuelle Bewertung dann für einen zu schwachen, und nicht mehr einen zu starken Franken sprechen würde. Ein Kurs von mehr als 1.20 Franken pro Euro wird damit sehr unwahrscheinlich. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)