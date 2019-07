EZB verzichtet auf Zinsschritt, will aber Konjunktur stützen

Wie eine Sprecherin am Donnerstag in Frankfurt am Main sagte, beauftragte der EZB-Rat die zuständigen Gremien mit der Prüfung verschiedener Optionen. Zu diesen Möglichkeiten gehöre auch ein neues Anleihenkaufprogramm.

Den Leitzins beliess die EZB bei 0,0 Prozent. Bereits seit März 2016 liegt er auf diesem Rekordtief. Lagern Banken ihr Geld kurzfristig bei der EZB ein, statt es an Unternehmen zu verleihen, zahlen sie weiterhin einen Strafzins von 0,4 Prozent. Bei kurzfristigen Kapitalspritzen und sogenannten Übernachtkrediten werden wie bisher 0,25 Prozent Zinsen fällig. Damit müssen Banken weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie bei der EZB überschüssige Gelder parken.

Auf diesem Niveau - «oder niedriger» - sollen die Leitzinsen mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2020 bleiben. Mit diesem Zusatz gab die EZB den Finanzmärkten einen Hinweis auf mögliche Zinssenkungen bei der nächsten Ratssitzung im September.

Angesichts der sich eintrübenden Wirtschaftsdaten erwarten viele Analysten vom scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi (er spricht ab 14.30 Uhr) zumindest einen Hinweis darauf, wie die Zentralbank den Unternehmen angesichts der andauernden globalen Krisen unter die Arme greifen will.

Erst im Juni hatte Draghi eine Verlängerung der Niedrigzinsphase bis mindestens zur Jahreshälfte 2020 angekündigt. Zusätzlich hat die EZB ein spezielles Kreditprogramm aufgelegt, mit dem Banken billiger an Geld kommen, wenn sie es längerfristiger an Unternehmen verleihen.

Folgt mehr. (afp)