Hypothekarzinsen sind auf Talfahrt

Gegen Ende vergangenen Jahres haben sich die Hypotheken in der Schweiz nochmals verbilligt. Das trifft in besonderem Masse für Festhypotheken mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu: Deren Richtzinsen sind auf historische Tiefstwerte gesunken. Gleichzeitig ist im vierten Quartal eine vermehrte Nachfrage nach ein- bis dreijährigen Hypothekarkrediten festzustellen, wie es zwei veröffentlichten Mitteilungen der Onlinevergleichsdienste Comparis und Moneyland zu entnehmen ist.

Für zehnjährige Festhypotheken lag der durchschnittliche Richtzinssatz im vierten Quartal 2018 laut Comparis bei 1,46 Prozent, verglichen mit 1,67 Prozent im dritten Quartal. Kunden mit höchster Kreditwürdigkeit könnten eine solche Hypothek bereits bei 0,99 Prozent abschliessen, heisst es in der Mitteilung.

Grafik vergrössern

Moneyland hat für zehnjährige Laufzeiten per Ende 2018 einen Durchschnittszins von 1,47 Prozent errechnet, nach 1,7 Prozent per Mitte Oktober. Bis zum Montag hat sich der Zins weiter auf 1,45 Prozent ermässigt; über die letzten drei Monate hinweg resultierte damit ein Zinsrückgang von 15 Prozent.

Der Richtzinssatz für fünfjährige Hypotheken ist laut Comparis vom dritten zum vierten Quartal von 1,13 auf 1,04 Prozent und damit auf das bisherige Allzeittief von 2017 zurückgegangen. Moneyland verzeichnete eine Verbilligung von 1,19 auf 1,05 Prozent und bis zum Montag einen weiteren leichten Rückgang auf 1,04 Prozent. «Noch nie war es so günstig, Hypotheken mit kürzeren Laufzeiten aufzunehmen», sagt Moneyland-Geschäftsführer Benjamin Manz.

Zögern bei den Notenbanken

Ein wesentlicher Grund für die sinkende Zinstendenz sind nach Aussage von Frédéric Papp, Finanzexperte bei Comparis, die für 2018/2019 nach unten revidierten Wachstumsprognosen sowohl für die Schweiz als auch für den Euroraum. Papp verweist ferner auf den kürzlich von der Weltbank veröffentlichten Wirtschaftsausblick: Demnach ist in allen grossen Märkten mit einer sich abkühlenden Konjunktur zu rechnen. Dieses Umfeld – das sich im Vergleich zum Sommer fühlbar eingetrübt hat – dürfte zur Folge haben, so der Comparis-Experte, «dass die Notenbanken die Zinsen weniger schnell anheben werden als gedacht».

Ob namentlich die Europäische Zentralbank in der zweiten Jahreshälfte 2019 eine erste Leitzinserhöhung vornehmen wird, ist angesichts der zusehends länger werdenden konjunkturellen Bremsspuren in unseren Nachbarländern eine offene Frage. Zögert die Euronotenbank einen solchen Schritt hinaus, bleibt der Nationalbank mit Rücksicht auf die anhaltend hohe Frankenbewertung kaum eine andere Wahl, als ebenfalls zuzuwarten. In diesem Szenario würde sich der erste Zinsschritt hierzulande bis (weit) ins kommende Jahr hinaus verschieben. Dieser Hintergrund mag erklären, weshalb sich kurzfristige Hypotheken mit bis zu dreijähriger Laufzeit im vierten Quartal 2018 vermehrter Beliebtheit erfreuten. Ihr Anteil am gesamten Hypothekarvolumen legte von 3,6 Prozent im dritten Quartal merklich auf 4,8 Prozent zu. Offensichtlich sind Hypothekarnehmer verstärkt dazu übergegangen, sich kurzfristig zu verschulden und dabei von den attraktiven Zinsen (Mittelwert im vierten Quartal: 0,95 Prozent) zu profitieren.

Hart verhandeln

Beim Ablauf dieser Hypothek, so das Kalkül, wäre dann der Zeitpunkt dafür gekommen, rechtzeitig vor dem verzögerten allgemeinen Zinsanstieg die günstigen Konditionen mittels einer langfristigen Verschuldung anzubinden. Aus Sicht von Frédéric Papp handelt es sich hierbei aber um eine «ziemlich spekulative Strategie» – geeignet nur für Hypothekarschuldner, die in der Lage seien, gewisse Risiken zu tragen. Denn sollten die Zinsen vorzeitig anziehen, laufen sie Gefahr, bei der Refinanzierung in spätestens drei Jahren höhere Kosten zu tragen.

Abgesehen von der wirtschaftlichen Grosswetterlage hat wohl auch, so Benjamin Manz, «die verstärkte Konkurrenz zwischen den Anbietern» einen zinsdämpfenden Einfluss. Vor allem Hypothekenvermittler und Onlinehypotheken hätten den Wettbewerb in der Schweiz angeheizt. Die Hypothekarnehmer seien dadurch in einer guten Verhandlungsposition – «und das sollten sie vor einem Vertragsabschluss unbedingt nutzen», ergänzt der Moneyland-Geschäftsführer. Über mehrere Jahre hinweg könne so eine fünfstellige Summe eingespart werden.

(Redaktion Tamedia)