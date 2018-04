Mieter zahlen für Neubau bis zu 1500 Franken mehr

Offene Küchen, grosse Fensterfronten, Loggia: Wohnungen in Neubaublöcken bieten einiges an Luxus. Die moderne Ausstattung hat ihren Preis. Für Neubauwohnungen zahlen Mieter im Schnitt 580 Franken mehr als für eine Altbauwohnung mit gleicher Grösse und an einer vergleichbaren Lage.

Das zeigt eine Erhebung der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner. Die höheren Preise ergeben sich, weil Bauland teurer wird, die Ausbaustandards höher und Wohnungen in besserem Zustand sind.

Kluft in Zürich und Genf besonders gross

In der Schweiz entstehen derzeit viele dieser hochwertigen Neubauten. Wüest Partner zufolge machen Neubauwohnungen einen immer grösseren Anteil der verfügbaren Wohnungen aus. «Pro Jahr werden mehr als 50’000 neue Einheiten gebaut, davon sind 30’000 Mietwohnungen», sagt Robert Weinert, Leiter Immo-Monitoring bei Wüest Partner.

Eigentlich müssten bei einem solchen Bauboom die Preise sinken, weil das Angebot grösser wird. Trotzdem müssen Mieter nach einem Umzug oft eine höhere Miete bezahlen. Denn die Auswahl an Wohnungen ist zwar grösser, die Preise der inserierten Objekte sind aber oft auch höher. Besonders gross ist die Kluft zwischen Neu- und Altbaumietpreisen in den Mieterhochburgen Genf und Zürich, wie die Auswertung von Wüest Partner zeigt. Hier kann die Differenz der monatlichen Nettomieten über 1500 Franken betragen.

Ebenfalls hoch sind die Mehrausgaben pro Monat in Lausanne, im Tessin und in Teilen Graubündens. Für den Vergleich von Alt- und Neubaupreisen hat die Beratungsfirma Wohnungen mit einer Grösse von 105 Quadratmeter verglichen. Die Neubauwohnungen wurden in den letzten zwei Jahren fertiggestellt, während die Altbauten im Schnitt vor 35 Jahren gebaut wurden.

Alte Wohnungen werden ersetzt

Die Differenz der Mietpreise zwischen Alt- und Neubau sei vor allem dort hoch, wo an guten Lagen alte Wohnungen mit neuen ersetzt würden, sagt Weinert. Dies treffe zum Beispiel auf das Zürcher Quartier Wollishofen zu. Gross sei der Preisunterschied auch in Gegenden wie am Genfersee, wo ein restriktiveres Mietrecht die Mieten in Bestandsbauten sehr tief hält und eine grosse Nachfrage auf ein verhältnismässig kleines Neubauangebot trifft.

Dass die Unterschiede im Tessin so gross sind, erklärt Weinert damit, dass ein grosser Teil des Wohnungsbestands relativ alt oder in schlechtem Zustand sei. Entsprechend seien die Mieten ausserordentlich tief. Neubauten würden darum einen ordentlichen Preisaufschlag ausmachen.

Differenz bei neuen und alten Verträgen

Ein weiterer Grund für eine wahrscheinliche Mieterhöhung beim Umzug ist, dass die Mieten bei bestehenden Verträgen und die Angebotsmieten oft weit auseinanderklaffen. Und zwar, obwohl die Leerstände steigen und die Angebotsmieten seit 2½ Jahren im Schnitt sinken. «Bestehende Verträge sind an den Referenzzinssatz gekoppelt, und dieser ist seit 2008 siebenmal gesunken», sagt Weinert. «Darum waren bei bestehenden Mietverträgen in den letzten zehn Jahren stark rückläufige Mieten von rund 20 Prozent möglich.»

Besonders eklatant ist dieser sogenannte Miet-Gap in Genf: 82 Prozent mehr kosteten 2016 ausgeschriebene Wohnungen im Vergleich zu solchen, die schon mehr als ein Jahr vermietet sind. Das zeigte vor kurzem eine Studie, welche die Firma Meta-Sys im Auftrag des Bundes durchgeführt hat. In Zürich lag dieser Graben bei 54 Prozent. Die Unterschiede sind deutlich grösser als noch vor ein paar Jahren: 2005 zahlten Mieter für ausgeschriebene Wohnungen in Zürich nur 32 Prozent mehr, in Genf waren es damals 62 Prozent. (Tages-Anzeiger)