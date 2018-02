SMI, DAX, Dow Jones im Sinkflug – was ist mit den Börsen los?

Zuerst in Asien, dann in Europa und schliesslich in Amerika: Weltweit befinden sich die Aktienbörsen seit Tagen auf Talfahrt. Der japanische Leitindex Nikkei rutschte 2,5 Prozent ab und verzeichnete seinen grössten Tagesverlust seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November 2016. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gab zeitweise 1,9 Prozent nach, das war der stärkste Tagesverlust seit Ende 2016.

In der Schweiz sackte der Leitindex SMI auf 9100 Punkte ab. Dabei hatte das Börsenbarometer erst Anfang des Jahres mit rund 9616 Punkten einen neuen Höchststand erreicht. Seit Ende Januar kennt der SMI aber nur noch eine Richtung: nach unten.

An der Wallstreet ging die Talfahrt am Montag weiter, wenn auch zunächst langsamer als befürchtet: Um die Mittagszeit lagen Dow Jones und S & P leicht im Minus. Am Nachmittag dann Panik: Der Dow Jones verlor zwischenzeitlich bis zu 6 Prozent und schloss mit einem Verlust von über 1100 Punkten bei 24'346 Zählern. Das ist der grösste Punkteverlust, den der Aktienindex seit seiner Einführung vor über 100 Jahren an einem Tag registriert hat. Proportional gesehen, ist dieser Tagesverlust von 4,6 Prozent allerdings zu relativieren: Gemäss der Nachrichtenagentur AP ist der Index 99-mal stärker eingebrochen – das letzte Mal im August 2011.

Video: «Machen Sie jetzt nichts!»

Börse Wie sollen Anleger auf den Kurseinbruch an derreagieren? Ein Experte antwortet. Video: TA/Reuters

Anleger hat die Angst vor einem Aufflackern der Inflation gepackt. Beschleunigt sich die Geldentwertung, so könnten die Notenbanken das Ende der lockeren Geldpolitik einläuten, so die Befürchtung.

Hohe Löhne machen Sorgen

Die Konjunktur läuft weltweit rund. In den USA sind die Löhne so stark gestiegen wie seit fast neun Jahren nicht mehr. Grund zur Freude? Nicht für Investoren. Sie rechnen damit, dass die amerikanische Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel rascher und stärker strafft, als es die Märkte erwarten. Daher sind bereits die Anleihenrenditen stark gestiegen, was Anleger umtreibt.

Im Dezember hatte die US-Notenbank die Zinsen bereits um einen Viertelpunkt angehoben. An ihrer geldpolitischen Sitzung Ende Januar haben die Währungshüter durchblicken lassen, dass im März eine weitere Erhöhung stattfinden könnte. Experten erwarten, dass in diesem Jahr noch drei weitere Drehungen nach oben erfolgen könnten. Die US-Investmentbank Citigroup erklärt die Nervosität auch mit der Unklarheit über den neuen Fed-Chef.

Der Volatilitätsindex, auch das Angstbarometer der Wallstreet genannt, kletterte auf ein Niveau, das letztmals unmittelbar nach der Wahl von Donald Trump registriert worden war.

Die schlechte Stimmung hatte daher bereits den Handel in der vergangenen Woche dominiert. Am Freitag war der Dow-Jones-Index 2,5 Prozent eingebrochen. Der Schweizer SMI hatte mehr als 3 Prozent eingebüsst und damit den grössten Wochenverlust seit dem August verzeichnet. Die attraktiven Renditen am US-Anleihenmarkt veranlassen Händler, Aktienpositionen aufzulösen und Obligationen zu kaufen.

Ist das nun alles ein gefährliches Gift für die Aktienmärkte? Einige Experten beruhigen: «In unseren Augen handelt es sich um eine gesunde Korrektur», meint Michael Strobaek, Chefstratege der Credit Suisse. Und die UBS schreibt in einem Marktkommentar, es sei nicht die Zeit, den Aktienanteil zu reduzieren. Das globale Wachstum und das Gewinnwachstum der Unternehmen blieben hoch, und die US-Steuerreform werde das Wachstum anschieben. David Kelly, Chefstratege von JP Morgan Asset Management, sieht die plausibelste Erklärung darin, dass eine Korrektur der Anleihen und der Aktienmärkte «einfach überfällig» war.

Grössere Korrektur möglich

Harald Preissler von der Bantleon-Bank in Zug meint dagegen, dass «die Partylaune schon bald zu Ende sein» dürfte, weil Anleger bekanntlich «gnadenlos ungeduldig» seien. Der Leiter Anlagemanagement von Bantleon schliesst grössere Einbussen an den Aktienmärkten von bis zu 15 Prozent nicht aus. Ein Ende des Aufwärtstrends mag er dann aber doch nicht prognostizieren. «Sollte sich die bevorstehende konjunkturelle Delle tatsächlich als temporäres Phänomen entpuppen, steht einer Fortsetzung der Hausse im späteren Jahresverlauf nichts im Weg», so Preissler.

Tony James, Topmanager bei der Private-Equity-Firma Blackstone, sagte gegenüber dem TV-Sender CNBC, dass der US-Index S & P 500 in diesem Jahr 10 bis 20 Prozent verlieren könnte. Gemessen an den bisherigen Verlusten in diesem Jahr könnten US-Aktien also noch weitere 15 Prozent fallen. Anleger brauchen wohl noch starke Nerven. (Tages-Anzeiger)