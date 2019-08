Schweizer Börse saust in die Tiefe

Damit ist das Optimismus-Strohfeuer vom Vortag, ausgelöst durch Entspannungszeichen im Handelsstreit USA-China, am Mittwoch bereits wieder erloschen. Konjunkturdaten und die Bewegungen am US-Anleihenmarkt liessen die bereits vorhandenen Rezessionsängste hochkochen und trieben die Investoren aus den Beteiligungspapieren. Die Nervosität erstrecke sich mittlerweile über alle Anlageklassen, hiess es von Marktteilnehmern. Auch das Angstbarometer der Schweizer Börse (VSMI) schoss um über 18 Prozent in die Höhe.

Zu den Auslösern für den Ausverkauf zählten schwache Konjunkturdaten aus China und Deutschland. In Deutschland schrumpfte die Wirtschaftsleistung im Frühjahr leicht um 0,1 Prozent. Sollte sie auch im laufenden Quartal zurückgehen, wäre der wichtige Absatzmarkt für Schweizer Unternehmen technisch betrachtet in einer Rezession. Auch Chinas Produktionsdaten aus der Industrie und Umsatzzahlen aus dem Detailhandel fielen schwach aus. Die Industrie im Reich der Mitte wuchs sogar so langsam wie seit 17 Jahren nicht mehr.

Der Swiss Market Index (SMI) tauchte um 1,6 Prozent auf 9'628 Zähler. Zeitweise wurde sogar die Marke von 9'600 Zählern unterschritten. Alle 30 grosskapitalisierten Unternehmen schlossen im Minus.

Händler: Keine Panik

Das sei eine Kurskorrektur, sagte ein Händler. Eine Panik sei aber «überhaupt nicht in Sicht.» Auch in Europa und den USA gingen die wichtigsten Börsenplätze in die Knie. Kopfschmerzen bereitete Investoren auch die Entwicklung am US-Anleihemarkt. Dort stieg die Rendite der zweijährigen Bonds erstmals seit der Finanzkrise im Jahr 2007 über diejenige der zehnjährigen. Dies gilt an der Börse als Signal für eine drohende Rezession. Vor diesem Hintergrund gerieten die Banken unter Druck, weil diese sogenannte «Inverse Zinskurve» es ihnen erschwert, mit Krediten und Investitionen in Anleihen Geld zu verdienen.

Und so rutschten die Aktien von UBS (-3,7 Prozent), Julius Bär (-3,6 Prozent) und Credit Suisse (-3,5 Prozent) markant nach unten. Die UBS-Aktien fielen erstmals seit sieben Jahren unter die Marke von 10 Franken. Bei Handelsschluss kostete das Papier gerade noch 9,89 Franken. Letztmals notierte das Papier im Sommer 2012 unter 10 Franken. Das war kurz, bevor EZB-Präsident Mario Draghi mit seiner legendären «Whatever it takes»-Botschaft die Euro-Krise mit praktisch einem Satz zum Verstummen gebracht hatte.

Schindler, UBS, die Banken...

Die mit Abstand grössten Kursverluste erlitten aber die Partizipationsscheine von Schindler (-7,2 Prozent). Die Titel waren allerdings in den letzten Tagen deutlich gestiegen. Der Aufzug- und Rolltreppenhersteller hat mit seinen Halbjahreszahlen vor allem beim Gewinn leicht enttäuscht.

Die beiden Luxusgüterhersteller Swatch (-3,7 Prozent) und Richemont (-3,3 Prozent) erlitten wegen der schwachen Wirtschaftsdaten aus China und der sehr angespannten Lage in Hongkong ebenfalls erhebliche Einbussen. Die Hoffnung auf eine Entspannung zwischen den USA und China hatte sie am Vortag noch beflügelt. (fal/sda)