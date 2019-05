Schwingfest der Superlative mit Fürst und richtigem König

Eine Arena für 56'500 Zuschauerinnen und Zuschauer, ein Festgelände so gross wie 105 Fussballfelder – damit kann kein Sportanlass, kein Open Air oder sonst ein Fest hierzulande mithalten. Die Schwingerarena wird in den nächsten Monaten am Stadtrand von Zug aufgebaut. Es wird das weltweit grösste temporäre Stadion werden. Der Finanz- und Rohstoffhandelsplatz Zug, Sitz von zahlreichen Weltkonzernen, wird zum Zentrum des helvetischen Brauchtums.

Der nur alle drei Jahre stattfindende Grossanlass wird seit zwei Jahrzehnten immer grösser. In Zug beträgt das Budget 36,5 Millionen Franken. 2001 in Nyon VD lagen die Kosten noch bei knapp 8 Millionen Franken, die Arena bot gerade mal Platz für 27'000 Personen.

Grosser Werbeeffekt

In Zug werden während der drei Festtage bis zu 350'000 Besucher erwartet. Die Veranstalter rechnen mit 85'000 Logiernächten – davon 20'000 auf dem ­eigens erstellten Campingareal. «Das Schwingfest erzielt eine hohe Wertschöpfung, wie die Auswertungen der letzten Eidgenössischen zeigen», sagt Heinz Tännler. Der Zuger Finanzdirektor ist gleichzeitig Präsident des Organisationskomitees.

Laut Berechnungen der Veranstalter führt das Schwingfest in Zug schweizweit zu Umsätzen von gegen 140 Millionen Franken. Mehr als die Hälfte davon soll in der unmittelbaren Region anfallen.

«Schwingen boomt, immer mehr Menschen interessieren sich für den Sport», sagt Beat Reichenbach, Verleger des Fachmagazins «Schlussgang». Vor allem junge Leute und Frauen sieht man vermehrt an den Festen. «Das macht Schwingen attraktiv für die Werbewirtschaft, denn der Sport steht für Swissness und Werte wie Bodenständigkeit und Stärke.» Detailhändler, Banken oder Autohersteller – sie alle setzen mittlerweile auf den Sägemehlsport. Nie ist dabei der Werbeeffekt grösser als am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest, dem einzigen Wettkampf im Schwingen, der zwei Tage dauert und an dem der Königstitel vergeben wird.

Längst ist der Anlass zum Volksfest geworden. Zahlreiche Konzerte, Bierzelte und Verpflegungsstände bringen Tausende von Besuchern, die nichts mit Schwingen am Hut haben, aufs Festareal. In Schwingerkreisen gibt es aber auch Stimmen, die kritisieren, der Anlass nehme «Oktoberfest-ähnliche Dimensionen» an und in der Arena würden sich «VIP-Gäste und Modefans» breitmachen.

17 Millionen mit Sponsoren

OK-Präsident Heinz Tännler hält dagegen. Wie es das Reglement vorsehe, finde man innerhalb des Stadions keine Werbeanzeigen, auch VIP-Zonen und Konzerte gebe es hier nicht. «Wir wollen keine Kilbi. Im Stadion stehen der Schwingsport und Schweizer Brauchtum wie Steinstossen, Jodeln, Alphornblasen und Fahnenschwingen im Zentrum.» Das grosse Interesse der Bevölkerung erfordere aber ausserhalb der Arena ein breites Angebot mit Public Viewing und Festzelten.

Fürst Albert II. von Monaco, Ehrengast in Zug. Foto: Reuters

Die Veranstalter rechnen trotz hoher Kosten, dass das Schwingfest mit einem Gewinn abschliessen wird. Dieser kommt dem Eidgenössischen Schwingerverband zugute. Auf der Einnahmeseite sei man dank Sponsoren und Ticketverkauf abgesichert. Die Einnahmen durch das Sponsoring betragen 17 Millionen Franken. Neben sechs Hauptsponsoren, die jeweils über 1 Million Franken zahlen, kommen zahlreiche mittlere und kleinere Geldgeber hinzu. Viele Gönner finanzieren zusätzlich einen Preis für den Gabentempel. Beim Schwingen ist es nach wie vor Tradition, dass jeder Teilnehmer am Schluss einen Preis aussuchen darf. Der Wert aller Naturalgaben – vom Muni Kolin über Glocken, Haushaltgeräte bis zu Reisegutscheinen – für die 274 Schwinger beträgt mehr als eine Million Franken.

Seit der Schwingerverband 2010 das Werbeverbot aufgehoben hat, kann ein Schwingerkönig mit Sponsoringverträgen zum Millionär werden. Laut den Zahlen des Verbands haben im vergangenen Jahr 72 Schwinger Werbeeinnahmen von 2,28 Millionen Franken verdient. 80 Prozent gingen an die zehn «bösesten der Bösen», wie Spitzenschwinger genannt werden.

Der Fürst will «unbedingt dabei sein»

Zu den Schwingfans, die den Wettkampf am 24. und 25. August im Stadion verfolgen, gehören auch zwei Adlige. «Fürst Albert von Monaco und König Tupou VI. von Tonga sind unsere Ehrengäste», verrät Heinz Tännler. Er hat Fürst Albert in St. Moritz an einem Bobrennen getroffen. Das Staatsoberhaupt der Steueroase an der Côte d’Azur ist begeisterter Sportler. Er besitzt den schwarzen Gürtel im Judo und nahm als Bobpilot an Olympischen Winterspielen teil. «Albert war begeistert, als ich ihm vom Schwingfest erzählte», sagt der Zuger Regierungsrat. Der Fürst, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, habe sich über den Schwingsport informiert und ihm mitgeteilt, «dass er unbedingt dabei sein will», sagt Tännler.

König Tupou VI. von Tonga, Ehrengast in Zug. Foto: Reuters

Auch der Herrscher des Insel-Königreichs Tonga im Südpazifik will sich das Eidgenössische nicht entgehen lassen. «König Tupou VI. weilt im August für einen Botschaftsbesuch in der Schweiz. Er schrieb uns, dass er gerne beide Tage ans Schwingfest komme», so der OK-Chef.

(Redaktion Tamedia)