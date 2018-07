So erfolgreich ist Schwedens Wirtschaft

Dass Schweden und die Schweiz unterschiedliche europäische Länder sind, ist auf anderen Kontinenten nicht allen bewusst. Diese Erfahrung macht man, wenn man ausserhalb von Europa herumreist. Schweden ist heute Gegner der Schweiz im Achtelfinalspiel an der Fussballweltmeisterschaft in Russland.

Wo immer sonst der Grund für eine Verwechslung der beiden Länder herkommen mag: In Bezug auf die Wirtschaft kann man sie nachvollziehen. Das skandinavische Land mit seinen rund 10 Millionen Einwohnern ist zwar nicht ganz so reich wie die von 8,4 Millionen Menschen bevölkerte Schweiz. Das kaufkraftbereinigte Pro-Kopf-Einkommen der Schweizer beläuft sich auf 61 400 Dollar – jenes der Schweden auf 51 300 Dollar. Dennoch trifft die Schweizer Mannschaft damit heute auf WM-Gegner, die aus einem sehr viel reicheren Land stammen als die bisherigen aus Brasilien, Serbien und Costa Rica.

Bekannt ist Schweden für seinen ausgebauten Sozialstaat und in Verbindung damit auch für eine relativ hohe Steuerbelastung. Tatsächlich liegt der höchste Steuersatz bei rund 60 Prozent, während er in der Schweiz bei rund 40 Prozent liegt. Der Anteil der Staatsausgaben an der gesamten Wirtschaftsleistung liegt in Schweden bei etwa der Hälfte – in der Schweiz bloss bei einem Drittel.

Tabelle vergrössern

Doch der schwedischen Wirtschaft geht es blendend. Der Anteil der Staatsverschuldung am Bruttoinlandprodukt (BIP) ist mit 41 Prozent noch kleiner als jener der Schweiz mit 42,8 Prozent. Das durchschnittliche Wachstum im laufenden Jahrzehnt belief sich in Schweden auf 2,8 Prozent, in der Schweiz nur auf 1,7 Prozent. Laut professionellen Prognostikern wird die schwedische Wirtschaft auch weiterhin stärker wachsen als jene der Schweiz – es besteht sogar die Gefahr einer Überhitzung mit einer weiter steigenden Inflation. Grund dafür ist hauptsächlich die gute Wirtschaftslage in den Absatzmärkten der übrigen Europäischen Union und andererseits die Schwäche der Landeswährung Krone. Schweden gehört zwar der EU an, nicht aber der Währungsunion. Das Land hat daher eine eigene Währung und mit der Riksbank eine unabhängige Notenbank. Deren Leitzins liegt wie in der Schweiz im negativen Bereich.

Parallelen im Aussenhandel

Wie die Wirtschaft der Schweiz ist auch jene Schwedens sehr stark mit den Weltmärkten verwoben, und das Land erzielt im Warenhandel ebenfalls laufend einen Überschuss. 2017 belief dieser sich auf 3,2 Prozent, gemessen am BIP, und war damit etwas tiefer als in den Vorjahren. In der Schweiz liegt diese Überschussquote sehr viel höher bei 9,3 Prozent. Haupthandelspartner bei den Exporten wie den Importen für Schweden wie für die Schweiz ist Deutschland.

Eine weitere Parallele zur Schweiz: Auch Unternehmen aus Schweden ­geniessen Weltruhm: Die bekanntesten Beispiele sind der Möbelhändler Ikea, der Kleiderhändler Hennes & Mauritz (H & M), die Fahrzeugunternehmen Saab und Skania, der Telecomausrüster Ericsson, der Haushaltgerätehersteller Electrolux oder der Kraftwerkbetreiber Vattenvall. Kinder spielen gerne mit Brio-Bahnen, und aus der Fusion der schwedischen Astra und der britischen Zeneca ging 1999 der Pharmakonzern AstraZeneca hervor. Noch früher, im Jahr 1987, entstand auch die ABB aus dem Zusammenschluss der schwedischen Asea mit der schweizerischen BBC. Dass die schwedische Wirtschaft auch Unternehmen für die digitale Welt hervorbringen kann, zeigt das Beispiel des Online­musikvertreibers Spotify oder des Internettelefoniepioniers Skype.

Für die Schweiz eine besondere Bedeutung hat der Flugzeughersteller Saab, weil einst der Plan bestand, von diesem Gripen-Kampfflugzeuge zu bestellen. Die Stimmbürger haben sich 2014 gegen den Kauf ausgesprochen. Doch das Unternehmen ist weiterhin an einer Lieferung interessiert.

Bei den Exporten nach Schweden aus der Schweiz dominieren die Pharma- und Chemieprodukte mit einem Umfang von rund einer halben Milliarde Dollar gefolgt von Maschinen- und Elektronikprodukten (391 Millionen Dollar) und Erzeugnissen aus dem Bereich Uhren, Schmuck und Präzisionsinstrumente (203 Millionen Dollar). Die Schweiz kauft aus Schweden vor allem Maschinen und Elektronikprodukte ein, gefolgt von Fahrzeugen und Erzeugnisse aus der Pharma- und Chemie-Industrie. Fahrzeuge sind mit einem Exportanteil von 5,4 Prozent und einem Importanteil von 6,8 Prozent die wichtigsten Handels­güter Schwedens.

(Tages-Anzeiger)