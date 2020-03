Trump will Checks verteilen – 1000 Dollar für alle Amerikaner

Direkte Geldzahlungen an die Bürger – das plant die US-Regierung als Teil eines Rettungspakets für die vom Coronavirus bedrohte Wirtschaft. 250 Milliarden Dollar aus einem Topf von einer Billion Dollar will die Regierung dafür zur Verfügung stellen. Weitere 250 Milliarden für solche Direktzahlungen sollen später folgen. Laut Regierung soll jeder Erwachsene mehr als 1000 Dollar erhalten.

Die Details werden noch ausgearbeitet, und auch eine Bewilligung durch den Kongress steht noch aus. Geklärt werden muss insbesondere, welche Einkommensklassen von solchen Zahlungen ausgenommen werden sollen: So sollen Millionäre und Billionäre nichts erhalten.

«Die Rezession wird schlimm sein»

Ziel ist, das Geld so rasch wie möglich auszuzahlen. Steven Mnuchin, Donald Trumps Finanzminister, hat erklärt, ohne rasche Geldspritzen könnte die Arbeitslosigkeit in den USA auf 20 Prozent steigen. Damit wäre sie deutlich höher als während der Finanzkrise.

Das unheimliche Auf und Ab an der Börse scheint Präsident Trump zur Besinnung gebracht zu haben. Statt Schuldige zu suchen und die Lage zu verharmlosen, legte er diese Woche zum ersten Mal mal eine nüchterne Wirtschaftsanalyse vor. Mehr als das: Er räumte ein, dass eine Rezession nicht mehr abzuwenden ist: «Sie wird schlimm sein.» Da die Corona-Seuche nicht vor Juli oder August unter Kontrolle gebracht sein dürfte, so die Prognose der Regierung, werden Umsatz und Gewinn der Unternehmen mindestens ein halbes Jahr schrumpfen. Ein solcher Rückschlag entspricht einer Rezession, der ersten seit der Finanzkrise 2008.

Vor der Regierung hatten führende Wallstreet-Banken wie JP Morgan und Goldman Sachs bereits mit einem Einbruch von zwei bis drei Prozent für das laufende und nächste Quartal gerechnet und vor den weltweiten Folgen gewarnt. Die USA produzieren nahezu ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung, China rund 15 Prozent. Wenn die beiden Wirtschaftsmächte absacken, ist eine globale Rezession nicht zu vermeiden, sagt auch der frühere Trump-Berater Gary Cohn.

Ein amerikanischer Abschwung könnte auch die Schweiz hart treffen, da die USA mit Exporten von fast 44 Milliarden Dollar (2019) nach der EU der zweitwichtigste Absatzmarkt sind. Besonders exponiert sind die Pharma- und die Uhrenbranche sowie Zulieferfirmen der Autohersteller, die auch durch die serbelnde deutsche Wirtschaft brutal getroffen werden.

Im Rettungsplan der US-Regierung geniessen die Flugbranche und ihre Zulieferer wie Boeing hohe Priorität. Rund 50 Milliarden Dollar sollen als günstige Darlehen und direkte Staatsmittel an die Fluggesellschaften ausgeschüttet werden. Ihre Lage hat sich innert weniger Tage als Folge der landesweiten Reisesperren dramatisch verschlechtert, und zwar derart, dass einige Gesellschaften schon Ende Mai zahlungsunfähig sein könnten. «Wir werden die Airlines zu hundert Prozent stützen. Es ist nicht ihr Fehler», erklärte Trump.

Das geplante Paket von 50 Milliarden Dollar ist mehr als dreimal so hoch wie der Rettungsanker für die Branche nach den Terroranschlägen von 2001. Anders als damals jedoch ist sich der Kongress nicht einig. Tea-Party-Abgeordnete auf der einen Seite lehnen jede Staatsintervention grundsätzlich ab, und Demokraten kritisieren, dass die Airlines seit 2014 mehr als 70 Milliarden Dollar Profit erzielen und ihn ausschliesslich an die Manager und Aktionäre weitergegeben haben. Erzielt worden sei der Gewinn aber durch die Passagiere, die mit kargen Leistungen und immer mehr Zusatzabgaben belastet wurden.

Was die Regierung auszugeben bereit ist, ist mehr, als sie in der Finanzkrise von 2008 in die zusammenbrechende Finanzindustrie gesteckt hat. Damals waren die Banken aber in der Lage, 441 Milliarden der eingeschossenen 700 Milliarden zurückzuzahlen, und die 80 Milliarden Dollar zugunsten der Autoindustrie sicherten mehrere 100’000 Arbeitsstellen. Diesmal benötigen vor allem Angestellte von Fastfood-Firmen wie McDonalds, Grossverteilern wie Walmart sowie von kleineren Dienstleistungsunternehmen eine staatliche Hilfe. Sie sind die Ersten, die wegen der Krise ihre Stelle verlieren, und sie sind den Risiken besonders stark ausgesetzt. Im schlimmsten Fall verlieren gemäss dem Center for American Progress mehr als 19 Millionen der im Stundenlohn Beschäftigten ihre Stelle. Dazu kommen je nach Virus-Verlauf bis zu 2,5 Millionen Angestellte im Gesundheitssektor, wenn für sie der Verdacht auf eine Infektion besteht.

Zum ersten Mal rechnen die Buchmacher damit, dass der demokratische Herausforderer das Rennen machen wird.

Alles in allem haben in den USA im Jahr 2020 noch immer 24 Prozent Beschäftigte keine Lohnausfallversicherung. Sie leben von einem Lohncheck zum nächsten und haben keinerlei finanzielle Reserven. Je tiefer der Lohn, desto grösser die Belastung. 70 Prozent der mit einem Mindestlohn Beschäftigten haben kein Anrecht auf einen bezahlten Krankheitsurlaub. Ihnen soll der Staat nun vorübergehend helfen. Aber wenn die Krise ausgestanden ist, stehen sie erneut ohne Sicherheitsnetz da.Unklar ist, wie die Regierung das Krisenpaket finanzieren will. Doch ist abzusehen, dass Trump weitere Schulden machen muss. Eine Option ist, von den rekordtiefen Zinsen zu profitieren, sagte Finanzminister Steve Mnuchin schon vor Ausbruch der Pandemie, und US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 50 oder 100 Jahren auszugeben.

Für Trump geht es mit dem Rettungspaket um seine politische Zukunft. Die steigenden Risiken einer Rezession haben seine Wiederwahlchancen bereits stark gedrückt. Zum ersten Mal rechnen diese Woche die professionellen Buchmacher damit, dass der demokratische Herausforderer das Rennen machen wird.