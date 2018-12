Trumps heikler Machtkampf mit dem obersten Geldhüter

Die US-Notenbank zieht die Zinsschraube weiter an. Die Einschüchterungsversuche des US-Präsidenten lassen Fed-Chef Powell kalt. Mehr...

An Heiligabend ist der US-Aktienmarkt ungewöhnlich stark abgesackt. In Tokio verliert der Nikkei am Weihnachtstag über 5 Prozent. Mehr...