US-Notenbank widersteht Trumps Erpressungsversuch

Die US-Notenbank Fed hält den Leitzins noch konstant, lässt aber die Tür für eine Senkung offen. Die Währungshüter beliessen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Zugleich ist fast die Hälfte der Währungshüter der Ansicht, dass in der zweiten Jahreshälfte niedrigere Zinsen angemessen sein dürften.

Überschattet wurde die Sitzung von einem unerhörten Erpressungsversuch des Präsidenten. Trump hatte gemäss der Wirtschaftsagentur Bloomberg bereits im Februar von seinen Wirtschaftsberatern wissen wollen, ob und wie er Jerome Powell loswerden könnte. Zuvor hatte er wiederholt den Mann seiner Wahl für die Notenbank kritisiert, weil er die Zinsen nicht gemäss seinem Wunsch senken wollte, sondern 2018 vier Mal in Folge angehoben hatte, um der starken Wirtschaftslage Rechnung zu tragen.

Trump liess auch dann nicht locker, als ihm klar gemacht wurde, dass eine Entlassung nicht möglich sei, ausser gegen Powell lägen gravierende Tatbestände vor. Möglich wäre zwar, Powell innerhalb der Notenbank zu degradieren, doch dies könnte zu einem Gerichtsprozess mit offenem Ausgang führen.

Angesprochen auf seine Verärgerung mit Powell, setzte Trump am Tag vor dem Zinsentscheid noch nach. «Wir werden sehen, was er macht», sagte er vor dem Abflug an einen Wahlkampfauftritt in Florida.

Neben diesem Versuch, Powell zu einem verlängerten Arm des Präsidenten zu machen, stand die Notenbank vor einem weiteren schwer zu kalkulierenden Risiko: dem Handelskonflikt mit China. Nach dem Kollaps der Gespräche im Mai hing eine Einigung völlig in der Luft, und diese Ungewissheit bedrohte nicht allein die Weltwirtschaft, sondern auch die vergleichsweise starke amerikanische Wirtschaft.

Die Wirtschaft scheint ein Nullsummen-Spiel zu sein

Die Finanzmärkte sahen dem Notenbankentscheid dennoch relativ gelassen entgegen. Die meisten Analysten und Ökonomen rechneten damit, dass das Fed sich die Option auf eine Zinssenkung im Juli offenhalten würde und sich diese Woche zu nichts verpflichten wollte. Ein wesentlicher Grund dafür, den Leitzins vorderhand in der Bandbreite von 2,25 bis 2,5 Prozent zu behalten, ist das G-20-Treffen von kommender Woche. Trump hat zwar schon hohe Erwartungen geweckt, als er am Dienstag sagte, er werde sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi zu zu einer längeren Aussprache treffen und eine Einigung sei möglich. «Wir haben eine Chance. China will einen Deal». Doch wie verlässlich diese Einschätzung ist, bleibt offen.

Derweil sind einige Schwächezeichen in der US-Wirtschaft zu sehen. Die Arbeitslosigkeit liegt zwar noch immer auf einem Rekordtief, doch die Löhne steigen langsamer als vor wenigen Monaten. Zudem zeigen die jüngsten Umfragen zur Stimmung der Konsumenten, dass die Amerikaner den Wirtschaftsdaten weniger trauen als letztes Jahr. Eine Folge ist, dass die Sparquote gestiegen ist und die Preise für amerikanische Staatsanleihen an den Finanzmärkten massiv gesunken sind.

Diese Flucht in US-Anleihen ist ein Warnsignal. Dies könnte erklären, weshalb Trump diese Woche den Präsidenten der Europäischem Zentralbank, Mario Draghi, heftig angriff und ihm vorwarf, mit zusätzlichen Ankurbelungsprogrammen für die Wirtschaft den Euro gegenüber dem Dollar schwächen und einen unfairen Wettbewerbsvorteil erlangen zu wollen. Die Wirtschaft ist für Trump offenbar weiterhin ein Nullsummen-Spiel, in dem einzig und allein die USA gewinnen dürfen.

