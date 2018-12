«Unglaublich»: Trump versucht, US-Notenbank zu stoppen

Vor der nächsten Zinsentscheidung der US-Notenbank hat Präsident Donald Trump an die Federal Reserve appelliert, die Rate nicht zu erhöhen. Es sei «unglaublich», dass die Fed einen solchen Schritt «überhaupt erwägt», schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory!