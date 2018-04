Weshalb der Ölpreis in die Höhe sprudelt

Der Anstieg war rasant: Noch im Sommer 2017 notierte der Rohölpreis für die Sorte Brent bei 45 Dollar pro Fass (1 Fass = 159 Liter). Nun liegt er mit über 70 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2014 (vgl. Grafik 1). Zuletzt verliehen die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten dem schwarzen Gold Rückenwind. Sie führten dazu, dass Rohöl als eine der wenigen Anlageklassen im April ein neues Jahreshöchst markiert hat – trotz der Nervosität an den Aktienmärkten.

Allein in der vergangenen Woche, als das Säbelrasseln zwischen Russland und den USA intensiver wurde, legte Brent um 5 Dollar pro Fass zu. Sollte sich die Lage in Syrien weiter zuspitzen, ist ein erneuter Preisschub so gut wie sicher.

Nachfrage übersteigt Angebot

Doch nicht nur die geopolitischen Ereignisse, auch die Fundamentaldaten sorgen für Unterstützung. Denn die globale Ölnachfrage ist robust – der guten Konjunktur sei Dank –, während das Angebot nicht Schritt hält. Wie Daten des amerikanischen Energieministeriums belegen, übersteigt die weltweite physische Nachfrage das Angebot seit rund einem Jahr (vgl. Grafik 2).

Und dies, obwohl die Vereinigten Staaten auf den Preisanstieg reagiert und ihre Förderung allein in diesem Jahr um knapp 750 000 Fass pro Tag ausgeweitet haben (vgl. Grafik 3). Die Anzahl aktiver Bohrlöcher hat derweil um fast 70 auf 815 zugenommen.

Angebot hält nicht Schritt

Dem wirkt allerdings die Förderdisziplin der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) sowie Russlands entgegen. Dank der von ihnen Ende 2016 beschlossenen Produktionslimiten haben die Rohölvorräte der OECD-Länder seither stetig abgenommen und sind auf Kurs, schon bald auf den Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre zu fallen. Damit wäre die ursprüngliche Mission – der Abbau «überschüssiger Vorräte» – gemäss der Internationalen Energieagentur eigentlich erfüllt.

Dennoch rechnet Energieanalyst Eugen Weinberg von der deutschen Commerzbank fest damit, dass die Vereinbarung beim nächsten Opec-Treffen im Juni bis 2019 verlängert wird. Darauf deutet eine kürzlich gemachte Aussage des saudischen Energieministers Khalid al-Falih hin, der meinte, die Opec und Russland tendierten zu einer Verlängerung des Abkommens. Verschärft wird die angespannte Angebotssituation durch Produktionsausfälle wie etwa in Mexiko oder in Venezuela, dessen Förderung in den letzten sechs Monaten wegen der US-Sanktionen bereits um 500 000 Fass pro Tag abgenommen hat. Je nach Ausgang der dortigen Wahlen am 20. Mai könnten weitere Repressalien der USA folgen.

Iran im Fokus

Bedeutender für die weitere Preisentwicklung ist jedoch der Iran. Bis zum 12. Mai steht diesbezüglich ein wichtiger Beschluss an. Dann nämlich muss US-Präsident Trump entscheiden, ob die Aufhebung der US-Sanktionen gegenüber dem Iran um weitere 120 Tage verlängert wird – oder ob die Massnahmen wieder in Kraft treten. Letzteres würde die iranischen Energieexporte beeinträchtigen – mit entsprechenden Konsequenzen für den Ölpreis. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario ist durch die Ernennung des neuen Sicherheitsberaters John Bolton und des Aussenministers Mike Pompeo, die beide als Hardliner gelten, gestiegen.

«Der Ölpreis könnte auf 80 Dollar pro Fass schnellen»John Normand, J.P. Morgan

«Der Ölpreis könnte auf 80 Dollar pro Fass schnellen, sollten die USA und die EU neue Iran-Sanktionen beschliessen», schreibt John Normand von der US-Bank J. P. Morgan in einem Marktkommentar. Ähnlich äussert sich Rohstoffanalyst David Schenck von der französischen Grossbank Société Générale. «Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass die Sanktionen gegenüber dem Iran am 12. Mai wieder in Kraft treten, auf 70%. Der Ölpreis dürfte mit einem Anstieg von 10 Dollar reagieren.»

Grosse Erwartungen

Heisst das nun, dass die Notierungen nur nach oben tendieren können? Obschon das knappe Angebot und die geopolitischen Spannungen auf einen weiteren Anstieg hindeuten, scheint – zumindest aus markttechnischer Sicht – vorerst eine Verschnaufpause angezeigt.

So scheint der Ölpreis nach seinem eindrücklichen Rally zunehmend überkauft und somit anfällig auf eine temporäre Korrektur. Zudem weist Commerzbank-Analyst Weinberg darauf hin, dass die Marktteilnehmer aggressiv auf höhere Notierungen wetten. «Die Anleger haben ihre Netto-Long-Positionen bei Brent auf ein Rekordhoch von 615 000 Kontrakten erhöht», schreibt er in einem aktuellen Marktbericht. Dieser Optimismus könnte in der kurzen Frist einen weiteren Preisschub verhindern.

Eine weitere Gefahr geht von der unberechenbaren Handelspolitik Amerikas aus. Sollten die Dispute mit China eskalieren oder die Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens scheitern, könnte die Konjunktur schon bald abflauen. Dann aber würde die Ölnachfrage – und damit die Notierungen – wieder nach unten korrigieren. Behalten die besonnenen Köpfe die Oberhand, dürfte Öl jedoch weiter zur Stärke neigen.

(Finanz und Wirtschaft) (Tages-Anzeiger)