Aktienmärkte sacken aus Angst vor Coronavirus ab

Die Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus hat die Schweizer Börse am Montag in die Tiefe gerissen. Der SMI sackte um 3,9 Prozent auf 10.677 Punkte ab. Das ist der stärkste Einbruch seit 2018.

Bei der Aufgabe der Franken-Anbindung an den Euro im Januar 2015 hatte das Börsenbarometer in einem Tag 8,7 Prozent verloren. Erkrankungen und Todesfälle in Italien und mehreren anderen Staaten schürten die Angst vor grösseren Belastungen für die weltweite Konjunktur. Der auch als «Angst-Barometer» bekannte Volatilitätsindex schoss um über ein Drittel in die Höhe.

Tagesverlierer: Adecco

Sämtliche 20 Schweizer Standardwerte gaben Boden preis. Tagesverlierer waren die Aktien des stark von gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängigen Personalvermittlers Adecco mit einem Minus von 6,9 Prozent. Rund fünf Prozent büssten der Elektrotechnikkonzern ABB sowie die Grossbanken UBS und Credit Suisse ein. Am besten hielten sich die vergleichsweise krisensicheren Aktien des Telekomkonzerns Swisscom, die lediglich 0,9 Prozent einbüssten.

Bei den Nebenwerten legten die Immobiliengesellschaft Intershop und die Bank Linth nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen zu. Die AMS-Aktien verloren wegen Befürchtungen, das Coronavirus könnten dem Apple-Zulieferer zusetzen, 7,8 Prozent an Wert.

Für Apple geht es abwärts

Der Dax in Deutschland oder der französische Leitindex CAC büssten ebenfalls über 4 Prozent ein, in Asien ging es zuvor vor allem in Südkorea markant nach unten. Der Leitindex der Mailänder Börse brach sogar um bis zu 5,2 Prozent ein. Damit steuerten alle drei Indizes auf ihren grössten Tagesverlust seit etwa dreieinhalb Jahren zu. Damals hatten Spekulationen auf eine Abkühlung der chinesischen Konjunktur die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt.

Auch Anleger in den USA haben aus Furcht vor der Ausbreitung des Coronavirus in Scharen die Flucht ergriffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte brach am Montag zu Handelsstart um fast 1000 Punkte ein und lag 3,4 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 3,2 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um 4,3 Prozent ab.

Abwärts ging es für Apple mit einem Minus von 7,6 Prozent. Jüngsten Daten zufolge brach der Verkauf von Smartphones in China im Januar um mehr als ein Drittel ein. Auch die Papiere von Chipherstellern wie Advanced Micro Devices, Micron oder Nvidia sackten um bis zu 10,6 Prozent ab. Diese Firmen sind stark auf den Export nach China angewiesen.

Angst vor wirtschaftlichen Folgen

Die Entwicklung am Wochenende habe den Investoren vor Augen gehalten, dass es zu früh war, das Thema Coronavirus und die möglichen wirtschaftlichen Folgen als eingegrenzt zu betrachten, hiess es in Händlerkreisen.

Vor allem die Ausbreitung des Virus auf weitere asiatische Länder und die ersten Todesfälle in Europa haben am Wochenende die Schlagzeilen beherrscht. Investoren sind ob der Ausbreitungsgeschwindigkeit verängstigt. Entsprechend sind sichere Häfen wie der Goldpreis, der US-Dollar und auch der Schweizer Franken gefragt.

Das Euro/Franken-Währungspaar hat am Nachmittag die Marke von 1,06 Franken unterschritten, was dem tiefsten Kurs seit Sommer 2015 entspricht. Der Goldpreis hat einen siebenjährigen Höchststand und kostete pro Feinunze zuletzt nur noch geringfügig weniger als 1'700 US-Dollar (+2.4%).

Ölpreis sinkt ebenfalls

Auch am Rohstoffmarkt spiegelte sich die Angst vor einem Rückschlag für die Weltwirtschaft wider. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um bis zu 4,3 Prozent auf 565,98 Dollar je Barrel (159 Liter).

Fast alle Aktien in den wichtigen Indizes lagen im Minus, vor allem Fluggesellschaften flogen aus den Depots. Die Titel von Lufthansa, Air France-KLM und der British Airways-Mutter IAG verloren bis zu 10,8 Prozent. Die auf innereuropäische Verbindungen spezialisierten Billig-Flieger Ryanair und EasyJet brachen sogar um bis zu knapp 15 Prozent ein.

Doch auch für Luxusgüter-Hersteller, Autobauer, Chipwerte, Bergbaukonzerne und Banken ging es zwischen vier und fünf Prozent abwärts - diese Branchen gelten als besonders anfällig für eine weltweite Konjunkturabkühlung.

Buffet verkauft nicht

US-Starinvestor Warren Buffett hält Aktien dennoch weiterhin langfristig für attraktiv. «Es ist schon erschreckend», sagte er dem TV-Sender CNBC. «Ich denke aber nicht, dass es eine Rolle spielen sollte bei dem, was man am Aktienmarkt macht.» Er selbst werde jedenfalls wegen des Virus keine Aktien verkaufen.

Investoren könnten die langfristige Entwicklung am Markt nicht aus den täglichen Schlagzeilen ableiten, sagte Buffett. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway werde nach einem Kursrutsch «sicherlich eher bereit sein» zum Kauf von Aktien.

Der 89-Jährige verwies darauf, dass die US-Wirtschaft stark sei, wenn auch nicht mehr ganz so robust wie vor einem halben Jahr. «Wenn man sich die derzeitige Situation ansieht, bekommt man für sein Geld mehr am Aktienmarkt als am Rentenmarkt.» (anf/sda/reuters)