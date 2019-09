Der schleichende Abstieg der Schweiz

Roche-Chef Severin Schwan sieht den Forschungsstandort Schweiz in Gefahr, weil es mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens zu langsam vorwärtsgehe. Die medizinische Forschung drohe abzuwandern, wenn sich das elektronische Patientendossier nicht schneller verbreite, mahnte der Österreicher Anfang Monat.

Bei der Digitalisierung ist die Schweiz weltweit zwar führend, doch ihre Position stagniert. Das zeigt die aktuelle Vergleichsstudie zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit, welche die private Wirtschaftshochschule IMD in Lausanne jährlich durchführt. Gestern veröffentlichte das Bildungsinstitut die aktuellen Ergebnisse. Demnach erreicht die Schweiz im internationalen Vergleich mit 62 Ländern den fünften Rang, wie schon im vergangenen Jahr.

Allerdings ist die Position der Schweiz nicht in Stein gemeisselt. Die Studie offenbart Schwächen, die mehr und mehr ins ­Gewicht fallen. Zwar haben Unternehmen und Universitäten hierzulande nach wie vor Zugang zu einem umfangreichen Reservoir an Talenten, doch dieses könnte wegen der Zuwanderungsinitiative kleiner werden, befürchtet das IMD.

In Gefahr ist die Schweizer Spitzenposition auch, wenn es darum geht, Digitalunternehmen zu gründen oder mit Kapital auszustatten. Dasselbe gilt für Aus- und Weiterbildung, Markteingriffe des Staates und Anpassungsfähigkeit der Firmen im schnelllebigen Internetzeitalter. Gerade bei der Anpassungsfähigkeit von Unternehmen an neue technologische Entwicklungen liegt die Schweiz nur noch unter den zwanzig besten Ländern der Welt.

Beispielhaft lässt sich die wachsende Konkurrenz, der die Schweiz ausgesetzt ist, an den Niederlanden aufzeigen. Das Land verbesserte sich innert ­Jahresfrist von Platz 9 auf Rang 6. Die Niederlande konnten bei der Zukunftsbereitschaft und der Flexibilität der Firmen aufholen, was den Gesamtrang verbesserte.

Zunehmende Schwächender Schweiz

Die Attraktivität der Schweiz als Wirtschaftsstandort gerät nicht nur bei der Digitalisierung unter Druck. Andere wirtschaftliche Messwerte deuten darauf hin, dass sie bereits an Boden verloren hat. Laut Rangliste des Weltwirtschaftsforums zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist die Schweiz im vergangenen Jahr erstmals seit neun Jahren von der Spitze verdrängt worden und auf Platz 4 gefallen. Im ähnlichen IMD-Index zur allgemeinen Konkurrenzfähigkeit rutschte die Schweiz vom mehrjährigen Rang 2 ab.

Auch wird es zunehmend schwieriger, in der Schweiz zu geschäften: Im «Ease of Doing Business»-Index der Weltbank, der die Geschäftsfreundlichkeit beurteilt, ist das Land in 14 Jahren von Rang 11 auf Rang 38 ­zurückgefallen. Hier Unternehmen zu gründen, ist ebenfalls anstrengender geworden: Im «Starting a Business»-Index der Weltbank liegt die Schweiz nur noch auf Platz 77. Hingegen bleibt die Schweiz das attraktivste Land für Talente: Im entsprechenden Adecco-Index belegt sie den ersten Platz.

Zu den Gründen für den schleichenden Abstieg sagt Finanzprofessor Arturo Bris vom IMD: «Der Schwerpunkt der weltweiten Wirtschaft verlagert sich vom Westen in den Fernen Osten. China als aufstrebende Wirtschaftsmacht, aber auch Thailand sind dynamischer.» Die Kleinheit der Schweiz ist laut Bris Fluch und Segen gleichzeitig. Segen deshalb, weil bei wirtschaftsrelevanten Themen schnell ein Konsens hergestellt werden könne. Aber Fluch, weil die Binnenwirtschaft und der Kapitalmarkt zu klein seien.

«Diese Trends sind inakzeptabel, dennoch gehören sie zur Normalität.»Hans-Ulrich Bigler, FDP-Nationalrat

Die Aussagekraft von wirtschaftlichen Vergleichszahlen ist nicht unumstritten. Kritik gibt es etwa, weil das IMD staatliche Subventionen für Digitalisierung als positiven Effekt ­wertet – unabhängig davon, ob sie wirksam sind. Die Weltbank ihrerseits führt den Föderalismus mehrfach als schlechten Einfluss auf.

Wirtschaftspolitiker schauen mit Sorge auf die sinkende Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. «Diese Trends sind inakzeptabel, dennoch gehören sie zur Normalität», sagt der Zürcher FDP-­Nationalrat Hans-Ulrich Bigler, im Hauptberuf Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Verantwortlich macht er die «unnötige Regulierung». Den Preis bezahlten die wichtigsten Wertschöpfer des Landes, die kleinen und mittleren Unternehmen. Es brauche deshalb eine Bremse, um die Kosten für nutzlose staatliche Eingriffe einzudämmen.

Der Berner SP-Nationalrat Corrado Pardini stellt fest: «Die Konkurrenz holt auf.» Um die Spitzenränge zu verteidigen, brauche es gut ausgebildete Leute. Dazu müsse die Schweiz unter anderem ihr Bildungssystem gerechter und durchlässiger gestalten. «Das Talent muss über die beste Ausbildung entscheiden, nicht das Portemonnaie», sagt der Industriechef der Gewerkschaft Unia. Oftmals versperrten bereits die soziale Herkunft der jungen Menschen und die strenge Vorauswahl in der Grundschule den Weg an die Fachhochschule oder die Universität.

Bundesrat hat Massnahmen verabschiedet

Das Wirtschaftsdepartement verweist darauf, dass die Schweiz bei den internationalen Ranglisten nach wie vor Spitzenränge belege. «Wir konnten bisher keinen eindeutigen Trend identifizieren», sagt eine Sprecherin zur Frage, warum die Schweiz zurückfällt.

Der Bundesrat geht jedoch in seinem Bericht «Grundlagen der Neuen Wachstumspolitik» auf die wirtschaftlichen Schwächen der Schweiz ein. Dazu gehören der mangelnde Wettbewerb im Binnenmarkt, die begrenzte Möglichkeit für Firmen, neue Märkte zu erschliessen, sowie die administrative Belastung. Um diesen Defiziten zu begegnen, hat der Bundesrat Massnahmen verabschiedet. Die Regierung will Importe erleichtern und Handelsschranken abbauen.